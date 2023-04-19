一舞傾城｜陳法蓉莊鍶敏媽媽生對戰 率先爆大量床戰重口味 挑戰電視尺度
一舞傾城｜56歲陳法蓉寶刀未老
無綫下月首播的劇集《一舞傾城》 意念來自台灣劇《華燈初上 》， 由王晶負責製作，在佛山及廣州取景拍攝，以八、九十年代尖東舞廳做背景，劇中其中一大賣點是有56歲的陳法蓉做媽媽生，而無綫多位花旦包括姚子羚、蔡潔、鄺潔楹與陳星妤等就做舞小姐。闊別7年重返娘家拍劇的陳法蓉，拍埋一眾後生女度真係唔輸蝕，她透露莊鍶敏是其死對頭，身為媽媽生的她每日都打扮得花枝招展返工，陳法蓉話件件戲服都令身材玲瓏浮凸，當中有旗袍、有低胸、有貼身，只欠冇泳衣，更大爆舞廳晚晚都好精彩，大搞主題之夜扮老師與女學生，好多花樣，提醒各位老闆記得要捧場。
陳法蓉等林文龍出冊大解放
陳法蓉笑言咁耐冇拍無綫劇唔可以衰，飾沙律姐為冤獄丈夫唐文龍守生寡的她早已看透人間世情，成為眾姊妹的心理輔導員，解答她們的愛情疑難，雖然有不少裙下之臣，但她一直守候著被冤枉入獄的丈夫唐文龍，等到對方出獄終於大解放，會有親熱戲，不過陳法蓉就大爆肉搏場面同莊鍶敏比只是小兒科。
42歲莊鍶敏奪去李嘉第一次
至於在劇中與陳法蓉鬥過你死我活的莊鍶敏，其劇中造型都好惹火，睇預告片已看到一頭金髮著高衩裙的她，非常戰鬥格。莊鍶敏接受傳媒訪問表示劇集除背景與台劇《華燈初上》同為夜總會之外，所有情節、女生之間的激鬥都好唔用，莊鍶敏懷疑《一舞傾城》超出電視尺度，因為她在劇中有不少床戲，而主要對手是武術高手李嘉，莊鍶敏大爆李嘉是怕醜仔，仲奪去對方的第一次床戲，因為李嘉平時成日演強姦犯，今次反而被莊鍶敏做主動。
《一舞傾城》 劇情大綱： 「萬國城夜總會」酒池肉林
八十年代，也是香港的一個最黃金的年代！經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢，大行其道，一眾夜場採用大企業式管理，「見不得人」的消遣場地變身「高級交際場所」，所以，就有了號稱「東南亞第一」的「萬國城夜總會」的出現。萬國城不止經營夜總會，更有時鐘酒店、日式餐廳、美髮沙龍、時裝公司一條龍服務，挑選陪酒小姐嚴格，人人錄取後都會加以包裝，必須令「萬國城」場中鶯聲燕語，豐乳肥臀，成為一個恍似酒池肉林的享樂窩。
王晶風格「拳頭與枕頭」
《一舞傾城》劇情挑戰電視尺度，王晶有自己的風格，必定有「拳頭&枕頭」兩個元素， 預告片中有好多接客重口味場面，陳法蓉率領無綫女藝人集體下海，與莊鍶敏連場劇鬥，舞小姐之間仲會群毆同互摑，咁精彩一定令觀眾好期待。
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