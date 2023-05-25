一舞傾城｜陳星妤預告初夜花落誰家 現實中初戀「失豬」又曾做小三

21年港姐陳星妤首次拍劇便在無綫重頭劇《一舞傾城》飾演「萬國城最後一個處女」KK，一出場顛倒眾生，個個男人都想出高價買她的初夜。陳星妤現身新節目《咁你都唔識》錄影，除預告KK初夜可以留多一陣，仲口快快自爆「失豬」經歷，看來陳星妤同劇中的KK一樣蠢蠢哋喎！