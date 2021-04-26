26歲前港姐季軍丁子田晒巨鑽宣布嫁富二代 做過《愛回家》Terry女友

2018年港姐季軍丁子田（Sara），今日凌晨在社交網晒出戴住巨型鑽戒同男友Paul肉緊咀嘴的相片，宣布答應男友求婚，有指男方是一名富二代，不過丁子田家境亦不弱，參選港姐時提名人是導演張堅庭，姑媽更是甘草演員丁主惠，而丁子田本身畢業自美國密歇根大學，畢業後曾在紐約做過兩年醫藥顧問，有樣又有學識，絕對係高質港姐！

文：東方新地｜圖：丁子田IG、新傳媒圖片庫