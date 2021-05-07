水塘放生捱轟 七仙羽師傅解釋：很多人不能接受…
被指擁有譚仔阿姐口音的七仙羽師傅，原來係馬來西亞人！事源早前七師傅涉及多次帶領善信們到水塘放生，卻被網友鬧爆污染水塘、放生變殺生、好心做壞事等，七師傅隨即在社交網發長文向大家致歉，並表示：「我在外國回來，是馬來西亞人，思想比較簡單，性格單純…(下刪一萬字…)」
文：東方新地｜圖：七仙羽FB圖片
七仙羽師傅道歉文水塘變河流
七仙羽師傅近年因參加ViuTV多個節目而人氣急升，早前她涉及帶領善信們到水塘放生，卻被網友鬧爆污染水塘、放生變殺生、好心做壞事等，七師傅隨即在社交網發長文向大家致歉，並解釋自己當日放生的原因，她說：「某日我經過街市，見到魚販不斷殺魚殘忍血腥，所以便在屠刀下買了生魚丶水魚丶草龜丶並放到河流中，全部都是活生生的。」
水塘放生最高可判監兩年
根據水務署官網顯示的《水務設施條例》第30(2)(b)條，任何人沖洗動物或導致或准許任何動物進入其中，均可被檢控，一經簡易程序定罪，最高可處罰款五萬元和監禁兩年。水務署更舉例指出，曾有郊遊人士在元朗上清潭灌溉水塘放生動物而遭檢控，最終被判罰款1,500元。
七師傅續說：「對此因為放生所產生種種引起大眾煩惱和擔憂等，在此向大家致歉，非常對不起大家，一切都是我的錯，我向大家懺悔，如果因為我造成所有動物的傷害，我會懺悔，並會反省，及汲取大家提供的所有寶貴意見，南無阿彌陀佛。」
辯稱外國回來性格單純
七師傅又在帖文中解釋：「我其實不是大家想像的這麼差吧，我在外國回來，是馬來西亞人，思想比較簡單，性格單純直接，可能很多人不能接受我的直率，希望大家包涵。」
強調出發點善良
之後面對傳媒的追問，七師傅堅稱自己無害死小動物，又指自己出錢出力，出發點是慈悲善良的，目的是可憐那些小動物，想救牠們。
雖然七師傅發文道歉，並表示會懺悔和反省，但有不少網民都指摘七師傅無承諾不再放生，更有網民指七師傅的放生行為已延續了15年之久，非常「罪孽深重」，希望她不要再犯。
翁靜晶指刻意放生等如扮「英雄救美」
作為佛教徒的律師兼前影星翁靜晶亦對刻意放生的行為表示反感，她發文說：「這與自編自導的『綁架』，然後付贖金英雄救美，沒有兩樣。」