一舞傾城丨蔡潔拍親熱戲唔緊張 姚子羚出盡力踢李嘉竟「平安無事」？
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由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至 五晚九點半翡翠台播映。昨晚（17 日）播出第三集，劇情講到 Monica（蔡潔 飾）為救捲入洗黑錢案的男友 Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫 Dave 打官司，不惜主動獻身。惟完事後，司徒大狀告訴 Monica 崩潰真相，指經過調查後發現 Dave 確實有份洗黑錢，但他有把握為 Dave 脫罪，令一直以為 Dave 是無辜入獄的 Monica 大感震驚和傷心。 蔡潔於這場戲將角色的不情願、委屈演繹到位，令觀眾都戥她傷心。蔡潔受訪時言這場戲唔難演，她說：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係 serve 番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要都係將心入面嘅真實想法演繹番出嚟，做番自己心情就 OK。」相當專業。
蔡潔大讚李道瑜好 Gentleman
蔡潔坦言事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好 Gentleman。講到不少觀眾替她感到委屈，她說：「大家可能覺得 我外表柔弱啲，每次有呢啲戲份會覺得我好慘，為呢件事添加咗啲色彩，但其實 戲外我係一個男仔頭，同前輩都有講有笑，呢場戲對我嚟講唔係太緊張，大家睇 完戥呢個女人好委屈，有好想保護呢個女仔嘅心，我覺得好 Sweet。」
姚子羚一出場大晒真功夫
飾演「超班警花臥底」Michelle的姚子羚於昨晚登場，姚子羚一出場就一個打四個， 大晒真功夫。其實子羚之前在《鐵拳英雄》已經打到飛起，打戲對她來說絕對得心應手，對此子羚受訪時說：「之前打戲嘅經驗對我好有幫助，喺做某啲動作時會比較易上手，上次《鐵拳》就比較多功夫同用武器，今次《一舞》就用現代啲嘅打法，同埋會有揸槍嘅戲份。」問到會否朝打女目標進發，子羚坦言：「其實拍打戲都幾辛苦，同埋預備功夫要做到足，日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。」
姚子羚狠踢李嘉夠盡情
今晚（18 日）一集將有一場姚子羚狠踢李嘉下體的場口，子羚受訪時笑言：「本身同佢都 Friend，都知佢係練武之人，佢話識得一種功夫，係可以將佢下面嘅嘢收埋，佢同我講可以放心去踢。拍之前都試過一次，踢落去時真係冇嘢嘅，到正式拍時我 真係好認真、放盡去踢，係一次幾得意嘅經驗。」
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撰文：東方新地圖片來源：TVB