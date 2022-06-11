東張西望｜一蚊Joe寸港聞記者捱轟 網民反擊翻出更多「乞人憎」舊史

「一蚊Joe」游莨維擔任TVB節目《東張西望》外景主持15年，日前他到中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案時，疑似與在場記者發生衝突，他更於Facebook出post寸對方：「MJ我雖然唔係 #港聞記者，但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」此post一出三小時後被刪，然後「一蚊Joe」發長文話自己「不該」，但網民唔不買帳，繼而翻出更多他過往採訪時不專業的事跡。