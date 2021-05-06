七仙羽見工in譚仔阿姐 力讚自己：我把口甜過個湯底
估唔到近期人氣爆燈、「周身刀張張利」嘅七仙羽「七師傅」，今次竟然都去譚仔見工！面對分店經理菊姐，七師傅更作出妙問妙答、大放笑彈！到底，點解七仙羽要in譚仔姐姐呢？
編輯：東方新地丨原文：海月丨圖片：譚仔
七仙羽見工in譚仔阿姐
今次七仙羽七師傅去見工in譚仔姐姐，原來都係一個「局」！因為臨近母親節，譚仔推新口味，即搵嚟近期人氣一時無兩嘅七仙羽七師傅拍宣傳片。七師傅喺片中同譚仔分店經理菊姐進行見工面試，更以流利「譚仔阿姐話」對答，大放笑彈。
七仙羽為求面試成功，力讚自己優點：「我把口甜過你個湯底，實冧到唔少客人，最緊要食得開心啫。」最後更華麗轉身變身「譚仔阿姐」，用獨特口音介紹米線：「湯底好似你媽咪咁甜，蟲草花滋補養顏，食完包你哋似兩姊妹多過兩母女！」。
是次拍攝七師傅坦言非常滿意酬勞亦很享受：「因為我單純同善良形象先被睇中，成個拍攝過程好開心，我覺得自己合乎資格做『譚仔姐姐』，相信食客見到我都食得特別開心」。
曾在外國留學，取得碩士的七師傅，除了現職身心靈教學與電視節目主持工作外，同時又是暢銷小說作家、專欄作家，有中醫師資格和自然療法醫師資格等等，說到周身刀張張利，七師傅表示學海無涯，最愛唔同嘗試：「女人係善變，最愛嘗試，我喺外國生活咗一段長時間，性格比較直接，我唔覺得自己有搞笑天份，只係講嘢比較真比較直，越認真越專業做事，都會變成一個笑話或笑片。」更直言帶給大家歡樂是開心事，明白香港人壓力大：「令到香港人輕輕鬆鬆，不論鬧我又好，笑我都好，絕對冇問題，我以講得一口流利譚仔話而自豪」。