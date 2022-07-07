七仙羽8月開唱笑會!憑無厘頭爆紅 學歷超強3千呎獨立屋當「度假行宮」
七仙羽（七師傅）《師傅七都識唱笑會》詳情
|七仙羽（七師傅）《師傅七都識唱笑會》詳情
|日期：
|8月12日及13日
|地點：
|九龍灣國際展貿中心3樓匯星
|票價：
|$777、$577及$377
優先訂票 (只限票價 $777 門票)：7月7日晚上7點07分
優先網上購票：網址
公開售票：7月14日
網上購票：網址
有關是次唱笑會之門票詳細資料，請密切留意官方宣佈。
七仙羽師傅 十年前「選亞姐」靚相曝光
大對於七師傅的背景、年齡、家居都十分好奇，今次就同大家起底，介紹一下七師傅的傳奇來歴，首先幫大家回顧七師傅在媒體初曝光的靚相，原來早在十年前，師傅就曾經「參加」亞洲小姐選美：
《七救星》七仙羽原來係馬來西亞華橋
七仙羽師傅雖然憑主持ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》及近期出街的《七救星》爆紅，但外界對她的身世及背景依然未能「摸清」，原來七師傅的家底和學歷同樣超班，身為馬來西亞華僑的她，雙親於英國經營生意，而她曾隨家人居於英國及歐洲等地。
年輕時外國留學 碩士畢業
除了家底厚，七師傅學歷亦很高，不但在外國留學，更是碩士畢業。她曾在2016年反駁網民「神棍論」時公開自己的背景，指自己曾任職台灣著名電視台TVBS新聞報導員及雜誌編輯。另外她亦出版過小說，更為歌星創作歌詞；還是香港多份雜誌報紙的專欄作家，瓣數頗多。
住獨立屋吸取靈氣
近年主力在香港發展的七師傅，在2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年租約期滿，七師傅索性收回獨立屋用作「度假行宮」，吸取靈氣！當時她接受訪問時，以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」
獨立屋精心佈風水陣
由於七師傅的家人在英國做生意，她又曾於英國約克讀書居住，因此屋內擺設也充滿英國風，室內裝修以雲石、水晶為主。七師傅說：「好似几上羽毛玫瑰花、水晶燭台、咕𠱸都係英國帶返嚟，揀呢度住都係因為太掛住以前喺英國嘅生活，嗰時周末會請大班朋友嚟屋企BBQ。」她指這座「度假行宮」最多可同時容納50人來玩，相當墟冚熱鬧。而身為玄學家的七師傅，對於屋內風水當然講究，每個方位精心佈局，如大門口內外，分別放了一瓶水，「由於出面係樓梯關係，所以要放瓶水引財入屋。」
常見問題
「七師傅」七仙羽原名叫什麼？今年幾多歲？
「七師傅」七仙羽背景神秘，其實佢係馬來西亞華橋，原名叫做⋯⋯按此看詳情
如何優先購入《師傅七都識唱笑會》門票？
七仙羽（七師傅）將於8月12日及13日於九展Star Hall舉行首次個人大型演出《師傅七都識唱笑會》，優先訂票日子為，詳情請看