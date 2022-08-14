七仙羽唱笑會 | 七師傅鞭到林作瞓低 下世「老公」張敬軒台上大放笑彈
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七仙羽七師傅於8月12日及13日於九展Star Hall舉辦了首個個人大型演出《師傅七都識唱笑會》。雖然早前曾售票情況不佳，但開場後可見唱笑會現場人潮洶湧，第二場更驚喜不斷。不但有七師傅鞭打林作等精彩場面之外， 下世「老公」張敬軒亦擔任尾場嘉賓在台上大放笑彈。
林作被邀請上台 被七師傅撳住打
七師傅在過去兩人於九展舉辦了首個個人演出《師傅七都識唱笑會》，昨日（13日）七師傅更要求觀眾林作上台接受「淨化」。七師傅一邊介紹自己的「癲狗鞭」，一邊大數林作的惡性，表示：「你把口成日得罪人，你又成日抽人地水！」當七師傅施出「癲狗鞭」的時候，林作再施跑功，兩人在台上追逐一輪之後，七師傅最終直接爬上林作身上，撳住林作連環鞭打，讓現場爆笑不已。
曾於九展對戰鍾培生 被封為Running Man
其實林作已經不是第一次在九展被人「撳住打」。去年9月，鍾培生與林作已經在九展舉行過全城矚目的「林鍾一戰」。當時林作又係不斷在場邊跑來跑去、逼開與鍾培生正面對打。最後經過4個回合一連串的對打之後，鍾培生以高分數擊敗林作！
「夫妻合體」 七師傅送張敬軒底褲作回禮
除了林作之外，七師傅亦邀請張敬軒作說笑會嘉賓之一。下世「老公」 張敬軒一出場便引起全場轟動。當任尾場嘉賓的張敬軒給七師傅送上金豬金器，當他為七師傅帶上金豬金器的時候，全場起哄要求張敬軒咀啖七師傅，非常猴擒！
收到張敬軒的禮物之後，七師傅亦有所準備，送上多條底褲作為禮物給張敬軒，並要求張敬軒當場試穿。張敬軒亦不甘示弱，表示：「你唔好大我呀！今晚IG見。」，果然好玩得！
圖片來源：[email protected]林作、[email protected]、[email protected]、[email protected]培生培心直播 截圖、[email protected]
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