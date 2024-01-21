一路向西2｜素海霖親自試鏡表示唔要「大隻男」驚辛苦 盼情色電影再掀起
一路向西2｜素海霖親選「男友」現場過百人排隊
香港AV女優素海霖（繪麗奈）在試鏡活動現場人氣爆燈！在進行試鏡前，她接受傳媒訪問時透露選「男友」條件，她指戴眼鏡的男生會額外加分，不過她又透露其實最緊要「合眼緣」，身高都無所謂，不過對於身型就有所要求，希望對方不要太壯，亦不要太瘦，因為對方身型太健碩，她又怕自己都要做gym和戒口配合，這樣就太辛苦了。
素海霖笑言今次是自己第一次像「見工」一樣接見試鏡者，更表示要多多學習。素海霖透露試鏡過程中，演員或素人都有機會與她近接觸試戲，除了試場景橋段，又有機會獨白一段，素海霖又笑稱有可能要求對方扮自己，甚至會即場「加戲」。素海霖透露曾收到一則深刻的社交媒體私訊，有一位男素人表示有意參與試鏡，更表示老婆和媽媽都支持他，素海霖表示收到時感到好有意思。
素海霖在2021年參演電影《PTGF出租女友》，她回憶起當時自己都是排隊試鏡的其中一員，她分享當時心情好緊張，面試完更會不斷回想和後悔自己的表現，因此都會好體諒試鏡者的心情，更指覺得這種緊張是「可愛」！
一路向西2｜素海霖擔正女主角硬撼四位日本AV女神
《一路向西2東京AV攻略》以素海霖為女主角，她直言今次演出不需要經過試鏡，被問到導演這次是否為她而開戲，素海霖謙虛否認，導演就大方表示當然是為了素海霖而開戲。今次講明是《一路向西》系列的續集，當然部分劇情延續自上集，素海霖亦透露會有性感演出，至於尺度方面就未有收到通知，但她都預計將有「至少兩點」。但她認為因應電影尺度，無法如AV作品一樣去到盡，希望觀眾明白。
《一路向西2東京AV攻略》最大賣點就是有香港代表素海霖硬撼四位日本AV女神，包括三上悠亞、波多野結衣、相澤南與村上悠華。素海霖表示自己未有準備奇招突圍，她指會做好自己，而且每一位女神都有自己特色，並不打算去「抄人」，或者刻意去學別人。而且她認為最具挑戰性的地方並不在於性感戲份，而是背對白和演技，她更透露可能會向影帝黃秋生請教一下演戲。
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一路向西2｜素海霖有望再帶起港產情色電影
於八九十年代香港情色電影曾紅極一時，當年產量更因應市場需求攀至高峰，不過近年該類型作品產量極低，素海霖表示港產片好需要大家的支持，亦有望將情色電影帶回香港，她認為任何一個產業都需要大家真金白銀去支持先會撐到，最後希望大家支持正版！
一路向西2｜共招募5個角色 男主角需要裸露演出
《一路向西2》這次招募五個角色，各有不同的條件。首先是可愛專一的男主角「Henry」，視覺年齡介於24至26歲之間，容貌端正，給人一種人畜無害的感覺。他將扮演重要角色，需要進行裸露演出。另外一位是風趣幽默的「睿少」，年齡範圍在29至32歲之間，身高方面沒有特別要求，但需要外型俊朗。這兩位男主角都有重要的任務，需要進行裸露演出。
至於女配角方面，首先是身材豐滿的美麗「子慧」，年齡範圍在27至30歲之間，需要外貌姣好，身材豐滿。另一位是青春可人的港女「KiKi」，要求視覺年齡在21至26歲之間，顏值中上，具有青春的魅力。此外，還有一位外冷內熱、怕老婆的男配角「爺爺」，視覺年齡介於75至85歲之間。雖然他也需要進行裸露演出，但強調只有少量，而男主角則需要大量。
一路向西2｜將於3月下旬開拍
《一路向西 2》將於3月下旬開拍，將會率先到日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段的攝製工作。當然，試鏡成功的「Henry」和「睿少」兩位男主角，亦立即會隨隊赴日開工！
一路向西2｜「向西仔」張建聲主演另一男角公開招募
蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由IMAGI公司投資出品的《一路向西 2 東京AV攻略》將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演，戲內另一重點男角將於稍後公開招募。
電影以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，稟承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。
一路向西2｜有網民自薦提1個要求 素海霖爆笑反問
素海霖早前在社交網上發布了招募信息後，得到了熱烈的回應。有人看到某個年齡段沒有被考慮，留言說：「你有冇諗過32至75歲嘅男士感受？」、「個年齡唔啱無得試」，素海霖安慰︰「視覺年齡就可以。」有人提出裸露演出的要求，問道：「可唔可以打格仔？」素海霖反問：「打邊度先？」對方回答說：「打個樣，其他唔使打，可以嘅話，我報名。」另一個網友接著說：「唔出樣，使鬼拍你。」還有一位網友看到招募需要裸露演出的角色「爺爺」，對此感到「難過」，表示：「爺爺需裸露omg」。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」