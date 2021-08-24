七公主｜陸永一晚兩劇連環歎 高海寧 李佳芯 Cosplay美少女戰士
農夫成員之一的陸永近日不但首度擔正做男一，更被指艷福無邊，在無綫兩線劇集《七公主》、《智能愛人》中，分別同女主角高海寧（高Ling）、李佳芯（Ali）都有大玩Cosplay美少女戰士的戲份，羨煞不少宅男！
文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖
《七公主》《智能愛人》無綫連環兩劇狂玩Cosplay
日本經典動漫《美少女戰士》歷久不衰，無綫近日兩套熱播中的劇集《七公主》和《智能愛人》都不約而同有Cosplay美少女戰士的戲份，其中負責Cosplay的女主角分別有高海寧（高Ling）和李佳芯（Ali），而負責欣賞她們Cosplay造型的男拍檔竟然都係陸永，雙重艷福羨煞不少宅男。
Ali扮月野兔色誘陸永
在日前播出的《智能愛人》第15集中，飾演智能人阿寶的Ali為向主人陸永示愛，去情趣用品店購買美少女戰士制服，企圖色誘陸永，結果陸永不為所動，Ali更因錯摸入浴室而嚇親蔣志光。
高Ling化身陸永靈感女神
而在日前《七公主》第9集的戲份中，高Ling亦有收錢扮演《美少女戰士》其中一個角色「天王遙」，為漫畫家陸永尋找創作靈感，兩人在劇中有感情線，高Ling透露她在劇會不止一次扮演「天王遙」。
即睇Ali、高Ling變身美少女戰士：
延伸閱讀：蘇皓兒都扮過美少女戰士！
除了高Ling和Ali，還有蘇皓兒（Chloe）都在網劇《把砒霜留給自己》的單元《星期日早上》內，Cosplay過美少女戰士！劇中蘇皓兒為賺外快，以Cosplay美少女戰士造型上陣，在公園內被大批龍友圍住任影，還扮可愛挨住個大波波， 一雙長腿甚為搶fo。