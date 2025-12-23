TVB力捧小生街拍被當成路人 摄影師狂讚靚仔 網民洗版：丁子朗都唔識？
28歲TVB上位小生丁子朗近日在西九龍文化區遇上街頭攝影師，豈料對方竟然完全不認識他是藝人，更一度詢問他是否模特兒。這位曾奪《香港先生》亞軍兼「最上鏡先生」的力捧小生，面對被當成路人甲的尷尬場面，依然保持風度配合拍攝，但事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，質疑他的知名度是否真的如想像中高。
街頭攝影師狂讚靚仔卻不知對方身份
據了解，該名街頭攝影師當晚原本只是想到西九龍文化區欣賞聖誕佈置，突然發現有位靚仔在聖誕樹前拍照，於是膽粗粗上前搭訕。攝影師一開始便問丁子朗是否模特兒，並不斷稱讚他外貌出眾，主動提出為他拍攝與聖誕樹的合照。整個過程中，攝影師更展示自己的Instagram帳戶證明專業身份，表示曾為藝人193拍攝作品，但始終沒有認出眼前這位就是TVB當紅小生。
丁子朗大方配合拍攝展現高修養
面對被當成路人的窘境，丁子朗並沒有表現出任何不悅，反而非常配合攝影師的拍攝要求。攝影師事後在限時動態中大讚丁子朗本人「非常nice」，表示「在我未完全介紹自己情況底下，願意俾我拍攝機會，過程又有一啲閒談交流，畢竟不是成日有咁嘅經歷」。直到攝影師回家後查看丁子朗的Instagram帳戶，才驚覺原來對方是知名藝人，這個發現令他感到相當意外。
網民質疑丁子朗知名度不足
事件曝光後，網民反應兩極化。有人讚賞丁子朗的修養，留言「丁子朗都幾好修養，冇因為係街有人唔識佢而黑面」，認為他面對尷尬場面依然保持風度值得讚許。不過更多網民則質疑他的知名度，紛紛留言「丁子朗都唔知，咁對丁生好大打擊」、「有冇搞錯，TVB之LOONG 9都唔識」、「搞錯呀！丁子朗都唔識，仲要問人係model定artist咁多次，對方算大方回應你了」，認為作為TVB力捧小生竟然在街頭不被認出，反映其人氣可能不如預期。
力捧小生形象轉變引關注
丁子朗自2016年憑《香港先生》亞軍兼「最上鏡先生」身份入行以來，一直受到TVB力捧栽培。他在《萬千星輝頒獎典禮2021》中與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」獎項，事業發展看似一帆風順。然而近年他一改「陽光男孩」形象，以金髮奶油小生造型參與大型選秀節目《亞洲超星團》，容貌變化極大曾掀起熱話，但這次街頭不被認出的事件，或許反映出他在轉型過程中面臨的挑戰。
