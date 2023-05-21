一舞傾城｜鄺潔楹自爆虐待戲真做 陳星妤認演技生硬：自己睇番都笑咗
一舞傾城｜鄺潔楹首次拍SM戲
做開乖乖女的鄺潔楹，於《一舞傾城》中首次挑戰尺度拍SM戲，這場戲將於下星三(24日)播出，從預告片可看到鄺潔楹被人用刑具鎖住雙手手不斷掙扎大叫，面露痛苦表情，事後更滿身傷痕。鄺潔楹接受訪問時表示因為拍攝時所有事情都好真實，所以根本不需要排練，一、兩Take已經拍完。
親身感受所有刑具
鄺潔楹坦言拍攝這場SM戲非常唔好受：「其實本身都好緊張嘅，特別係睇到劇本嘅時候啦，幻想係比較恐怖，我有睇啲電影去做吓功課，其實原來唔需要做功課我都應該拍到嗰場戲，因為我係親身去感受所有SM嘅刑具，我只要投入番細細粒個角色，我就完全做到嗰啲不安，好想整開個手銬呀！」
陳星妤第二集被後父硬上弓
至於21年港姐陳星妤飾演的KK，在第二集就已經有好激的戲份，後父王俊棠色心起欲侵犯她，好彩最後保得住清白，首次拍劇已經咁高難度，陳星妤的表現被指好生硬，成日口窒窒好唔自然，她接受訪問時坦言有自知之明。
自知演技未夠班 望觀眾體諒
陳星妤表示拍這些敏感動作場面有導演指導，惟有邊拍邊睇Playback，改善自己的不足，她說：「我好新，始終第一次拍劇，不過後期同前期都有差別，我睇番自己都笑咗！點解我會咁講嘢？唔緊要！下次我會再做好啲，希望觀眾放我一條生路。」她指拍《一舞傾城》試盡強姦、上床、被阿媽掌摑的戲，更劇透仲有兩巴未播出，「對我嚟講所有嘢都好新鮮，第一次拍劇已經咁大尺度，不過真係唔使成日試，偶爾一套劇有就得喇！下次可以斯文番，做番乖乖女我都ok㗎！」
陳星妤幕前第一巴掌 對白生硬好尷尬
去到第5集，飾演「KK媽」的袁潔儀再受莊思敏挑撥，得悉出賣初夜的豐厚回報，「只要一晚富豪就願意給800萬還有半山豪宅」，於是回家再度勸女兒勿戀上公子關楚耀，兩母女的衝突場面以一巴掌終結，苦情戲對白生硬，場面甚為尷尬。
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