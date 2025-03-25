《一路向西》王李丹妮再發育嚇窒蕭定一 曾為愛不惜與家族反面終分手收場

2012年上映嘅港產三級片《一路向西》中，王李丹妮飾演女主角「小思」，並憑藉其32F的傲人身材成為影片一大亮點，至今仍讓不少觀眾記憶猶新。雖然《一路向西》上映至今已逾十載，但就仍然係唔少觀眾心目中嘅經典作品！王李丹妮亦早已回到內地發展，不過近日電影出品人蕭定一九愛社交平台曬出與王李丹妮嘅合照，更指再見被對方「再發育」而震驚……