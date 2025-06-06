網民熱議丁丁「唔得女性歡心」原因 清純外貌曾獲高人氣 被力讚1點勁煞食

丁彥均（丁丁）2月被爆疑似偷食老闆混血肥仔導致形象大插水，雖然事後丁丁開腔澄清事件，並宣布將暫停幕前活動，但近日丁丁就意外被越南YouTuber拍到與混血肥仔同遊越南嘅片段，再度引起關注。日前更有網民在社交平台發文討論丁丁唔受女同事歡迎嘅話題，獲唔少人留言熱議……