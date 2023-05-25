陳星妤

一舞傾城｜陳星妤預告初夜花落誰家 現實中初戀「失豬」又曾做小三

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21年港姐陳星妤首次拍劇便在無綫重頭劇《一舞傾城》飾演「萬國城最後一個處女」KK，一出場顛倒眾生，個個男人都想出高價買她的初夜。陳星妤現身新節目《咁你都唔識》錄影，除預告KK初夜可以留多一陣，仲口快快自爆「失豬」經歷，看來陳星妤同劇中的KK一樣蠢蠢哋喎！

陳星妤 陳星妤在劇集《一舞傾城》中飾演的純情KK，戲份其實都幾重。
陳星妤在劇集《一舞傾城》中飾演的純情KK，戲份其實都幾重。（圖片來源：[email protected]

陳星妤「萬國城最後一個處女」

陳星妤在《一舞傾城》中飾演的KK，為生活下海做舞小姐，更以「萬國城最後一個處女」招客，大受歡迎，日前一集交代她被莊鍶敏用激將法引她下海，不過臨門一腳因月事來潮而撻Q，畫面被指「太血腥」，陳星妤笑說工作人員覺得鮮色一點才似血，所以花了很多時間準備，假血亦好難清理要1 take搞掂。

陳星妤 個個男人都吼住KK隻豬。
個個男人都吼住KK隻豬。（圖片來源：無綫圖片）
陳星妤 日前一集講KK本來應承賣豬俾王主席，點知最後埋門一腳因為來經而撻Q。
日前一集講KK本來應承賣豬俾王主席，點知最後埋門一腳因為來經而撻Q。（圖片來源：無綫圖片）

KK初夜受高度關注

對於KK的初夜花落誰家，陳星妤現身新節目《咁你都唔識》錄影時接受傳媒訪問，竟口快快回應下個星期先會冇咗，據知初夜將會獻身關楚耀，陳星妤默認並指初夜可以留多一陣，不過最爆是她衝口而出講埋自己的經驗，她說劇情好似帶她返回7、8年前，因為她在20歲初戀，記者意識到她在爆自己初戀「失豬」，陳星妤即一臉尷尬話「唔知呀！」

陳星妤 二世祖關楚耀對KK一見鍾情，最初好情深，仲話唔介意佢失身俾第二個。
二世祖關楚耀對KK一見鍾情，最初好情深，仲話唔介意佢失身俾第二個。（圖片來源：無綫圖片）
陳星妤 下星期關楚耀將會得手奪KK初夜，之後劇情發展會係點？
下星期關楚耀將會得手奪KK初夜，之後劇情發展會係點？（圖片來源：無綫圖片）

陳星妤自爆做小三 決絕要男方做選擇

劇中的陳星妤被已婚富二代關楚耀的甜言蜜語迷惑，在不知情的情況下做了第三者，陳星妤自爆現實中都做過第三者，她憶述疫情期間發生過的一段情，聲言不是自己主動做第三者，是被小三，是一段不倫關係，而她在一齊好初期已揭發，因為男方成日話唔得閒，或者大時大節聽唔到電話，原來他在海外有女朋友，當時陳星妤好決絕，叫對方處理好先再見面，待男方與海外女友斷纜，與陳星妤再發展，二人有過一段認真的感情，不過陳星妤話最後是被男方狠飛！

陳星妤 陳星妤在記者追問下，連自己幾時初夜及做過第三者都講埋。
陳星妤在記者追問下，連自己幾時初夜及做過第三者都講埋。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 陳星妤在劇中出賣身體，被問到現實如發生在自己身上會如何處理？她說現在的搵錢途徑很多，寧願打一份正當工，況且屋企人暫時未需要她養，所以冇負擔。
陳星妤在劇中出賣身體，被問到現實如發生在自己身上會如何處理？她說現在的搵錢途徑很多，寧願打一份正當工，況且屋企人暫時未需要她養，所以冇負擔。（圖片來源：[email protected]

《一舞傾城》陳星妤拍劇飾KK 放棄大學做舞女

27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。陳星妤首晚出場即傾倒關楚耀飾演的富二代「Marco」，帶她出場遊車河，更為她送上50萬名錶。

陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。
純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 遇上富家子關楚耀。
遇上富家子關楚耀。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
為錢出賣初夜的KK，喊晒口！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

陳星妤有「理大吳千語」之稱

香港小姐2021大熱入圍佳麗陳星妤(Yvette)， 早年已有「理大吳千語」之稱，背景相當猛料！陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG當時已有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。

陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
21年參選港姐的陳聖瑜（Yvette）。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette出場時表現好淡定。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
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Yvette樣子極度甜美。（圖片來源：Yvette IG）

陳星妤喜愛遊埠生活富貴

在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？

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Yvette外遊賞雪（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
法國酒店（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
巴黎鐵塔（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 一舞傾城 陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
準備出海（圖片來源：Yvette IG）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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