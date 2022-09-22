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一路向西 | 盤點7大女主角當年今日 王李丹妮五官大升級差啲認唔出！

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2012年震撼全港的三級愛情喜劇片《一路向西》上映後，一班擁有驕人突出身形的女主角們個個爆紅。10年過後，不少女主角都已經淡出娛樂圈嫁入豪門，亦有幾位北上發展順利！

一文看清《一路向西》七大女主角當年今日

王李丹妮

戲中飾演桑拿小姐的王李丹妮，憑著驕人突出的身形，加上大膽的裸露演出，令她成為《一路向西》中人氣最高的女星。在拍完《一路向西》之後，王李丹妮專注於內地發展，主拍多套內地電影和電視劇，深受內地網民愛戴。

一路向西 戲中飾演桑拿小姐的王李丹妮，憑著驕人突出的身形，令她成為《一路向西》中人氣最高的女星。
戲中飾演桑拿小姐的王李丹妮，憑著驕人突出的身形，令她成為《一路向西》中人氣最高的女星。（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 有網民表示王李丹妮的外表於當年的她相差甚大，需要靠身形才能認出她。
有網民表示王李丹妮的外表於當年的她相差甚大，需要靠身形才能認出她。（圖片來源：微博@王李丹妮）

郭玥彤

戲中飾演「向西」的空姐前女友的郭玥彤Celia.K（前名：郭穎兒）以𡃁模身份出道，第一部電影就是《一路向西》，隨後亦主演《喜愛夜蒲3》等三級片。郭玥彤於2016年嫁給富商李冠峰。2016年與富商李冠峰結婚後，郭玥彤退隱幕前，享受天倫之樂，專心照顧家人。郭玥彤亦不避嫌，經常將豪宅內部上傳到IG、Youtube個人頻道。

一路向西 戲中飾演「向西」的空姐前女友的郭玥彤Celia.K前名：郭穎兒）以𡃁模身份出道
戲中飾演「向西」的空姐前女友的郭玥彤Celia.K（前名：郭穎兒）以𡃁模身份出道（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 2016年與富商李冠峰結婚後，郭玥彤坐擁3000呎獨立屋豪宅，過著超豪華生活。
2016年與富商李冠峰結婚後，郭玥彤坐擁3000呎獨立屋豪宅，過著超豪華生活。（圖片來源：[email protected]

何佩瑜

戲中飾演「向西」在夜店認識的美女的何佩瑜入行已經超過十年，當年與周秀娜同期出道的她一直走性感路線。最近何佩瑜轉型做演技派女演員，在《神探大戰》等作品中犧牲色相剃眉演出，繼續活躍於香港電影圈。

一路向西 何佩瑜在戲中飾演「向西」在夜店認識的美女，性感程度爆燈！
何佩瑜在戲中飾演「向西」在夜店認識的美女，性感程度爆燈！（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 近年何佩瑜轉型做演技派女演員，最近更與影帝劉青雲合作拍攝《神探大戰》。
近年何佩瑜轉型做演技派女演員，最近更與影帝劉青雲合作拍攝《神探大戰》。（圖片來源：《神探大戰》電影圖片）

莫綺雯

戲中飾演「向西」中學時代校花同學Zoey的莫綺雯之後亦有參演過不少作品，在《一路向西》之後，更擔任《奇幻夜》和《什麼叫做愛2》等電影的女主角。可是在2014年之後，莫綺雯開始淡出電影圈，專注在內地直播帶貨。

一路向西 莫綺雯在戲中因為貌似張靜初而被封為「向西張靜初」。
莫綺雯在戲中因為貌似張靜初而被封為「向西張靜初」。（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 莫綺雯近年在內地直播帶貨。
莫綺雯近年在內地直播帶貨。（圖片來源：微博@莫绮雯AlizaMo）

張暖雅

戲中飾演「向西」的前女友的張暖雅，憑《喜愛夜蒲2》、《一路向西》等三級愛情喜劇片入行後，一直發展的十分順利，後期更主力於內地發展。除了拍攝多部電影之外，張暖雅亦活躍於內地的綜藝節目，她更在2015年推出過個人寫真EP。可惜在2018年後就沒有張暖雅的消息，連社交平台亦沒有見到她的蹤影。

一路向西 戲中飾演「向西」的前女友的張暖雅
戲中飾演「向西」的前女友的張暖雅（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 張暖雅在2015年曾經推出過個人寫真EP，但近年已經沒有出現於幕前了。（微博@張暖雅）
張暖雅在2015年曾經推出過個人寫真EP，但近年已經沒有出現於幕前了。（圖片來源：微博@張暖雅）

趙碩之

戲中飾演「向西」上司的趙碩之，在《一路向西》之後一直有接著拍攝多套電影和電視劇。趙碩之於2019年重返無綫電視，成為旗下藝人，不但擔任過《踩過界II》單元主角，更有傳她頂替鄧伊婷出演港版《華燈初上》，星途備受看好。

一路向西 趙碩之在戲中飾演「向西」上司。
趙碩之在戲中飾演「向西」上司。（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 不少網民都表示趙碩之五官大升級，與當年《一路向西》時期相差甚多
不少網民都表示趙碩之五官大升級，與當年《一路向西》時期相差甚多（圖片來源：[email protected]______chiu）

李沐晴

戲中飾演桑拿小姐的李沐晴來自台灣。雖然出道後她曾經拍過《命中注定我愛你》和《一路向西》等作品，但在《一路向西》之後就再沒有太多幕前演出，轉行專心做網紅KOL出席公開節目。

一路向西 戲中飾演桑拿小姐的李沐晴來自台灣
戲中飾演桑拿小姐的李沐晴來自台灣（圖片來源：《一路向西》電影圖片）
一路向西 李沐晴近年轉行做KOL，頻頻出席公開節目。
李沐晴近年轉行做KOL，頻頻出席公開節目。（圖片來源：[email protected] x 沐晴）

圖片來源：微博@王李丹妮、[email protected][email protected]______chiu、[email protected] x 沐晴、《一路向西》電影圖片、《神探大戰》電影圖片、

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