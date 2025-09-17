丁子朗奸樣洗版 《俠醫》恃勢凌人叫馬貫東扮狗吠 網民封「男版姚金鈴」勁心寒！

昨晚（16日）播出的劇集《俠醫》中，丁子朗的奸角演出引爆全城熱話，他一臉猙獰奸笑、恃勢凌人逼迫馬貫東跪地扮狗吠，畫面極具衝擊力！其「敗類奸仔樣」更被網民瘋狂截圖洗版，不過最令人意想不到的是，兩人一小時後竟在另一節目上演搞笑床戰，究竟是怎麼一回事？