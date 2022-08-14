七仙羽唱笑會 | 七師傅鞭到林作瞓低 下世「老公」張敬軒台上大放笑彈

七仙羽七師傅於8月12日及13日於九展Star Hall舉辦了首個個人大型演出《師傅七都識唱笑會》。雖然早前曾售票情況不佳，但開場後可見唱笑會現場人潮洶湧，第二場更驚喜不斷。不但有七師傅鞭打林作等精彩場面之外， 下世「老公」張敬軒亦擔任尾場嘉賓在台上大放笑彈。