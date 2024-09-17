丁丁跟甘比學習賢淑技能 拍攝花絮有驚喜 網友搞笑大讚：已經晉升天后
丁丁晒拍攝花絮有驚喜：真係去咗學鈎織
丁丁在IG分享拍攝感受：
上次訪問嘅時候
聽到甘比講一句：
「我唔會問你借錢」
由於我覺得
呢句說話嘅幽默感十足
我寫咗呢個故事
更加邀請返佢做女主角
成件事真係好搞笑
拍完條片之後
丁丁真係去咗學鈎織
佢話成個人脾氣都好咗
心情又靚咗
大家都可以試吓！
唔少網友大讚：「叮叮已經晉升天后，甘比話親自教授係鍾楚紅同鄭秀文」「點可以咁靚」「好想要」
BBO短劇甘比激罕演出問丁丁借錢
BBO短劇《人生好似好很難》卡司陣容愈來愈強，在第五集中，金像影帝古天樂特別出演，去到第6集更有甘比！故事講述甘比因為食飯時因為刷不到信用卡而向公司員工借200元埋單，卻被女主角丁丁拒絕，以為甘比裝成她公司老闆騙她。甘比這次罕有的演出都網民非常驚喜，演技出眾。「甘比好nice，演得好好」「有埋甘比真係好crazy！」「睇完條片，睇落 甘比 份人都幾攪笑和幽默」
第5集古天樂特別演出做「微笑售貨員」
《人生好似好很難》第5集中，古天樂扮演一名全力以赴保持微笑的化妝品店售貨員，這一角色與他以往的嚴肅形象大相逕庭，展現了極具魅力的「反差萌」。在劇中，古天樂一邊微笑一邊誠懇地為女主角丁丁提供服務，並在交付粉底後熱情推銷其他產品。然而，丁丁很快對古天樂的過度熱情感到不耐煩，更直接表達了自己的不滿。古天樂解釋其實「微笑行動」是商場的一項活動，因此自己必須保持微笑以及不斷推銷產品。而當丁丁離開商店時，恰逢上司Jeffrey巡視，Jeffrey質疑丁丁的購物動機，丁丁則機智地聲稱自己是為了監察「微笑行動」的效果而來。
25歲丁丁極速上位 BBO擔正兼做主持
現年25歲的丁丁（丁彥均）係YouTube頻道BBO Black Box Office的主要演員兼主持，近年演出機會大增。但原來丁丁早在ViuTV節目《戀講嘢》現身，大方分享自己的拍拖經歷，原來丁丁的男朋友前度，幾個都係來自同區籃球圈的型男，自己嘅男友同「前度sss」同框嘅感覺，究竟有幾震撼？
丁丁現任男友與3位前度生活共同圈子！
25歲的丁丁曾上第46集《戀講嘢》分享經歷，她的「男友ss」的經歷令193及三位女主持都嘆為觀止！事關3位前度與恩愛的現任男友（下簡稱A、B、C、D君）都係同為籃球界份子，而且同屬上水、粉嶺北區居民，當中A、B、C更加不時在街場打友誼波，係名符其實嘅波友！最可怕的是，原來A、B、C、D試過同時出現在同一個場比賽同框被攝，最巧合是相正運球的則是現任男友D君，認真神預言！
丁丁與A、B、C、D君的交接過程
丁丁在節目上表示，自己與身高18xcm的時A君是中學同學，由於學術成績差所以找A君補習；而B君則是因為大家都是成績差一齊上Retake DSE一齊溫書而熟悉至拍拖；在與B君分手之後，丁丁又與朋友一齊唱K認識C君，因為同區關係經常相約，及後發現原來C與A、B係共同朋友，而且一齊打過街場友誼波；最後與C分手後一年才與D一齊。而最令人驚訝的是，A、B與丁丁是分手後化敵為友並肩去旅行仲瞓埋同一張床；最爆係丁丁與C君拍拖時，曾經與C、D君一齊去過旅行，而且D君向丁丁亦早萌愛意，關係亂到連193都大嗌頂唔順！
四男一女嘅戀愛故事，究竟有幾夢幻幾神奇？
一齊聽吓丁丁（IG：tingyinnnnn）嘅精彩分享
D君係甲一籃球員？
丁丁的籃球界攝石事跡，瞬間成為網民的討論話題，更發現原來丁丁的男友應該就是香港甲一籃球隊伍的成員程子朗，身高180cm，三分波射得非常之準！
丁丁曾講波講運動
現時23歲，熱愛籃球員的丁丁，是一名擁有4.6萬追蹤者的KOL，曾經為香港賽馬會及開電視拍攝節目，全部都同運動有關。而另一方面，丁丁亦都曾經參與過ViuTV的足球節目，難怪節目入面193都話佢熟口熟面，而丁丁亦都自爆二人曾見面啦！另一方面，丁丁亦都係一名專業嘅硬照模特兒，曾為多家網上時裝店擔任模特兒，好識擺甫士㗎！
睇睇丁丁嘅模特兒靚相：
有幕前經驗！