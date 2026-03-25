丁子朗超尷尬短劇《為何她們愛上我》一王四后 演技被批直迫向佐「Kam過AI」
丁子朗變身花心渣男 一王四后艷福無邊
今次丁子朗在《為何她們愛上我》中飾演高氏集團公子哥，突然戴上神秘戒指後進入奇幻遊戲世界。據報道指出，《為何她們愛上我》屬於「標準的男頻網文風格」，即是融合咗熱血、即時滿足感和快感，以及升級打怪等元素的內地風格短劇。
丁子朗接受內地傳媒訪問時透露：「今次我亦是一個壞人的角色，他有着一個復仇計劃，劇中的他更『艷福無邊』，有4位女主角協助他完成人生目標。」劇情設定相當特別，丁子朗要在遊戲中攻略四位美女死對頭，並且用好感度來修復臨時器官，期間仲要對抗高級對手，武打場面連環上演。
網民狠批演技災難 直迫向佐水準
官方日前釋放長達8分鐘預告片，丁子朗的表現即時引發網民熱議。不少觀眾睇完都覺得非常尷尬，紛紛留言狠批：「演技直迫向佐」、「表情誇張，仲Kam過AI」。預告片中可見丁子朗要應付大量武打場面和感情戲，但佢的演技表現明顯未能駕馭呢個複雜角色，特別是面對四位女主角時的表情和對白，都被網民形容為「超尷尬」。
四大女神各有特色 港姐郭珮文領軍出擊
劇中四位女主角風格完全不同，由2023年香港小姐五強郭珮文領軍。24歲的郭珮文飾演29歲集團CEO孫英姿，係丁子朗最大商業競爭對手，港風御姐氣場直接拉滿。自從參選港姐後，郭珮文憑住「TVB最強Body」稱號火速出圈，先後參演《法證先鋒VI》、《新聞女王2》等人氣作品，不過近期工作量減少，令佢要北上搵食拍短劇。
陳若思再度合作 甜美治癒系角色
另一位29歲的TVB女星陳若思，就飾演22歲女大學生陳扶搖，走酷颯型獨立派風格。陳若思曾於《2020香港小姐競選》入圍最後十強，現為無綫電視經理人合約藝員，早前已與丁子朗在《執法者們》中合作過。今次佢要挑戰更加甜美的角色，與丁子朗再度擦出火花，相信會為劇集帶來不少浪漫元素。
內地網紅加盟 跨地域合作新嘗試
劇組仲邀請咗內地知名網紅林木婷子（林憶婷）飾演24歲實習女記者夏夢，走治癒系溫柔風路線。林木婷子在抖音平台擁有近百萬粉絲，以高顏值隨拍及清新風格著稱，今次係佢首次參演港產短劇。另外仲有內地短劇演員尤佳飾演29歲的張錦兒，四位女主角各有特色，完全不撞型。
郭珮文北上搵食 坦承擔心收入問題
值得注意的是，郭珮文今次北上拍攝呢套短劇，其實反映咗佢在TVB發展遇到樽頸。早前台慶騷中，佢坦承因為工作量減少而擔心收入問題：「都擔心架，所以我都諗緊會唔會做其他嘢幫補一下。」雖然日常開支尚算OK，但已經開始要動用積蓄。今次北上拍短劇，相信係佢為咗搵更多機會而作出的嘗試。