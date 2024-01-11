一路向西2｜3月東京開鏡！素海霖現身親揀男友：戴眼鏡加分

《一路向西》系列的續集《一路向西2東京AV攻略》早前宣布今年將正式開始拍攝，這次電影集結了五位極具人氣的AV女優，包括來自香港的素海霖（絵麗奈），以及日本的AV女神三上悠亞、波多野結衣、相澤南和村上悠華。而男主角則由「向西仔」張建聲擔任。這次的演出陣容可謂空前絕後！