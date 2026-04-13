丁子朗最新短劇引爆熱議 又有4位索女環繞豔福無邊 一個經典畫面疑似致敬《無頭東宮》
《他心不難測》收視勁爆攀升第三位
丁子朗最近真係好忙，一下子有三部短劇播出，其中橫屏短劇《他心不難測》月初播出後成績相當亮眼。劇集一開播已經成為劇集排行榜的第四位，過了兩天後人氣度仍未有下跌跡象，更攀升到第三位，證明觀眾對這部穿越題材短劇的熱烈追捧。故事講述主角陸程文意外穿越到小說世界，成為註定慘死的反派角色，為求生存採取「苟道」策略，卻意外讓女主角們覺醒讀心術，導致劇情大亂。
丁子朗換臉情節神似《無頭東宮》經典場面
最令網民驚喜的是，劇集第16集中出現丁子朗飾演的顧斬天要與劉浩群飾演的陸程文「換臉」的情節，立即令人聯想到TVB於2002年播出的經典古裝奇幻劇《無頭東宮》。當年劇中的「換臉」場面被網民視為「童年陰影」，如今在丁子朗的短劇中重現類似橋段，網民紛紛留言表示：「估唔到會致敬呢個經典場面！」劇中使用法術換臉的畫面，確實與當年《無頭東宮》的情節有幾分相似，勾起不少觀眾的懷舊回憶。
丁子朗回應換臉情節係演技大挑戰
面對網民熱議，丁子朗接受訪問時笑指知道《無頭東宮》這部公司經典劇集，但表示：「拍嘅時候又唔覺得似嘅，但係就覺得係一個演技大挑戰，因為我同另一位男主角嘅性格截然不同，可以話係兩個極端，所以要俾人睇得出分別係困難。」他強調這套劇本身是小說改編，換臉情節亦是原著的經典劇情。對於要詮釋兩個性格極端的角色，丁子朗認為是對演技的一大考驗，需要讓觀眾清楚分辨出角色轉換後的不同。
4位索女環繞丁子朗豔福無邊
除了換臉情節引起話題，丁子朗在劇中被4位漂亮身材好的「索女」圍繞，同樣成為吸睛焦點。不過因為劇情逆襲，4位索女最終全都跑到另一位男主角身邊，令丁子朗「失去」這班美女。但有趣的是，他拍攝下一部《天選之子》時，又有4位索女陪伴在側。被問到是否有「失而復得」的感覺時，丁子朗即笑指：「真係咁啱兩套劇集，都係四位女仔，可能最近流行！」他更表示兩部劇集雖然相似，但感覺不一樣，一套輕鬆搞笑，另一套劇情片多些。
網民熱議丁子朗短劇圈表現
丁子朗勇闖短劇圈的表現獲得網民一致好評，不少人留言表示：「丁子朗真係好適合拍短劇，演技有進步！」也有網民對換臉情節印象深刻：「睇到換臉一幕即刻諗起《無頭東宮》，童年回憶湧晒上嚟！」至於4位索女環繞的畫面，更有網民調侃：「丁子朗真係豔福不淺，不過最後都係俾人搶晒！」從收視表現到話題熱度，丁子朗這次進軍短劇圈確實交出亮眼成績單，證明他在不同類型作品中都能發揮所長。
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