《一舞傾城》衰過內地劇 收視不升反跌《好睡好起》首周收視贏《尋人記II》
《一舞傾城》第二周收視不升反跌衰過內地配音劇
TVB今日公布上周（22日至28日）收視，周一至周五黃金時段收視最高的為《東張西望》，跨平台直播收視最高達21.5點，約138萬觀眾收看；三線劇集中最低竟然是王晶監製、陳法蓉、鄺潔楹等主演的重頭劇《一舞傾城》，最高收視19.1點（123萬觀眾），比上周下跌0.6點。令人意外是，《一舞傾城》比起上周播出大結局的內地配音劇《川內相親》最高收視19.2點（124萬觀眾）較低，可能係因為《川內相親》劇本周播大結局，而《一舞傾城》則演出至中段，即使有鄺潔楹被SM都冇用，救唔到收視，令收視輸內地劇。
《好睡好起》首周收視勝《尋人記II》
另一方面，由無綫新聞及資訊部製作，方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的新節目《好睡好起》上周四首播，最高收視則有15.9點（102萬觀眾）；比去年5月同樣係「昇爺出品」嘅《尋人記II》（14.3點）優勝。
其他收視方面，上周三播畢的《肥媽李鼎》最高收視16點（103萬觀眾），周六晚由蔡思貝主持的《貝遊英倫》播出第二集，最高收視14.2點（92萬觀眾）；《馬時亨 香港情》上周請來嘉賓譚詠麟在節目中暢談音樂情懷，最高收視13.2點（85萬觀眾）。周日晚節目《思家大戰》第三周播映，收視持續上揚，最高收視20.1點（129萬觀眾）；緊接播映的《中年好聲音夢想成真演唱會》最高收視19點（122萬觀眾）。
方東昇再爆「方式金句」
《好睡好起》首周探討兩大睡眠現象，分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。「金句王」方東昇和好拍檔黃曉瑩、李曉欣送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的全新節目，代價是經常捱更抵夜採訪，「通宵，我的青春統統報銷」。節目中，觀眾除可再次體驗「方式金句」，三位主持在節目尾聲，還會送上別出心裁炮製的「睡事彩蛋」，務求讓觀眾睡前笑一笑、睡得更美妙。
實測坊間四大「止鼾神器」
除了金句連連，三位「傳覺士」展現驚人毅力，四出尋訪願意出鏡、兼願意公開整晚「睡相」的個案。經過半年努力，終於找到 67 歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生。臉色紅潤、中氣十足的陳老闆，日睡 10 小時，生活規律，自覺「好睡好起」，但他每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，真的治標又治本？團隊跟進個案四個月，請來睡眠專家拆解疑團，最終能否協助陳老闆一家轉危為機？
「黐線」嘅白頭佬內心好糾結
其實陳老闆對自己身體狀況不無擔心，《好睡好起》節目團隊為他找來中大團隊為他進行睡眠檢測，貼滿測量儀器嘅佢自嘲係「黐線嘅白頭佬」，太太見到都嚇一跳以為係科學怪人，主持方東昇就安撫「黐線」嘅陳老闆：
唔使驚！一線都有生機，你成身都係線應該無事！
陳老闆都笑說自己有「多線生機」！最後教授分析指，陳老闆全晚睡眠窒息超過500次，屬於嚴重級數，年長、肥胖以及煙酒都係導致睡眠窒息頻繁的因素，建議陳老闆配備呼吸機，更要多做運動及減肥。
第二集《好睡好起》三位主持實測24小時唔瞓覺！
《好睡好起》第二集主持化身「白老鼠」，挑戰 24 小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。捱眼瞓還要如常工作甚至出鏡，絕對考驗意志力，觀眾一睹三人激罕「呆萌樣」，從中了解「睡眠負債」的禍害。都市人「一身債」，可以「邊借邊還」？節目請學者分享獨門「補眠秘笈」，齊來「債務重組」！
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹