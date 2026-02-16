一馬當先行大運｜麥玲玲教你新年植物催財大法！辦公室擺錯一物即招是非
想在馬年財運事業兩得意？賀年節目《一馬當先行大運》請來多位大師教路！麥玲玲師傅將教大家如何擺放鮮花催旺財運，但原來辦公室擺錯一種植物隨時惹禍上身！更有師傅教路摸一物即令另一半聽話，想知新年開運佈局秘訣就不要錯過！
麥玲玲教路植物佈局 蘭花富貴竹催旺財運事業
在周四（19 日）晚播出的節目中，麥玲玲師傅將與潘靜文、林智樂、胡敏芝一同教大家利用鮮花增運。想催旺正財的觀眾，師傅建議可於家中的正東方擺放蘭花，有助財源滾滾來。若想提升事業運及文昌運，特別是家中有學生的話，則可在東北方擺放四枝水養富貴竹，寓意步步高陞、學業進步。如果想添丁或為家中增添喜慶氣氛，一些果實纍纍的植物如五代同堂、柑桔，或是生命力強的多肉植物都是絕佳選擇，能為家居帶來生氣與吉慶。
辦公室風水禁忌 麥玲玲警告：帶刺植物勿亂放！
雖然植物有助開運，但擺錯隨時招來反效果！麥玲玲師傅特別提醒一眾打工仔，辦公室風水有一大禁忌，就是應避免擺放帶刺植物並讓其尖刺正對自己，例如仙人掌、虎刺梅等，因為尖刺會形成煞氣，容易招惹是非、引來小人篤背脊。不過，凡事總有例外，師傅補充指，如果家宅的窗戶正好面對天橋、馬路、尖角建築等煞氣較重的地方，則反而可以考慮在窗邊擺放仙人掌、龍骨等帶刺植物，利用它們的尖刺「以煞化煞」，形成保護屏障，化解外來的不利影響。
李丞責楓燧師傅揭秘 摸太子床令另一半更聽話？
同集節目內容相當豐富，除了植物風水，李丞責師傅將與主持 GM、Sophie 一同前往肇興，探訪龍母文化，更會分享一個極有趣的家居開運秘法，就是如何透過「摸太子床」讓另一半更聽話，絕對是各位人妻福音！此外，楓燧師傅亦會揭示三招檢測家中「病位」的秘法，方法竟然包括點香、利用溫濕度計，以及一個令人意想不到的神秘小工具。想知道所有開運秘訣的觀眾，就千萬不要錯過本周四晚播出的《一馬當先行大運》！
