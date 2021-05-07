水塘放生捱轟 七仙羽師傅解釋：很多人不能接受…

被指擁有譚仔阿姐口音的七仙羽師傅，原來係馬來西亞人！事源早前七師傅涉及多次帶領善信們到水塘放生，卻被網友鬧爆污染水塘、放生變殺生、好心做壞事等，七師傅隨即在社交網發長文向大家致歉，並表示：「我在外國回來，是馬來西亞人，思想比較簡單，性格單純…(下刪一萬字…)」

文：東方新地｜圖：七仙羽FB圖片