盤點28歲丁子朗造型進化史 港男變韓星再到《執法者們》新Look 網民直呼：「完全變晒樣」！
丁子朗啡金鬈髮造型獲激讚
在近期熱播劇集《執法者們》中，丁子朗以啡金色齊蔭鬈髮造型亮相，配以青春型格打扮，意外獲得網民一致好評。這個造型讓他看起來更年輕更帥氣，不少網民直呼認不出他，「根本不知道這是丁子朗，完全就是兩個人」，更有人以為是「訓練班出嚟嘅新演員」。丁子朗坦言當初對這個造型有抗拒，認為「望落好似好『嬲優』咁」，但在導演和造型師堅持下保留了這個造型。
2016香港先生時期：陽光港男本色
回顧丁子朗的造型起點，2016年參選香港先生時的他帶著濃厚的陽光男孩氣息。當時18歲的他以自然黑髮配上清爽短髮造型，五官輪廓相對自然，眼睛大小適中，鼻翼較為寬闊，整體形象偏向樸實的鄰家男孩風格。這個造型為他贏得亞軍、最上鏡先生及現場最受歡迎香港先生等獎項，奠定了他在TVB的發展基礎。
2021年港姐司儀：透視泳褲爭議造型
2021年擔任港姐司儀期間，丁子朗曾在佳麗泳裝環節換上透視裝加藍色泳褲內膽，這個造型令人想起2003年陳百祥的經典爭議造型。
2023年參加選秀節目《亞洲超星團》
丁子朗23年為參加選秀節目《亞洲超星團》，一改以往陽光大男孩形象化上超白妝容，卻遭到網民負評。由於丁子朗的妝容和造型都有了明顯的變化，有時甚至讓人覺得他像是變成了另一個人。對此，丁子朗解釋說，為了迎合不同的舞台和節目需求，他不得不做出相應的調整，又表示願意跳出舒適圈，尋求突破。
2024年容貌進化惹P圖爭議
2024年3月，丁子朗在Instagram分享手持電話的宣傳照時，再次引起網民關注。照片中他的五官變得更加精緻，雙眼炯炯有神，鼻子又高又挺，但網民發現他的食指異常修長，懷疑是P圖過度所致。面對網民的質疑，丁子朗回應傳媒查詢時坦承：「今次真係自己重手咗！」又直言在當今這個時代，人人都會P圖，至少會調整顏色：「點都會執少少嘅，不過今次真係自己重手咗。」他表示以後會上網多看看別人是如何更自然地P圖，從中學習。
網民反應兩極化
縱觀丁子朗9年來的造型變化，網民反應呈現兩極化。支持者認為他勇於嘗試新造型，展現多元化的可能性，有網民分析指「他就是換了個髮型，五官就立體了」，更有網民特別讚賞他在《執法者們》中的造型「清爽唔油膩」。
當事人回應：為配合不同角色需要
面對網民的討論，丁子朗表示造型轉變主要是為了配合不同角色和工作需要。他在《亞洲超星團》期間曾解釋，轉換造型是因為「參賽很多選手都以差不多的造型示人」，如果只有他以淡妝上場會顯得非常怪。而對於《執法者們》的成功造型，丁子朗本人亦承認「頭髮放落嚟望落會後生啲」，同時亦會考慮留返長少少頭髮。