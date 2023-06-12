一舞傾城︱陳法蓉哭別唐文龍結局心碎 現實中情路崎嶇至今仍單身
陳法蓉唐文龍結局心碎
第21集劇情講到，李嘉獲暗中協助，打算逃出羈留病房。唐文龍、陳法蓉補辦婚宴，場面幸福美滿，不過李嘉突然持槍闖至，在預告中，有一幕是唐文龍在殮房的畫面，陳法蓉傷心欲絕，呢一對的結局注定令人心碎。
陳法蓉學業成績突出 惟情路崎嶇
56歲陳法蓉在香港出生，有一兄二妹，自小已在屋苑內認識周潤發、何守信、梁韻蕊、劉丹一家等名人。15歳那年因移民潮到加拿大多倫多升讀中學，後來進入多倫多大學和夏威夷大學，她每年更憑優異成績而獲得獎學金不用交學費，最後還在夏威夷大學取得時裝布料設計與採購學士學位。
1989年，陳法蓉回港參選香港小姐並獲得冠軍。即使在今年10月尾即將踏入56歲，但她的外表依然年輕貌美、身材姣好。但她在感情的路上，就總是遇到錯的人。一頭超短髮加上高冷的形象，陳法蓉從來不缺追求者。她曾與才子倪震交往，當時倪震更大讚她漂亮得讓人「流鼻血」，可是倪震最後娶的是周慧敏。後來陳法蓉曾與許晉亨傳出緋聞，但許晉亨最後的新娘是李嘉欣。陳法蓉後來到內地發展，與內地演員楊俊毅戲假情真，談了4年的姐弟戀，最後也是分手收場。
陳法蓉曾屢被求婚 每次都悔婚
陳法蓉曾於內地真人騷《請吃飯的姐姐》中，就自爆自己其實曾經收到很多求婚鑽戒，她起初都會爽快答應，但最後還是會因為自己的不自信及對對方的信心不足而悔婚，認為對方很快就會不愛自己。她感嘆：「你嫁給一個其實不了解你的人，在他幻想中你是另一個人，那你也不會快樂的！」
陳法蓉坦言，過往的男朋友都只是不適合，他們都很好沒有任何問題。她表示曾經答應了一位男朋友的求婚後，便總是覺得不對勁，因為他送100樣東西，有99樣陳法蓉都不喜歡的。陳法蓉明明就不喜歡紅色，但男朋友卻送她紅色的鞋子。
除此之外，該名男朋友也很喜歡安排陳法蓉每一天的生活，更誇張的規定當天要吃豬肉和雞肉。陳法蓉心想「我喜歡吃什麼就吃甚麼」，後來醒覺原來男朋友根本就不了解她，喜歡那些東西的人是他幻想中的陳法蓉，而並非真正的陳法蓉。
主持問到對於不喜歡的禮物會如何處理，陳法蓉說她不會轉贈於他人，會叫男朋友拿去退貨，希望他的錢不要浪費，退了之後可以把那些錢用來一起去旅行、吃好吃的，這樣兩個人會更快樂。
陳法蓉：單身總比將就的好
雖然陳法蓉還沒遇到她的真命天子，但她並沒有因為自己的年紀而感到焦急，單身總比將就的好。陳法蓉曾經說過不論她年紀多老、親朋好友如何催婚，都不要隨便把自己嫁了！不要隨便開始，不要急於妥協，這就是她的愛情觀。陳法蓉安於單身，用心盡孝照顧八旬老父，是一位非常孝順的女兒。
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