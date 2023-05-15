一舞傾城｜陳星妤被有錢仔關楚耀力追 姚子羚蔡潔楊明陷三角戀

一舞傾城劇透｜即將於今晚（05/15）開播的《一舞傾城》感情線將相當精彩，飾演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與飾演青龍的唐文龍是一對夫妻；飾演臥底警花Michelle的姚子羚、飾演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。