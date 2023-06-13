一舞傾城｜陳星妤透露有隱藏版本 關楚耀被車撞 網民再爆有穿崩位！
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TVB《一舞傾城》即將於今晚（13日）九點半播映大結局，昨晚（12日）播出一集有不少角色犧牲，包括關楚耀的離奇死亡！
關楚耀離奇死亡又穿崩
昨晚講到陳星妤因被關楚耀的前妻吳沚默踩上門羞辱，被鬧係雞，陳星妤忍唔住決定辭職，關楚耀挽留無用後，就對陳星妤的背影講：「多謝你呀，KK，Byebye。」不過鏡頭一轉，佢轉身離開時，一架私家車高速衝過來撞向關楚耀，關楚耀被撞到飛到半空，繼而再衝破擋風玻璃，整個人竟可以抛到車廂後座，相當離奇。《一舞傾城》過去都被網友搵到唔少穿崩位，有網友發現關楚耀撞車亦有穿崩，紛紛表示：「Marco身體位置倒轉了！」
陳星妤爆關楚耀離之死有另一版本
另一方面，陳星妤就大爆關楚耀離之死有另一版本，陳星妤在社交平台分享了兩張劇照，她表示：「原本的安排…其實我和Marco @關楚耀KWAN 結局之前拍了兩個版本，但最終劇組選了哪個版本我也是今天才知道，個人還是比較喜歡在醫院這個版本。」
網民稱醫院版本更合理
相片中，拍攝地點在醫院，陳星妤攬住陳法蓉痛哭，不捨關楚耀的離開。對於這個版本的結局，有網民留言表示醫院版本比較正常和合理，表示：「呢個版本我認為真係幾好，一個曾經咁深愛過，咁緊張自己的人，下一秒就離開了，那種說不出的痛。來不及說再見就是要爆發出來才能抒發啊！」
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撰文：東方新地圖片來源：陳星妤IG、TVB、小紅書圖片