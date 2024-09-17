丁丁跟甘比學習賢淑技能 拍攝花絮有驚喜 網友搞笑大讚：已經晉升天后

YouTube頻道BBO（Black Box Office）由混血肥仔（曾達恩Tommy）主理，最近仲推出咗名為《人生好似好很難》嘅短劇，主要講述女主角點樣應對生活中嘅種種挑戰，並由25歲丁彥均擔正。最新1集更有甘比驚喜現身！丁丁事後亦在社交平台分享了拍攝花絮，好有驚喜！

