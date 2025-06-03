丁丁回應與混血肥仔越南同框風波 復出幕前工作分享近況：驚畀人鬧

近日，YouTuber混血肥仔今年2月因與網台藝人丁彥均（丁丁）被越南YouTuber無意拍到同遊越南片段瘋傳，網民熱議質疑二人關係。混血肥仔事後發文解釋非二人旅行。女主角丁丁亦解釋事件兼交代近況，仲話「驚畀人鬧」⋯⋯