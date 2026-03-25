丁子朗超尷尬短劇《為何她們愛上我》一王四后 演技被批直迫向佐「Kam過AI」

現年28歲的丁子朗早前北上拍攝短劇《為何她們愛上我》，今次佢要挑戰史上最「渣」角色，同時間要應付四位高顏值女主角！日前長達8分鐘的預告片一出，網民反應兩極，有人大讚「艷福無邊」，但亦有人狠批「演技直迫向佐」、「表情誇張，仲Kam過AI」。究竟呢套都市甜寵短劇有咩睇頭？四位女主角又點樣被「渣男」丁子朗逐一攻略？