七仙羽 七師傅

七仙羽8月開唱笑會!憑無厘頭爆紅 學歷超強3千呎獨立屋當「度假行宮」

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要今年最Hit的風水師，七仙羽師傅可謂當之無愧，憑着一口「唔鹹唔淡」、「譚仔腔」廣東話和「師傅愛你」口頭禪，七仙羽成功打破風水師傅一貫嚴肅正經的形象，仲宣布今年8月開兩場個人騷，揀正7月7日晚上7時07分開賣票價777元的優先訂票，真係攞盡意頭！去年熱播的ViuTV節目《七救星》加開賀年版續集《七福星》，抵死對白、搞笑金句及無厘頭舉動成功令她上位吸納不少fans！

七仙羽（七師傅）《師傅七都識唱笑會》詳情

七仙羽（七師傅）《師傅七都識唱笑會》詳情
日期： 8月12日及13日
地點： 九龍灣國際展貿中心3樓匯星
票價： $777、$577及$377

優先訂票 (只限票價 $777 門票)：7月7日晚上7點07分

優先網上購票：網址

公開售票：7月14日

網上購票：網址

七仙羽
（圖片來源：[email protected]七仙羽）

有關是次唱笑會之門票詳細資料，請密切留意官方宣佈。

七仙羽師傅 十年前「選亞姐」靚相曝光

大對於七師傅的背景、年齡、家居都十分好奇，今次就同大家起底，介紹一下七師傅的傳奇來歴，首先幫大家回顧七師傅在媒體初曝光的靚相，原來早在十年前，師傅就曾經「參加」亞洲小姐選美：

七仙羽在《七救星》其中一集自爆曾經「參加」過亞姐選美！
七仙羽在《七救星》其中一集自爆曾經「參加」過亞姐選美！（圖片來源：ViuTV）
七仙羽 節目組澄清，七師傅只係擔當嘉賓，並唔係參選，個「7」字只係節目效果！
節目組澄清，七師傅只係擔當嘉賓，並唔係參選，個「7」字只係節目效果！（圖片來源：ViuTV）
在其中一集，七仙羽「自肥」帶男友阿龍上節目行禮。
在其中一集，七仙羽「自肥」帶男友阿龍上節目行禮。（圖片來源：《七救星》截圖）
七仙羽
（圖片來源：《七救星》截圖）

七救星》七仙羽原來係馬來西亞華橋

七仙羽師傅雖然憑主持ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》及近期出街的《七救星》爆紅，但外界對她的身世及背景依然未能「摸清」，原來七師傅的家底和學歷同樣超班，身為馬來西亞華僑的她，雙親於英國經營生意，而她曾隨家人居於英國及歐洲等地。

節目中，七仙羽有多款造型打扮，甚至穿上校服當上學生妹。
節目中，七仙羽有多款造型打扮，甚至穿上校服當上學生妹。（圖片來源：《七救星》截圖）

年輕時外國留學 碩士畢業

除了家底厚，七師傅學歷亦很高，不但在外國留學，更是碩士畢業。她曾在2016年反駁網民「神棍論」時公開自己的背景，指自己曾任職台灣著名電視台TVBS新聞報導員及雜誌編輯。另外她亦出版過小說，更為歌星創作歌詞；還是香港多份雜誌報紙的專欄作家，瓣數頗多。

七仙羽10年前和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋作度假之用。
七仙羽10年前和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋作度假之用。（圖片來源：東方新地）
七仙羽
（圖片來源：東方新地）
七仙羽 客廳十分闊落。
客廳十分闊落。（圖片來源：東方新地）
七仙羽 大門口內外，分別放了一瓶水，引財入屋。
大門口內外，分別放了一瓶水，引財入屋。（圖片來源：東方新地）

住獨立屋吸取靈氣

近年主力在香港發展的七師傅，在2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年租約期滿，七師傅索性收回獨立屋用作「度假行宮」，吸取靈氣！當時她接受訪問時，以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」

七仙羽
（圖片來源：東方新地）
七仙羽 室內不少擺設都是從英國帶回來。
室內不少擺設都是從英國帶回來。（圖片來源：東方新地）
七仙羽憑無厘頭爆紅 學歷超強3千呎獨立屋當「度假行宮」
（圖片來源：東方新地）

獨立屋精心佈風水陣

由於七師傅的家人在英國做生意，她又曾於英國約克讀書居住，因此屋內擺設也充滿英國風，室內裝修以雲石、水晶為主。七師傅說：「好似几上羽毛玫瑰花、水晶燭台、咕𠱸都係英國帶返嚟，揀呢度住都係因為太掛住以前喺英國嘅生活，嗰時周末會請大班朋友嚟屋企BBQ。」她指這座「度假行宮」最多可同時容納50人來玩，相當墟冚熱鬧。而身為玄學家的七師傅，對於屋內風水當然講究，每個方位精心佈局，如大門口內外，分別放了一瓶水，「由於出面係樓梯關係，所以要放瓶水引財入屋。」

七仙羽
（圖片來源：七仙羽IG）
七仙羽
（圖片來源：七仙羽IG）
七仙羽
（圖片來源：七仙羽IG）

常見問題

「七師傅」七仙羽原名叫什麼？今年幾多歲？

「七師傅」七仙羽背景神秘，其實佢係馬來西亞華橋，原名叫做⋯⋯按此看詳情

如何優先購入《師傅七都識唱笑會》門票？

七仙羽（七師傅）將於8月12日及13日於九展Star Hall舉行首次個人大型演出《師傅七都識唱笑會》，優先訂票日子為，詳情請看

撰文：新Monday圖片來源：節目《七救星》、東方新地

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