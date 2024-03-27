丁子朗P圖P到手指都變形 3.0新樣引網民質疑：又進化咗？
廣告
現年26歲的丁子朗去年為參加選秀節目《亞洲超星團》，一改以往陽光大男孩形象，卻因為超白妝容而遭到網民負評。日前丁子朗在社交平台上分享他的最新造型照，結果再次引來網民一片嘩然！
丁子朗新造型 被網民狠批認唔出
在《亞洲超星團》被淘汰後，丁子朗的造型也逐漸回歸到參加節目前的陽光大男孩形象。然而，近日他在社交平台上貼出一組宣傳照片時，卻被不少網民指難以認出他，紛紛說：「我唔討厭丁丁，但希望外貌唔好再進化，再靚仔又如何？都唔係最真嘅你」、「點解又唔同咗樣？」、「而家個側面完全唔識佢」、「肯定整過個鼻翼」、「係唔係我錯覺，個樣又進化咗？」
丁子朗直認P圖P過龍
更有網民注意到丁子朗的手指出現了異常的變形，紛紛批評他P圖過度，面對網民的質疑，丁子朗回應傳媒查詢時坦承：「今次真係自己重手咗！」又直言在當今這個時代，人人都會P圖，至少會調整顏色：「點都會執少少嘅，不過今次真係自己重手咗。」他表示以後會上網多看看別人是如何更自然地P圖，從中學習。
丁子朗入行8年尋求突破
丁子朗自2016年參選香港先生並一舉成名，當時年僅19歲的他就獲得了亞軍、最上鏡先生和現場最受歡迎香港先生等多個獎項，隨後他毅然決然地放棄在加拿大的學業，返回香港全心投入演藝事業，早前《萬千星輝頒獎典禮2023》中，他更單飛擔任主持，可見備受TVB力捧。
曾解釋白面妝是為迎合舞台需要
但自從去年參加了《亞洲超星團》以來，丁子朗的妝容和造型都有了明顯的變化，有時甚至讓人覺得他像是變成了另一個人。對此，丁子朗解釋說，為了迎合不同的舞台和節目需求，他不得不做出相應的調整，又表示願意跳出舒適圈，尋求突破。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@karl_ting_