一舞傾城 蔡潔

一舞傾城丨蔡潔拍親熱戲唔緊張 姚子羚出盡力踢李嘉竟「平安無事」？

最新娛聞
東方新地

廣告

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至 五晚九點半翡翠台播映。昨晚（17 日）播出第三集，劇情講到 Monica（蔡潔 飾）為救捲入洗黑錢案的男友 Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫 Dave 打官司，不惜主動獻身。惟完事後，司徒大狀告訴 Monica 崩潰真相，指經過調查後發現 Dave 確實有份洗黑錢，但他有把握為 Dave 脫罪，令一直以為 Dave 是無辜入獄的 Monica 大感震驚和傷心。 蔡潔於這場戲將角色的不情願、委屈演繹到位，令觀眾都戥她傷心。蔡潔受訪時言這場戲唔難演，她說：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係 serve 番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要都係將心入面嘅真實想法演繹番出嚟，做番自己心情就 OK。」相當專業。

一舞傾城 蔡潔 劇情講到 Monica蔡潔 飾）為救捲入洗黑錢案的男友 Dave何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀李道瑜飾）幫 Dave 打官司，不惜主動獻身。
劇情講到 Monica（蔡潔 飾）為救捲入洗黑錢案的男友 Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫 Dave 打官司，不惜主動獻身。（圖片來源：TVB）

蔡潔大讚李道瑜好 Gentleman

蔡潔坦言事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好 Gentleman。講到不少觀眾替她感到委屈，她說：「大家可能覺得 我外表柔弱啲，每次有呢啲戲份會覺得我好慘，為呢件事添加咗啲色彩，但其實 戲外我係一個男仔頭，同前輩都有講有笑，呢場戲對我嚟講唔係太緊張，大家睇 完戥呢個女人好委屈，有好想保護呢個女仔嘅心，我覺得好 Sweet。」

一舞傾城 蔡潔 蔡潔坦言事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好 Gentleman。
蔡潔坦言事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好 Gentleman。（圖片來源：TVB）

姚子羚一出場大晒真功夫

飾演「超班警花臥底」Michelle的姚子羚於昨晚登場，姚子羚一出場就一個打四個， 大晒真功夫。其實子羚之前在《鐵拳英雄》已經打到飛起，打戲對她來說絕對得心應手，對此子羚受訪時說：「之前打戲嘅經驗對我好有幫助，喺做某啲動作時會比較易上手，上次《鐵拳》就比較多功夫同用武器，今次《一舞》就用現代啲嘅打法，同埋會有揸槍嘅戲份。」問到會否朝打女目標進發，子羚坦言：「其實拍打戲都幾辛苦，同埋預備功夫要做到足，日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。」

一舞傾城 蔡潔 子羚飾演嘅Michelle出場了。
子羚飾演嘅Michelle出場了。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 蔡潔 姚子羚一出場就一個打四個， 大晒真功夫。
姚子羚一出場就一個打四個， 大晒真功夫。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 蔡潔 子羚坦言日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。
子羚坦言日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。（圖片來源：TVB）

姚子羚狠踢李嘉夠盡情

今晚（18 日）一集將有一場姚子羚狠踢李嘉下體的場口，子羚受訪時笑言：「本身同佢都 Friend，都知佢係練武之人，佢話識得一種功夫，係可以將佢下面嘅嘢收埋，佢同我講可以放心去踢。拍之前都試過一次，踢落去時真係冇嘢嘅，到正式拍時我 真係好認真、放盡去踢，係一次幾得意嘅經驗。」

一舞傾城 蔡潔 今晚一集將有一場姚子羚狠踢李嘉下體的場口！記得留意！
今晚一集將有一場姚子羚狠踢李嘉下體的場口！記得留意！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 蔡潔 好痛咁！
好痛咁！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 蔡潔 仲要人扶住
仲要人扶住（圖片來源：TVB）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 