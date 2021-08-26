七仙羽憑無厘頭爆紅 學歷超強3千呎獨立屋當「度假行宮」

要數近期最Hit的風水師，七仙羽師傅可謂當之無愧，憑着一口「唔鹹唔淡」、「譚仔腔」廣東話和「師傅愛你」口頭禪，七仙羽成功打破風水師傅一貫嚴肅正經的形象，在近期熱播的ViuTV節目《七救星》中，其抵死對白、搞笑金句及無厘頭舉動，成功令她上位吸納不少fans。節目自上周一（16日）開播後，不但登上ViuTV最多人睇節目的榜首位置，更是上周（8月16日至8月22日）ViuTV最高收視節目，七師傅風頭可謂一時無兩。

編輯：東方新地｜圖片來源：節目《七救星》、東方新地｜原文：新Monday