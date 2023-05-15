一舞傾城｜陳星妤被有錢仔關楚耀力追 姚子羚蔡潔楊明陷三角戀
一舞傾城｜三大感情線關係複雜
《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞當中最火紅的夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹，眾人一同經歷了人生的高高低低，從中培養出深厚姊妹情。《一舞傾城》靚女眾多，單是萬國城已雲集9大不同年齡層美女，包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤、鄺潔楹、莊鍶敏、莊思明和傅嘉莉。不過仔細睇睇，佢哋相當「成熟」，9位美女加埋平均年齡38.4歲！有網民笑指：「喺嗰個年代就一定會睇！」
一舞傾城｜感情線1. 陳法蓉唐文龍情路坎坷
飾演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與飾演青龍的唐文龍是一對夫妻，陳法蓉年輕時便嫁給社團洪泰大哥唐文龍，唐文龍後來為社團頂罪入獄，陳法蓉多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟唐文龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。
一舞傾城︱56歲陳法蓉飾「皇牌媽媽生」沙律
「沙律呀沙律！」不過今次唔係關秀媚飾演的「沙律」！陳法蓉飾演的沙律是「高貴皇牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠當仁不讓第一時間衝出來擋，霸氣十足。現年56歲的陳法蓉保養得宜，劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材Fit到漏，今次亦是她相隔6年再拍無綫劇，值得期待。陳法蓉在預告片更霸氣道︰「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」
一舞傾城｜感情線2. 姚子羚、蔡潔與楊明陷三角戀
姚子羚因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對楊明暗生情愫，但姚子羚礙於臥底身份想愛但不能愛。愛情大過天的蔡潔則為了男友Dave（何浩文飾）下海做舞小姐，可惜卻慘遭欺騙受盡情傷，之後慢慢與一直暗戀自己的楊明產生微妙感情，到底三人最終情歸何處？值得期待。
一舞傾城︱42歲姚子羚飾臥底警花Michelle
42歲姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」，身為警花的Michelle為查案混入萬國城做見習媽媽生，劇中的子羚將再度大顯好身手，更有一個打幾個的動作場口。其實姚子羚喺《鐵拳英雄》已經打到飛起，估唔到今次都係繼續做「打女」！
一舞傾城︱34歲蔡潔飾「頭牌」Monica
蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。在《一舞傾城》預告片中演出被強姦戲，蔡潔被在劇中飾演奸角的李嘉從後強姦。
一舞傾城︱感情線3. 陳星妤劇中陷入「愛情與麵包」的選擇
陳星妤劇中與飾演有錢仔Marco的關楚耀、飾演窮學生俊駒的高鈞賢譜戀曲。陳星妤因家庭原因下海做舞小姐，並因工作關係認識了富家公子關楚耀，入世未深的陳星妤獲關楚耀瘋狂追求，奢華的物質生活令陳星妤大開眼界，逐步深陷其中；另邊廂陳星妤重遇舊同學高鈞賢，高鈞賢雖然沒有萬貫家財，但兩人相處時輕鬆自在，感情亦慢慢加深，愛情與麵包，陳星妤最終會如何選擇？
一舞傾城︱28歲陳星妤飾「處女」KK
陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶焦。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹