丁子朗最新短劇引爆熱議 又有4位索女環繞豔福無邊 一個經典畫面疑似致敬《無頭東宮》

丁子朗勇闖短劇圈成績驚人，新作《他心不難測》一上線即衝上排行榜第四位，更在一星期後攀升至第三位！但最令網民震撼的，竟然是劇中出現疑似致敬TVB經典神劇《無頭東宮》的「換臉」情節。當年這一幕被譽為「童年陰影」，如今在丁子朗的短劇中重現，立即引爆熱話。加上他身後站著4位索女環繞的畫面，更成為劇集一大吸睛賣點，難怪收視表現咁勁！