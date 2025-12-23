TVB力捧小生街拍被當成路人 摄影師狂讚靚仔 網民洗版：丁子朗都唔識？

28歲TVB上位小生丁子朗近日在西九龍文化區遇上街頭攝影師，豈料對方竟然完全不認識他是藝人，更一度詢問他是否模特兒。這位曾奪《香港先生》亞軍兼「最上鏡先生」的力捧小生，面對被當成路人甲的尷尬場面，依然保持風度配合拍攝，但事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，質疑他的知名度是否真的如想像中高。