七仙羽憑無厘頭爆紅 學歷超強3千呎獨立屋當「度假行宮」
要數近期最Hit的風水師，七仙羽師傅可謂當之無愧，憑着一口「唔鹹唔淡」、「譚仔腔」廣東話和「師傅愛你」口頭禪，七仙羽成功打破風水師傅一貫嚴肅正經的形象，在近期熱播的ViuTV節目《七救星》中，其抵死對白、搞笑金句及無厘頭舉動，成功令她上位吸納不少fans。節目自上周一（16日）開播後，不但登上ViuTV最多人睇節目的榜首位置，更是上周（8月16日至8月22日）ViuTV最高收視節目，七師傅風頭可謂一時無兩。
編輯：東方新地｜圖片來源：節目《七救星》、東方新地｜原文：新Monday
馬來西亞華橋
七仙羽師傅雖然憑主持ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》及近期出街的《七救星》爆紅，但外界對她的身世及背景依然未能「摸清」，原來七師傅的家底和學歷同樣超班，身為馬來西亞華僑的她，雙親於英國經營生意，而她曾隨家人居於英國及歐洲等地。
外國留學碩士畢業
除了家底厚，七師傅學歷亦很高，不但在外國留學，更是碩士畢業。她曾在2016年反駁網民「神棍論」時公開自己的背景，指自己曾任職台灣著名電視台TVBS新聞報導員及雜誌編輯。另外她亦出版過小說，更為歌星創作歌詞；還是香港多份雜誌報紙的專欄作家，瓣數頗多。
住獨立屋吸取靈氣
近年主力在香港發展的七師傅，在2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年租約期滿，七師傅索性收回獨立屋用作「度假行宮」，吸取靈氣！當時她接受訪問時，以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」
獨立屋精心佈風水陣
由於七師傅的家人在英國做生意，她又曾於英國約克讀書居住，因此屋內擺設也充滿英國風，室內裝修以雲石、水晶為主。七師傅說：「好似几上羽毛玫瑰花、水晶燭台、咕𠱸都係英國帶返嚟，揀呢度住都係因為太掛住以前喺英國嘅生活，嗰時周末會請大班朋友嚟屋企BBQ。」她指這座「度假行宮」最多可同時容納50人來玩，相當墟冚熱鬧。而身為玄學家的七師傅，對於屋內風水當然講究，每個方位精心佈局，如大門口內外，分別放了一瓶水，「由於出面係樓梯關係，所以要放瓶水引財入屋。」