一舞傾城︱趙碩之服侍日本大客 紅色戰衣加黑絲誘惑勁搶鏡！
第12集劇情講到，今集開場不久就有一幕舞小姐媚媚（趙碩之 飾）同日本客人木村先生去酒店度春宵鏡頭，木村先生更要求「再來一次」，不過被拒。趙碩之穿著性感紅色低胸長裙再慢慢穿上絲襪，非常誘人，露出修長美腿令人印象深刻，然後她又俯身向木村先生親吻，突顯她性感身材，呢個慢鏡認真多福利！
35歲趙碩之演茄哩啡舞女
《一舞傾城》第7集講到一位練馬師到萬國城光顧，其中一位舞女就係當年被封為「寫真女神」趙碩之，其實佢係萬國城29組「魚旦媽」莊鍶敏嘅小姐嚟，角色名叫媚媚。呢場戲講到，幾位舞女都收到練馬師貼士，靠賭馬大賺一筆，仲輪流同練馬師講多謝，不過，趙碩之對白唔夠5句，只係講咗「多謝魯生」、「你睇，我一賺到錢就買一條新嘅靚衫畀你睇，靚唔靚呀？」同「好衰㗎！」
趙碩之IG晒合照谷劇
趙碩之久未更新IG，對上一次更新已經是2年前。近日，趙碩之好勤力出po，晒出多張同萬國城姊妹的靚靚合照，為劇集宣傳。她發文表示：
萬國城的一班好姊妹這是昨晚第七集的造型開心！
好久不見！有份參演的王晶及無線電視劇作品《一舞傾城》已出咗街啦，八九十年代的夜總會及江湖背景，演員們精彩的演出以及故事內容非常吸引大家不要錯過了！
趙碩之執二攤頂替鄧伊婷
不過，原來趙碩之只係執二攤，角色原定由鄧伊婷出演，不過因為鄧伊婷在拍攝前所提交嘅核酸報告未符合內地要求，所以被判定為確診人士，需要進行21日隔離。無奈因為拍攝時間緊迫，TVB就搵咗已經身在佛山又唔需要隔離嘅趙碩之頂替其角色。
出道就做第二女主角 傳因1事被TVB封殺
趙碩之當年以拍攝恆生銀行廣告而出名，在2008年就獲安排到TVB拍攝青春劇《盛裝舞步愛作戰》，第一次拍劇就以第二女主角身份出場，星途無可限量。不過有傳當時趙碩之因為上傳一張自己與監製錢國偉嘅性感照上網，因為太過性感而被無綫封殺。不過事後趙碩之都回應指，TVB並冇話唔畀自己性感，亦唔知道自己因此而被封殺。趙碩之其後都有返TVB拍《絕代商驕》、《愛回家》等劇集，不過就戲份唔多。
一度被封為「寫真女神」曾與林建名以父女相稱
趙碩之於2008年亦先後推出過《 Wylie Summer趙碩之·夏》和《 A Story Behind Wylie 》兩本性感寫真集，都有不俗銷量，更獲老闆林建名為其開祝捷會，深受林老闆歡心，二人更以父女相稱。不過兩人就因為續約一事就搞到不歡而散，趙碩之當時仲開記者招待會斥責公司「講金唔講心」，而林建名就隔空怒斥對方唔飲水思源，兩人感情一度決裂。
「封胸」擺脫性感形象 轉型做實力派演員
此後，趙碩之就轉戰電影界，「封胸」落力擺脫性感形象，拍攝多套電影包括《冬戀望日》、《守護者》、《戰鬥天使》等。在2020年，終於以演技實力派回巣TVB拍攝《踩過界II》，獲網民大讚演技大有進步，表現令人眼前一亮。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹