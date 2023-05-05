一舞傾城︱重口味預告片出爐 挑戰電視尺度 7大焦點逐格睇！
一舞傾城︱焦點1. 成班女對撼《造星V》
由王晶監製的外援劇《一舞傾城》將於5月15日在無綫開播，劇中主演包括陳法蓉、莊鍶敏、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤和鄺潔楹等女角，可謂陣容強大！至於ViuTV《全民造星V》今次玩返全男班，同樣於5月15日開播！意味今次係「重女鬥重仔」 ，新一場收視大戰即將開始！
一舞傾城︱焦點2. 媽媽生大戰 56歲陳法蓉 鬥 42歲莊鍶敏
闊別7年重返娘家拍劇的陳法蓉，拍埋一眾後生女度真係唔輸蝕，她透露莊鍶敏是其死對頭，身為媽媽生的她每日都打扮得花枝招展返工，陳法蓉話件件戲服都令身材玲瓏浮凸，當中有旗袍、有低胸、有貼身，只欠泳衣，更大爆舞廳晚晚都好精彩，大搞主題之夜扮老師與女學生，好多花樣，提醒各位老闆記得要捧場。陳法蓉在預告片更霸氣道︰「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」
一舞傾城︱焦點3. 莊家姊妹齊齊上陣
莊鍶敏與妹妹莊思明以閃閃熱褲的超性感造型出現，硬撼媽媽生陳法蓉，雖然未知勝負，不過有網民笑指莊家姊妹似著阿婆底底多啲！
一舞傾城︱焦點4. 鄺潔楹大解放 被SM滿身傷
預告片其中一個大花生位係唔少SM性暴力情節，非常重口味！片中30歲鄺潔楹穿上小背心被人SM，滿身傷痕之餘表情亦相當痛苦。另一位蔡潔同樣遭殃，在《一舞傾城》預告片中演出被強姦戲，被在劇中飾演奸角的李嘉從後強姦。
一舞傾城︱焦點5. 「肥屍」驚變「長毛」拎刀劈友
現年49歲嘅梁焯滿拍過唔少香港電影，多數飾演古惑仔角色，最經典要數到他在電影《古惑仔3之隻手遮天》中飾演「肥屍」一角，與陳小春在球場互鬧的一幕。近年主力在內地發展的梁焯滿亦在劇中以「長毛」造型登場，再做返壞蛋拎刀劈友。
一舞傾城︱焦點6. 陳星妤鏡頭極多
27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。預告片中，陳星妤鏡頭十分多，明顯獲力捧！陳星妤在劇中講到工作時認識富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。
一舞傾城︱焦點7. 楊明出獄後首部播出劇集
楊明在2020年8月於半山馬己仙峽道駕駛失事撞壆，於去年12月底被判即時入獄18日，於今年1月7日刑滿出獄，今次是他出獄後首部播出劇集。楊明在劇中飾演的「志飛」是社團人士，在劇中有不少打鬥同親熱戲份！
5月15日開播！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！