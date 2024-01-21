一路向西2｜素海霖親自試鏡表示唔要「大隻男」驚辛苦 盼情色電影再掀起

《一路向西》系列的續集《一路向西2東京AV攻略》早前宣布今年將正式開始拍攝，演員陣容更非常強大，當中包括幾位日本AV界女神外，仲有香港AV女優素海霖（繪麗奈），日前（01/20）舉行試鏡活動，素海霖更與導演鄭峰嵐親自為演員試鏡，吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！