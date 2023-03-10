丁子朗疑帶郭柏妍幽會睇Show 戀情浮出水面戲假情真 男方更戴定情信物

25歲丁子朗（Karl）及同齡郭柏妍（Rosita）在去年熱播的《下流上車族》中飾演一對甜蜜小情侶，劇集播放時已有唔少觀眾話佢哋好有默契，亦成日被傳媒捕捉到私下佢哋出雙入對，又被揭發丁子朗戴住女方製作的定情信物，傳聞越傳越勁！但有網民指出兩人一早撻着，只係因為公司不欲戀情曝光，作風先咁低調！