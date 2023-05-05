一舞傾城

一舞傾城︱重口味預告片出爐 挑戰電視尺度 7大焦點逐格睇！

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由王晶監製的外援劇、有港版《華燈初上》之稱的《一舞傾城》將於5月15日在無綫開播，作為今年的重頭劇之一當然要有睇頭，TVB日前公開一段預告片，片中「性感」、「強姦」、「SM」、「親熱」、「打鬥」樣樣齊，畫面夠晒激，絕對是挑戰電視尺度！一齊睇睇7大焦點！

一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜
（圖片來源：無綫影片截圖）

一舞傾城︱焦點1. 成班女對撼《造星V》

由王晶監製的外援劇《一舞傾城》將於5月15日在無綫開播，劇中主演包括陳法蓉、莊鍶敏、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤和鄺潔楹等女角，可謂陣容強大！至於ViuTV《全民造星V》今次玩返全男班，同樣於5月15日開播！意味今次係「重女鬥重仔」 ，新一場收視大戰即將開始！

一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 陳法落口中所講的主題之夜，呢場應該係學生之夜。
呢場應該係學生妹之夜，係咪好多女仔呢！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 全民造星5 《全民造星V》MV一貫熱血Feel，與上一屆女團一樣以藍白造型、海邊熱血狂奔。
《全民造星5》今次有94位參賽者，都唔輸蝕！（圖片來源：《全民造星V》MV）

一舞傾城︱焦點2. 媽媽生大戰 56歲陳法蓉 鬥 42歲莊鍶敏

闊別7年重返娘家拍劇的陳法蓉，拍埋一眾後生女度真係唔輸蝕，她透露莊鍶敏是其死對頭，身為媽媽生的她每日都打扮得花枝招展返工，陳法蓉話件件戲服都令身材玲瓏浮凸，當中有旗袍、有低胸、有貼身，只欠泳衣，更大爆舞廳晚晚都好精彩，大搞主題之夜扮老師與女學生，好多花樣，提醒各位老闆記得要捧場。陳法蓉在預告片更霸氣道︰「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」

一舞傾城 陳法蓉是舞廳中的金牌媽媽生，率領住蔡潔與文凱玲搵食。
陳法蓉是舞廳中的金牌媽媽生，率領住蔡潔與文凱玲搵食。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 陳法蓉仲Keep得幾好！
陳法蓉仲Keep得幾好！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 莊鍶敏的媽媽生造型唯肖唯妙。
莊鍶敏的媽媽生造型唯肖唯妙。（圖片來源：[email protected]

一舞傾城︱焦點3. 莊家姊妹齊齊上陣

莊鍶敏與妹妹莊思明以閃閃熱褲的超性感造型出現，硬撼媽媽生陳法蓉，雖然未知勝負，不過有網民笑指莊家姊妹似著阿婆底底多啲！

一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 莊鍶敏旗下小姐有莊思明同趙碩之，咁嘅質素點同陳法蓉鬥呀？
莊鍶敏旗下小姐有莊思明同趙碩之，咁嘅質素點同陳法蓉鬥呀？（圖片來源：無綫影片截圖）

一舞傾城︱焦點4. 鄺潔楹大解放 被SM滿身傷

預告片其中一個大花生位係唔少SM性暴力情節，非常重口味！片中30歲鄺潔楹穿上小背心被人SM，滿身傷痕之餘表情亦相當痛苦。另一位蔡潔同樣遭殃，在《一舞傾城》預告片中演出被強姦戲，被在劇中飾演奸角的李嘉從後強姦。

一舞傾城 陳法蓉 鄺潔楹平時做開乖乖女角色，今次穿上小背心被人SM！
鄺潔楹平時做開乖乖女角色，今次穿上小背心被人SM！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 認真大挑戰！
認真大挑戰！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 滿身傷痕睇見都痛！
滿身傷痕睇見都痛！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 做慣惡人的李嘉竟是第一次拍床戲？
蔡潔同樣遭殃！（圖片來源：無綫影片截圖）

一舞傾城︱焦點5. 「肥屍」驚變「長毛」拎刀劈友

現年49歲嘅梁焯滿拍過唔少香港電影，多數飾演古惑仔角色，最經典要數到他在電影《古惑仔3之隻手遮天》中飾演「肥屍」一角，與陳小春在球場互鬧的一幕。近年主力在內地發展的梁焯滿亦在劇中以「長毛」造型登場，再做返壞蛋拎刀劈友。

一舞傾城 陳法蓉 梁焯滿 兇走陳小春非常出名
兇走陳小春非常出名（圖片來源：電影《古惑仔3之隻手遮天》截圖）
一舞傾城 陳法蓉 梁焯滿 肥屍和大佬B私交甚篤
肥屍和大佬B私交甚篤（圖片來源：微博@梁焯滿）
一舞傾城 陳法蓉 梁焯滿亦在劇中以「長毛」造型登場！
梁焯滿在劇中以「長毛」造型登場！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 陳法蓉 大家認到佢嗎？
大家認到佢嗎？（圖片來源：無綫影片截圖）

一舞傾城︱焦點6. 陳星妤鏡頭極多

27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。預告片中，陳星妤鏡頭十分多，明顯獲力捧！陳星妤在劇中講到工作時認識富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。

一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。
純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 遇上富家子關楚耀。
遇上富家子關楚耀。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
難免要被負心漢呃！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳星妤坐中間！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

一舞傾城︱焦點7. 楊明出獄後首部播出劇集

楊明在2020年8月於半山馬己仙峽道駕駛失事撞壆，於去年12月底被判即時入獄18日，於今年1月7日刑滿出獄，今次是他出獄後首部播出劇集。楊明在劇中飾演的「志飛」是社團人士，在劇中有不少打鬥同親熱戲份！​

一舞傾城 陳法蓉
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 同蔡潔有對手戲！
同蔡潔有對手戲！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉 不少打鬥戲份。
不少打鬥戲份。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
一舞傾城 陳法蓉
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

5月15日開播！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫影片截圖、電影《古惑仔3之隻手遮天》截圖、微博@梁焯滿、[email protected]、《全民造星V》MV

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