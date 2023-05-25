一舞傾城｜陳星妤預告初夜花落誰家 現實中初戀「失豬」又曾做小三
陳星妤「萬國城最後一個處女」
陳星妤在《一舞傾城》中飾演的KK，為生活下海做舞小姐，更以「萬國城最後一個處女」招客，大受歡迎，日前一集交代她被莊鍶敏用激將法引她下海，不過臨門一腳因月事來潮而撻Q，畫面被指「太血腥」，陳星妤笑說工作人員覺得鮮色一點才似血，所以花了很多時間準備，假血亦好難清理要1 take搞掂。
KK初夜受高度關注
對於KK的初夜花落誰家，陳星妤現身新節目《咁你都唔識》錄影時接受傳媒訪問，竟口快快回應下個星期先會冇咗，據知初夜將會獻身關楚耀，陳星妤默認並指初夜可以留多一陣，不過最爆是她衝口而出講埋自己的經驗，她說劇情好似帶她返回7、8年前，因為她在20歲初戀，記者意識到她在爆自己初戀「失豬」，陳星妤即一臉尷尬話「唔知呀！」
陳星妤自爆做小三 決絕要男方做選擇
劇中的陳星妤被已婚富二代關楚耀的甜言蜜語迷惑，在不知情的情況下做了第三者，陳星妤自爆現實中都做過第三者，她憶述疫情期間發生過的一段情，聲言不是自己主動做第三者，是被小三，是一段不倫關係，而她在一齊好初期已揭發，因為男方成日話唔得閒，或者大時大節聽唔到電話，原來他在海外有女朋友，當時陳星妤好決絕，叫對方處理好先再見面，待男方與海外女友斷纜，與陳星妤再發展，二人有過一段認真的感情，不過陳星妤話最後是被男方狠飛！
《一舞傾城》陳星妤拍劇飾KK 放棄大學做舞女
27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。陳星妤首晚出場即傾倒關楚耀飾演的富二代「Marco」，帶她出場遊車河，更為她送上50萬名錶。
陳星妤有「理大吳千語」之稱
香港小姐2021大熱入圍佳麗陳星妤(Yvette)， 早年已有「理大吳千語」之稱，背景相當猛料！陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG當時已有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。
陳星妤喜愛遊埠生活富貴
在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹