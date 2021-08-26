AA

七公主｜劍擊F4大師兄張小倫驚喜客串 奧運選手為劇情要扮打輸畀吳子冲

東方新地 - 娛聞

因為東京奧運中張家朗奪金而提早播放的TVB劇集《七公主》中，有關劍擊的戲份自然特別受到觀眾關注，其中有一幕比劍的場面，竟然有真正奧運選手、「劍擊F4」中的大師兄張小倫（Shawn）驚喜客串，張小倫仲為劇集做埋劍術指導！

文：東方新地｜圖：張小倫IG、吳子冲IG

大師兄張小倫驚喜現身《七公主》

雖然《七公主》在推出時標榜為有劍擊題材的劇集，但睇個劇名就知《七公主》女角非常多，因此戲份亦有所分散，有關鄺潔楹同吳子冲的劍擊戲份不算多，不過原來其中有一幕比劍的場面，竟然有真正奧運選手、「劍擊F4」中的大師兄張小倫驚喜客串，張小倫仲做埋劇集的劍術指導！

吳子冲日前在社交網晒出他在劇中其中一幕比劍的劇照，其中一個戴住面罩的對手，原來係早前出戰東京奧運男子花劍團體賽的香港代表選手張小倫！（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲日前在社交網晒出他在劇中其中一幕比劍的劇照，其中一個戴住面罩的對手，原來係早前出戰東京奧運男子花劍團體賽的香港代表選手張小倫！（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲其中一幕比劍的場口，就是與張小倫對打。（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲其中一幕比劍的場口，就是與張小倫對打。（圖片來源：吳子冲IG）
除了客串演出外，張小倫亦有在旁指導吳子冲的劍擊動作。（圖片來源：吳子冲IG）
除了客串演出外，吳子冲又透露張小倫因認識其細佬（香港擊劍運動員吳子浩），有時會幫手指導一下吳子冲的劍擊動作。（圖片來源：吳子冲IG）

張小倫：我重劍都識打

「劍擊F4」中的大師兄張小倫是香港奧運代表隊中的花劍選手，劇中他卻要和飾演劍擊手Aden的吳子冲以重劍對打，身為專業奧運選手的張小倫，更為劇情需要而專登「打輸」畀吳子冲，其後張小倫亦有出IG Story，笑指：「除咗花劍，我重劍都識打㗎！」

張小倫在IG Story貼出的相片中，可以見到他在拍攝比劍一幕時，原來鄺潔楹就站在他背後不遠處。（圖片來源：張小倫IG）
張小倫在IG Story貼出的相片中，可以見到他在拍攝比劍一幕時，原來鄺潔楹就站在他背後不遠處。（圖片來源：張小倫IG）

要專登打慢啲

吳子冲亦有在社交網大讚張小倫好專業，他說：「The hero beneath the mask.（面罩下的英雄）覺唔覺得呢位劍手好熟面口？拍攝嗰陣仲要為咗遷就我，要專登打慢啲，等我可以打中佢。佢就係我哋香港嘅花劍代表@siulun_shawn（張小倫），全運會加油呀！香港運動員加油！（面對奧運級香港運動員嘅壓力真係唔講得少）」

吳子冲笑言面對奧運級嘅香港運動員，有好大壓力。（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲笑言面對奧運級嘅香港運動員，有好大壓力。（圖片來源：吳子冲IG）
張小倫都有用emoji回應吳子冲的留言。（圖片來源：吳子冲IG）
張小倫都有用emoji回應吳子冲的留言。（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲本身亦有20年玩劍擊的經驗，但他直言唔係玩得好叻。（圖片來源：吳子冲IG）
吳子冲本身亦有20年玩劍擊的經驗，但他直言唔係玩得好叻。（圖片來源：吳子冲IG）
張小倫最近在深圳剛完成了21日隔離，準備出戰全運會。（圖片來源：張小倫IG）
張小倫最近在深圳剛完成了21日隔離，準備出戰全運會。（圖片來源：張小倫IG）
出戰東京奧運的香港花劍男子隊，大家情同兄弟﹗（圖片來源：張小倫IG）
大師兄張小倫（前者）與一同出戰東京奧運的張家朗（後右一）、吳諾弘（後中）和蔡俊彥（後左一）被封為「劍擊F4」。（圖片來源：張小倫IG）
東京奧運上，張家朗為港奪金，教練和隊友們包括張小倫（右二）都感到光榮。（圖片來源：張小倫IG）
東京奧運上，張家朗為港奪金，教練和隊友們包括張小倫（右二）都感到光榮。（圖片來源：張小倫IG）

讀者留言

熱門文章

 