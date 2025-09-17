丁子朗奸樣洗版 《俠醫》恃勢凌人叫馬貫東扮狗吠 網民封「男版姚金鈴」勁心寒！

昨晚（16日）播出的劇集《俠醫》中，丁子朗的奸角演出引爆全城熱話，他一臉猙獰奸笑、恃勢凌人逼迫馬貫東跪地扮狗吠，畫面極具衝擊力！其「敗類奸仔樣」更被網民瘋狂截圖洗版，不過最令人意想不到的是，兩人一小時後竟在另一節目上演搞笑床戰，究竟是怎麼一回事？

《俠醫》昨晚劇情高潮 丁子朗奸樣盡現逼馬貫東扮狗

在昨晚播出的《俠醫》劇情中，丁子朗飾演的奸角「世鏗」奸到出汁，先是暗中搞鬼，令陳豪飾演的「凌為民」所研發的產品「脈脈通」面臨供應危機，更設局陷害馬貫東飾演的「彥祖」傷人。為了討回公道，彥祖獨自找世鏗理論，豈料再墮圈套。得勢不饒人的世鏗，竟恃勢凌人，要求彥祖跪地兼扮狗吠，丁子朗將角色那副奸到出汁的賤格嘴臉演繹得淋漓盡致，猙獰表情配上輕蔑眼神，讓不少觀眾看得血壓飆升，直言是近年劇集中最令人心寒的反派之一，成功燃點網民熱烈討論。

丁子朗馬貫東轉頭床戰 網民驚嘆神巧合

最讓觀眾意想不到的是，丁子朗與馬貫東在《俠醫》中狗咬狗骨、鬥個你死我活，但相隔一小時後，兩人竟在綜藝節目《盲盒鐵路遊》中世紀和好，上演一幕幕相親相愛的畫面，甚至還有一場「搞笑床戰」，氣氛歡樂。這個從劇集到綜藝的無縫銜接，被網民大讚是「神巧合」編排，極具追看性。網民紛紛笑言：「打是情，罵是愛，一起上床掀被蓋」、「最搞笑10點半他們兩個仲要一齊去旅遊」、「剛才不是打交嗎？這麼快便和好了？」、「打者愛也！」，這個戲劇性的反差成功在網絡上引發熱潮。

網民洗版激讚丁子朗 「男版姚金鈴」表情包瘋傳

丁子朗這次的破格演出獲得網民一面倒激讚，認為他終於找對戲路，演技脫胎換骨。網民將他的「敗類奸仔樣」製成「渣男表情包」並在網絡瘋傳，更封他為「男版姚金鈴」，大讚他是「溫兆倫後繼有人」、「新一代渣男專業戶」。留言洗版式湧現：「睇到我把幾火」、「斯文敗類確實演得出色」、「除了讓人討厭，還有種隔著螢幕都讓觀眾怕他的感覺」、「《美麗戰場》是渣透、今次簡直是壞透！」監製更透露丁子朗之後的劇情將會「愈奸愈離譜」，令人期待。至於被虐的馬貫東，則因角色行事太衝動，被網民封為「衝動吳卓羲」接班人，引來不少同情：「博士成日畀人玩，好慘」。

丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 丁子朗馬貫東轉頭床戰（圖片來源：TVB）
丁子朗馬貫東轉頭床戰（圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

