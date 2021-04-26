26歲前港姐季軍丁子田晒巨鑽宣布嫁富二代 做過《愛回家》Terry女友
文：東方新地｜圖：丁子田IG、新傳媒圖片庫
丁子田 舉鑽戒被指似粗口手勢
26歲丁子田今日凌晨在社交網宣布男友求婚成功，相中她高舉大晒無名指上的巨型鑽戒，並同男友咀嘴的sweet相。丁子田以「知己」及「永遠的室友」來形容男友，婚訊更獲得同屆港姐冠軍陳曉華、亞軍鄧卓殷及馮盈盈等圈中人的祝福。
丁子田在社交網上表示：「向這位永遠的室友和知己說我願意，要牢牢拖緊，因為這將會是一場瘋狂的旅程。永遠感謝寶貝對我的耐心。祝福你的靈魂。」本身是基督徒的丁子田又引用《聖經》箴言27章17節：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此。」來形容婚姻會使他們變得更好、更犀利和更精緻。
之後丁子田又在IG動態中晒出與親友遊船河照，相中可以見到她笑著舉起左手大晒無名指上的鑽戒，相信當時她正身在男友向她求婚的派對現場。
入無綫兩年只客串過一劇
丁子田（Sara）2018年參選港姐奪得季軍及最佳口才獎，之後她簽約加入無綫，但疑因廣東話不流利，直到她2020年8月離開無綫前，兩年期間她亦只擔任過明珠台節目《股市直擊》及無綫運動節目《港活力·港運會》主持，以及客串過一集處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演Terry（李偉健飾）女友Kelly。
男友疑是集團太子爺
丁子田去年開始與Paul高調拍拖，據知這位Paul Ng中文名叫吳杰龍，是國行集團太子爺，父親曾將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國，而Paul除了是富二代外，本身亦好有商業頭腦，去年曾到上海為「周大福」開辦Pop Up Store，由計劃到宣傳等工作都由他自己一手包辦。
姑媽係甘草演員丁主惠
丁子田本身家境亦不俗，從她與家人的合照中，可以發現她的家居空間闊落、裝修又豪華。在芝加哥出世的丁子田，曾在美國名校密歇根大學修讀生物心理學、認知科學和神經生物學，畢業後在紐約任職過兩年醫藥顧問。
為選港姐撇拍拖5年男友
丁子田2018年為參選港姐獨自從美國返港，當時她曾自爆已忍痛跟拍拖5年的男友Mark和平分手：「因為大家實在相隔得太遠，我哋有溝通過，都想各自喺事業上發展，睇睇未來會唔會再有機會一齊。」