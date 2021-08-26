七公主｜劍擊F4大師兄張小倫驚喜客串 奧運選手為劇情要扮打輸畀吳子冲

因為東京奧運中張家朗奪金而提早播放的TVB劇集《七公主》中，有關劍擊的戲份自然特別受到觀眾關注，其中有一幕比劍的場面，竟然有真正奧運選手、「劍擊F4」中的大師兄張小倫（Shawn）驚喜客串，張小倫仲為劇集做埋劍術指導！

文：東方新地｜圖：張小倫IG、吳子冲IG