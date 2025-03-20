七仙羽大膽預言「夏」字藝人「華」字政界男士出事 坦言並非亂估
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最近不少網民對於玄學家七仙羽（七師傅）早前預言「算中」今年內會有香港富豪及名人出事，對這番言論感到嘖嘖稱奇！原來七師傅再有預言告知大家⋯⋯
七師傅再預言：「夏」字藝人、政界有「華」字男士出事
前日（18/3）七師傅接受傳媒訪問，指出上月28日發生「七星連珠」，而每次都會有國家領袖出事，若沒有意外發生就即表示會有出名的人替他擋災。
隨後七師傅分享自己所見到的未來，就提及到香港一位名字中有「夏」字的藝人和一位政界中有「華」字的年長男士（全部人都識、年紀都算大），被問到是否出現健康問題，她就表示是情況「嚴重嘅」，嚴肅地說「喃嘸阿彌陀佛」，至於藝人的性別就拒絕透露；隨後她預測香港今年會發生因水引起重大天災，類似港島區紅山半島事件，直言事件好大單，因此提醒市民要小心保重。
七仙羽堅定反駁亂估指控
七仙羽又指被一些網友質疑佢係「亂估、年紀大點都會離世」云云，七仙羽堅定反駁：「冇可能靠估，真係睇得到，靠通靈」，又補充其丈夫同樣有通靈能力。
「七星連珠」表示有大事發生 七師傅講「李姓富豪命數盡」
七師傅提到，她在修煉時感應到今年會有重大事件發生，包括香港最少兩位富豪及各地名人出事。她特別提到姓李的富豪。七師傅坦言，她不想預言成真，希望大家能平安吉祥，但她也表示，這些預言是希望提醒相關人士謹慎並化解問題。
七師傅回應「下期六合彩號碼係咩」
李兆基的去世和七師傅的預言引起了社會的廣泛關注。有網民對七師傅的預言表示驚訝和好奇，同時也有人質疑其真實性「既然咁準，唔見你預測下期六合彩號碼係咩？」就此七師傅就在社交平台回應：「不論世界上哪個宗教，都一定反對賭博，雖然我會通靈丶預測，但神明不鼓勵賭博，所以不會告訴我號碼。」
圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台、facebook@七仙羽、李兆基博士網頁、節目截圖、Facebook@七仙羽資料或影片來源：原文刊於新假期