七公主｜陸永一晚兩劇連環歎 高海寧 李佳芯 Cosplay美少女戰士

農夫成員之一的陸永近日不但首度擔正做男一，更被指艷福無邊，在無綫兩線劇集《七公主》、《智能愛人》中，分別同女主角高海寧（高Ling）、李佳芯（Ali）都有大玩Cosplay美少女戰士的戲份，羨煞不少宅男！

文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖