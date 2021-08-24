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七公主｜陸永一晚兩劇連環歎 高海寧 李佳芯 Cosplay美少女戰士

東方新地 - 娛聞

農夫成員之一的陸永近日不但首度擔正做男一，更被指艷福無邊，在無綫兩線劇集《七公主》、《智能愛人》中，分別同女主角高海寧（高Ling）、李佳芯（Ali）都有大玩Cosplay美少女戰士的戲份，羨煞不少宅男！

文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖

《七公主》《智能愛人》無綫連環兩劇狂玩Cosplay

日本經典動漫《美少女戰士》歷久不衰，無綫近日兩套熱播中的劇集《七公主》和《智能愛人》都不約而同有Cosplay美少女戰士的戲份，其中負責Cosplay的女主角分別有高海寧（高Ling）和李佳芯（Ali），而負責欣賞她們Cosplay造型的男拍檔竟然都係陸永，雙重艷福羨煞不少宅男。

陸永在兩劇中先後直擊Ali和高Ling的美少女戰士Look。（圖片來源：TVB影片截圖）
陸永在兩劇中先後直擊Ali和高Ling的美少女戰士Look。（圖片來源：TVB影片截圖）
高Ling話除了Cosplay美少女戰士外，她在劇中還會有旗袍Look。（圖片來源：TVB劇照）
高Ling話除了Cosplay美少女戰士外，在劇中還會有旗袍Look。（圖片來源：TVB劇照）

Ali扮月野兔色誘陸永

在日前播出的《智能愛人》第15集中，飾演智能人阿寶的Ali為向主人陸永示愛，去情趣用品店購買美少女戰士制服，企圖色誘陸永，結果陸永不為所動，Ali更因錯摸入浴室而嚇親蔣志光。

經多姐提示，Ali竟然去情趣用品店買美少女戰士制服企圖色誘主人。（圖片來源：TVB劇照）
經多姐提示，Ali竟然去情趣用品店買美少女戰士制服企圖色誘主人。（圖片來源：TVB劇照）
但陸永對Ali完全不為所動。（圖片來源：TVB影片截圖）
但陸永對Ali完全不為所動。（圖片來源：TVB影片截圖）
Ali介紹件美少女戰士制服特價只需89元。（圖片來源：TVB影片截圖）
Ali介紹件美少女戰士制服特價只需89元。（圖片來源：TVB影片截圖）
李佳芯在劇中扮埋美少女戰士。
結果Ali仲錯摸嚇親蔣志光。（圖片來源：TVB影片截圖）
（圖片來源：TVB影片截圖）
（圖片來源：TVB影片截圖）
Ali曾透露自己在劇中有美少女、女僕、骨妹和地盤工人等多個造型，相信能迎合觀眾不同口味。（圖片來源：TVB影片截圖）
Ali曾透露自己在劇中有美少女、女僕、骨妹和地盤工人等多個造型，相信能迎合觀眾不同口味。（圖片來源：TVB影片截圖）

高Ling化身陸永靈感女神

而在日前《七公主》第9集的戲份中，高Ling亦有收錢扮演《美少女戰士》其中一個角色「天王遙」，為漫畫家陸永尋找創作靈感，兩人在劇中有感情線，高Ling透露她在劇會不止一次扮演「天王遙」。

劇中高Ling為了三千元，答應做陸永的靈感女神。（圖片來源：TVB影片截圖）
劇中高Ling為了三千元，答應做陸永的靈感女神。（圖片來源：TVB影片截圖）
劇中高Ling為了三千元，答應做陸永的靈感女神。（圖片來源：TVB劇照）
（圖片來源：TVB劇照）
高Ling指自己飾演的角色是個演性格粗魯的武俠小說家，由於經常幻想自己是小說主角，故造型相當百變。（圖片來源：TVB劇照）
高Ling指自己飾演的角色是個性格粗魯的武俠小說家，由於經常幻想自己是小說主角，故造型相當百變。（圖片來源：TVB劇照）
會同陸永互相做對方的靈感男神、女神。（圖片來源：TVB劇照）
劇中高Ling會同陸永互相做對方的靈感男神、女神。（圖片來源：TVB劇照）
高Ling透露自己在劇會不止一次扮演「天王遙」。（圖片來源：TVB劇照）
高Ling透露自己會不止一次扮演「天王遙」。（圖片來源：TVB劇照）
《七公主》中更有半裸同高Ling玩Cosplay的戲份！（圖片來源：TVB劇照）
《七公主》中陸永更會有半裸同高Ling玩Cosplay的戲份！（圖片來源：TVB劇照）

即睇Ali、高Ling變身美少女戰士：

延伸閱讀：蘇皓兒都扮過美少女戰士！

除了高Ling和Ali，還有蘇皓兒（Chloe）都在網劇《把砒霜留給自己》的單元《星期日早上》內，Cosplay過美少女戰士！劇中蘇皓兒為賺外快，以Cosplay美少女戰士造型上陣，在公園內被大批龍友圍住任影，還扮可愛挨住個大波波， 一雙長腿甚為搶fo。

蘇皓兒在劇中飾演私影妹，以「美少女戰士」造型被龍友圍影，仲有好大個波！
蘇皓兒在劇中飾演私影妹，以美少女戰士造型被龍友圍影，仲有好大個波！（圖片來源：《把砒霜留給自己》預告影片截圖）
蘇皓兒完美演繹美少女的青春特質。
蘇皓兒完美演繹美少女的青春特質。（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
蘇皓兒 美少女戰士
2019年尾拍攝的性感美少女戰士造型，來到2021年終於有片睇！（圖片來源：蘇皓兒IG）

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