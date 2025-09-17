丁子朗奸樣洗版 《俠醫》恃勢凌人叫馬貫東扮狗吠 網民封「男版姚金鈴」勁心寒！
廣告
昨晚（16日）播出的劇集《俠醫》中，丁子朗的奸角演出引爆全城熱話，他一臉猙獰奸笑、恃勢凌人逼迫馬貫東跪地扮狗吠，畫面極具衝擊力！其「敗類奸仔樣」更被網民瘋狂截圖洗版，不過最令人意想不到的是，兩人一小時後竟在另一節目上演搞笑床戰，究竟是怎麼一回事？
《俠醫》昨晚劇情高潮 丁子朗奸樣盡現逼馬貫東扮狗
在昨晚播出的《俠醫》劇情中，丁子朗飾演的奸角「世鏗」奸到出汁，先是暗中搞鬼，令陳豪飾演的「凌為民」所研發的產品「脈脈通」面臨供應危機，更設局陷害馬貫東飾演的「彥祖」傷人。為了討回公道，彥祖獨自找世鏗理論，豈料再墮圈套。得勢不饒人的世鏗，竟恃勢凌人，要求彥祖跪地兼扮狗吠，丁子朗將角色那副奸到出汁的賤格嘴臉演繹得淋漓盡致，猙獰表情配上輕蔑眼神，讓不少觀眾看得血壓飆升，直言是近年劇集中最令人心寒的反派之一，成功燃點網民熱烈討論。
丁子朗馬貫東轉頭床戰 網民驚嘆神巧合
最讓觀眾意想不到的是，丁子朗與馬貫東在《俠醫》中狗咬狗骨、鬥個你死我活，但相隔一小時後，兩人竟在綜藝節目《盲盒鐵路遊》中世紀和好，上演一幕幕相親相愛的畫面，甚至還有一場「搞笑床戰」，氣氛歡樂。這個從劇集到綜藝的無縫銜接，被網民大讚是「神巧合」編排，極具追看性。網民紛紛笑言：「打是情，罵是愛，一起上床掀被蓋」、「最搞笑10點半他們兩個仲要一齊去旅遊」、「剛才不是打交嗎？這麼快便和好了？」、「打者愛也！」，這個戲劇性的反差成功在網絡上引發熱潮。
網民洗版激讚丁子朗 「男版姚金鈴」表情包瘋傳
丁子朗這次的破格演出獲得網民一面倒激讚，認為他終於找對戲路，演技脫胎換骨。網民將他的「敗類奸仔樣」製成「渣男表情包」並在網絡瘋傳，更封他為「男版姚金鈴」，大讚他是「溫兆倫後繼有人」、「新一代渣男專業戶」。留言洗版式湧現：「睇到我把幾火」、「斯文敗類確實演得出色」、「除了讓人討厭，還有種隔著螢幕都讓觀眾怕他的感覺」、「《美麗戰場》是渣透、今次簡直是壞透！」監製更透露丁子朗之後的劇情將會「愈奸愈離譜」，令人期待。至於被虐的馬貫東，則因角色行事太衝動，被網民封為「衝動吳卓羲」接班人，引來不少同情：「博士成日畀人玩，好慘」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期