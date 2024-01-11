一路向西2｜3月東京開鏡！素海霖現身親揀男友：戴眼鏡加分
一路向西2｜公開招募男主角 素海霖擔任試鏡負責人
《一路向西2》除了已經確定的男主角「向西仔」張建聲外，今日電影公司公開宣布將招募多兩位男主角、兩位女配角和一位男配角。報名即日起開始接受，截止日期為本月18日，試鏡將於20日進行，並由導演之一鄭峰嵐和眾多影迷心目中的素海霖負責casting工作。
一路向西2｜共招募5個角色 男主角需要裸露演出
《一路向西2》這次招募五個角色，各有不同的條件。首先是可愛專一的男主角「Henry」，視覺年齡介於24至26歲之間，容貌端正，給人一種人畜無害的感覺。他將扮演重要角色，需要進行裸露演出。另外一位是風趣幽默的「睿少」，年齡範圍在29至32歲之間，身高方面沒有特別要求，但需要外型俊朗。這兩位男主角都有重要的任務，需要進行裸露演出。
至於女配角方面，首先是身材豐滿的美麗「子慧」，年齡範圍在27至30歲之間，需要外貌姣好，身材豐滿。另一位是青春可人的港女「KiKi」，要求視覺年齡在21至26歲之間，顏值中上，具有青春的魅力。此外，還有一位外冷內熱、怕老婆的男配角「爺爺」，視覺年齡介於75至85歲之間。雖然他也需要進行裸露演出，但強調只有少量，而男主角則需要大量。
一路向西2｜素海霖現身親揀男友：戴眼鏡更加分
素海霖在試鏡當天會親自參與挑選演員飾演男主角「Henry」，這個角色在電影中飾演她的男友，而且會有多場對手戲。當問及對於這次挑選「男友」的標準時，她笑著說：「唔係單純睇樣，自己比較鍾意一啲成熟穩重嘅男士，戴眼鏡仲會加分，其實最重要畀到安全感我，所以今次casting主要留意參加者嘅談吐同埋𠱁唔𠱁到我開心，樣貌反而係其次。」
一路向西2｜有網民自薦提1個要求 素海霖爆笑反問
素海霖今天在社交網上發布了招募信息後，得到了熱烈的回應。有人看到某個年齡段沒有被考慮，留言說：「你有冇諗過32至75歲嘅男士感受？」、「個年齡唔啱無得試」，素海霖安慰︰「視覺年齡就可以。」有人提出裸露演出的要求，問道：「可唔可以打格仔？」素海霖反問：「打邊度先？」對方回答說：「打個樣，其他唔使打，可以嘅話，我報名。」另一個網友接著說：「唔出樣，使鬼拍你。」還有一位網友看到招募需要裸露演出的角色「爺爺」，對此感到「難過」，表示：「爺爺需裸露omg」。
一路向西2｜將於3月下旬開拍
《一路向西 2》將於3月下旬開拍，將會率先到日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段的攝製工作。當然，試鏡成功的「Henry」和「睿少」兩位男主角，亦立即會隨隊赴日開工！
更多：繪麗奈落實拍《一路向西2》夢幻陣容公開：三上悠亞、波多野結衣、相澤南
一路向西2｜「向西仔」張建聲主演另一男角公開招募
蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由IMAGI公司投資出品的《一路向西 2 東京AV攻略》將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演，戲內另一重點男角將於稍後公開招募。
電影以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，稟承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」