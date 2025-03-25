《一路向西》王李丹妮再發育嚇窒蕭定一 曾為愛不惜與家族反面終分手收場
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2012年上映嘅港產三級片《一路向西》中，王李丹妮飾演女主角「小思」，並憑藉其32F的傲人身材成為影片一大亮點，至今仍讓不少觀眾記憶猶新。雖然《一路向西》上映至今已逾十載，但就仍然係唔少觀眾心目中嘅經典作品！王李丹妮亦早已回到內地發展，不過近日電影出品人蕭定一九愛社交平台曬出與王李丹妮嘅合照，更指再見被對方「再發育」而震驚……
王李丹妮再發育孖蕭定一合照
蕭定一近日在社交媒體上分享與王李丹妮的合照，並驚訝透露如今35歲的她身材竟「再發育」。驚人身材更嚇窒蕭定：「我哋一路向西的女主角，已經10年冇見面啦，估唔到居然高咗3cm，胸杯大咗五個級Cup！唔係啩!!! 我從來未聽過有J嘅size嘅，我哋心目中永遠嘅小思：王李丹鈮，一路向西嘅女一，全中國7億男人嘅集體回憶！祝您永遠幸福漂亮！」
王李丹妮為愛不惜與家族反面接拍《一路向西》
王李丹妮因出演《一路向西》而爆紅，這位內蒙古出身的女星卻因來自傳統家庭背景，一度面臨「家族除名」的壓力。她曾在採訪中透露，當初接拍這部電影是為了支持當時的男友胡耀輝實現導演夢想。然而，當她因電影引發輿論爭議時，胡耀輝非但未予支持，反而以此為榮四處炫耀。更糟的是，她後來發現男友竟是個不折不扣的「大渣男」，最終因對方出軌而分手，這段感情的破裂讓她一度陷入情緒低谷。值得一提的是，王李丹妮與胡耀輝並未結婚，這段感情也成為她人生中的一段遺憾。
王李丹妮轉戰內地被質疑已「拆彈」
自《一路向西》後，王李丹妮選擇回到內地發展，主要專注於網絡電影的拍攝，代表作包括《降魔天師》、《龍隱迷窟》和《東北五仙》等，逐漸在網絡平台闖出名堂。然而，她多年未再踏足香港，直到2023年才重返香港，並與黃智雯合影留念。當時的照片卻引發討論，因與《一路向西》時期相比，她的胸圍似乎有所「縮水」，更曾被唔少網友猜測她可能已「拆彈」。
撰文：東方新地圖片來源：微博@王李丹鈮Daniella、facebook@蕭定一、《一路向西》電影圖片資料或影片來源：原文刊於新假期