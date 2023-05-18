一舞傾城丨蔡潔拍親熱戲唔緊張 姚子羚出盡力踢李嘉竟「平安無事」？

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至 五晚九點半翡翠台播映。昨晚（17 日）播出第三集，劇情講到 Monica（蔡潔 飾）為救捲入洗黑錢案的男友 Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫 Dave 打官司，不惜主動獻身。惟完事後，司徒大狀告訴 Monica 崩潰真相，指經過調查後發現 Dave 確實有份洗黑錢，但他有把握為 Dave 脫罪，令一直以為 Dave 是無辜入獄的 Monica 大感震驚和傷心。 蔡潔於這場戲將角色的不情願、委屈演繹到位，令觀眾都戥她傷心。蔡潔受訪時言這場戲唔難演，她說：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係 serve 番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要都係將心入面嘅真實想法演繹番出嚟，做番自己心情就 OK。」相當專業。