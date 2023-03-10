丁子朗疑帶郭柏妍幽會睇Show 戀情浮出水面戲假情真 男方更戴定情信物
丁子朗疑孖郭柏妍秘密拍拖
選港姐入行的Rosita因為自爆從未拍過拖，「A0」的身份一直備受傳媒關注，想看看哪位幸運男士可以成功令她一嘗戀愛滋味。自從她與丁子朗在《下流上車族》飾演情侶後，二人的緋聞一直瘋傳，更有指他們其實早已戲假情真，發展為真情侶。日前，丁子朗就在社交平台上分享自己到Clockenflap音樂節的照片，不過全程就只有獨照，未有同行友人身影。而最令人驚喜的是，緋聞女友Rosita同日亦有出席Clockenflap，更在社交平台上分享多條影片，一對緋聞情侶疑似偷偷地甜蜜睇Show！
出門必戴女方親手製作定情信物
雖然二人今次到Clockenflap音樂節未有同框，但就被眼利網民發現丁子朗頸上其實一直戴有由女方親手製作的定情信物！在Rosita分享的影片中，可見她當日曾參與現場的手工工作坊，製作了一條羽毛狀的手工頸鍊，而轉眼間這條頸鏈已「移形換影」，即時出現在緋聞男友丁子朗的頸上，更戴著拍攝了不少個人獨照，在社交平台上默默放閃！
戀情越趨高調浮上水面
其實二人在《下流上車族》播放時，已不斷被爆料指早已開始拍拖，更有工作人員大爆他們不論在幕前幕後都孖公仔出入，就連在劇組成員接受《東張西望》採訪時，亦頻頻在鏡頭前放閃。加上二人現時正共同拍攝新劇《奪命提示》，有指二人在戲內亦有不少對手戲，經常在劇組如膠似漆，戀情開始慢慢浮上水面，愛得高調！
訪問口窒窒否認戀情
二人的緋聞越傳越烈，傳媒亦當然不會放過採訪機會。二人不止一次在宣傳劇集的場合上，共同接受傳媒的採訪，惟當每次被問到戀情時，雙方均會異口同聲即時否認，亦不時出現口窒窒的情況，看似十分緊張。曾經被問及二人發展機會時，Rosita就表示：「我哋都係做嘢先。啱啱開工又第一次拍打戲，自己都係解讀中、努力中。」
而丁子朗則坦言緋聞傳出後會影響拍戲，直指：「驚呀，係呀係呀…坦白講我哋真係暫時工作為先，因為而家戲份比較多，同埋我哋場口比較複雜啲，大家角色都唔係咁簡單，又有打戲，自己都未處理到，真係冇時間再去諗其他嘢。」
疑因備受力捧收Order要維持單身
有指丁子朗及郭柏妍這對緋聞情侶其實已經沐浴愛河，惟因二人皆是TVB近年力捧的小生及小花，年僅25歲的丁子朗在《萬千星輝頒獎典禮2021》獲得「飛躍進步男藝員」，而同樣25歲的郭柏妍則在去年獲得「飛躍進步女藝員」。雙雙獲獎可見未來在TVB的發展無可限量，因而有指他們二人均收到公司Order指要維持單身，只好無奈地抑制自己的情感，將戀情壓在水底。
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