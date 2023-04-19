一舞傾城｜陳法蓉莊鍶敏媽媽生對戰 率先爆大量床戰重口味 挑戰電視尺度

由王晶監製的外援劇《一舞傾城》將於5月15日在無綫開播，作為今年的重頭劇之一當然要有睇頭，有份主演的陳法蓉與莊鍶敏日前為《獎門人》錄影，大爆劇情重口味，二人演敵對的媽媽生，在劇中勾心鬥角，多年冇返娘家拍劇的陳法蓉表示戲服勁性感，仲會有親熱戲，莊鍶敏亦自爆同李嘉會有連場肉搏戲，挑戰電視尺度。