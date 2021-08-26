七公主｜劍擊F4大師兄張小倫驚喜客串 奧運選手為劇情要扮打輸畀吳子冲
因為東京奧運中張家朗奪金而提早播放的TVB劇集《七公主》中，有關劍擊的戲份自然特別受到觀眾關注，其中有一幕比劍的場面，竟然有真正奧運選手、「劍擊F4」中的大師兄張小倫（Shawn）驚喜客串，張小倫仲為劇集做埋劍術指導！
文：東方新地｜圖：張小倫IG、吳子冲IG
大師兄張小倫驚喜現身《七公主》
雖然《七公主》在推出時標榜為有劍擊題材的劇集，但睇個劇名就知《七公主》女角非常多，因此戲份亦有所分散，有關鄺潔楹同吳子冲的劍擊戲份不算多，不過原來其中有一幕比劍的場面，竟然有真正奧運選手、「劍擊F4」中的大師兄張小倫驚喜客串，張小倫仲做埋劇集的劍術指導！
張小倫：我重劍都識打
「劍擊F4」中的大師兄張小倫是香港奧運代表隊中的花劍選手，劇中他卻要和飾演劍擊手Aden的吳子冲以重劍對打，身為專業奧運選手的張小倫，更為劇情需要而專登「打輸」畀吳子冲，其後張小倫亦有出IG Story，笑指：「除咗花劍，我重劍都識打㗎！」
要專登打慢啲
吳子冲亦有在社交網大讚張小倫好專業，他說：「The hero beneath the mask.（面罩下的英雄）覺唔覺得呢位劍手好熟面口？拍攝嗰陣仲要為咗遷就我，要專登打慢啲，等我可以打中佢。佢就係我哋香港嘅花劍代表@siulun_shawn（張小倫），全運會加油呀！香港運動員加油！（面對奧運級香港運動員嘅壓力真係唔講得少）」