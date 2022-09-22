一路向西 | 盤點7大女主角當年今日 王李丹妮五官大升級差啲認唔出！
一文看清《一路向西》七大女主角當年今日
王李丹妮
戲中飾演桑拿小姐的王李丹妮，憑著驕人突出的身形，加上大膽的裸露演出，令她成為《一路向西》中人氣最高的女星。在拍完《一路向西》之後，王李丹妮專注於內地發展，主拍多套內地電影和電視劇，深受內地網民愛戴。
郭玥彤
戲中飾演「向西」的空姐前女友的郭玥彤Celia.K（前名：郭穎兒）以𡃁模身份出道，第一部電影就是《一路向西》，隨後亦主演《喜愛夜蒲3》等三級片。郭玥彤於2016年嫁給富商李冠峰。2016年與富商李冠峰結婚後，郭玥彤退隱幕前，享受天倫之樂，專心照顧家人。郭玥彤亦不避嫌，經常將豪宅內部上傳到IG、Youtube個人頻道。
何佩瑜
戲中飾演「向西」在夜店認識的美女的何佩瑜入行已經超過十年，當年與周秀娜同期出道的她一直走性感路線。最近何佩瑜轉型做演技派女演員，在《神探大戰》等作品中犧牲色相剃眉演出，繼續活躍於香港電影圈。
莫綺雯
戲中飾演「向西」中學時代校花同學Zoey的莫綺雯之後亦有參演過不少作品，在《一路向西》之後，更擔任《奇幻夜》和《什麼叫做愛2》等電影的女主角。可是在2014年之後，莫綺雯開始淡出電影圈，專注在內地直播帶貨。
張暖雅
戲中飾演「向西」的前女友的張暖雅，憑《喜愛夜蒲2》、《一路向西》等三級愛情喜劇片入行後，一直發展的十分順利，後期更主力於內地發展。除了拍攝多部電影之外，張暖雅亦活躍於內地的綜藝節目，她更在2015年推出過個人寫真EP。可惜在2018年後就沒有張暖雅的消息，連社交平台亦沒有見到她的蹤影。
趙碩之
戲中飾演「向西」上司的趙碩之，在《一路向西》之後一直有接著拍攝多套電影和電視劇。趙碩之於2019年重返無綫電視，成為旗下藝人，不但擔任過《踩過界II》單元主角，更有傳她頂替鄧伊婷出演港版《華燈初上》，星途備受看好。
李沐晴
戲中飾演桑拿小姐的李沐晴來自台灣。雖然出道後她曾經拍過《命中注定我愛你》和《一路向西》等作品，但在《一路向西》之後就再沒有太多幕前演出，轉行專心做網紅KOL出席公開節目。
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