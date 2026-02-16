一馬當先行大運｜麥玲玲教你新年植物催財大法！辦公室擺錯一物即招是非

想在馬年財運事業兩得意？賀年節目《一馬當先行大運》請來多位大師教路！麥玲玲師傅將教大家如何擺放鮮花催旺財運，但原來辦公室擺錯一種植物隨時惹禍上身！更有師傅教路摸一物即令另一半聽話，想知新年開運佈局秘訣就不要錯過！