七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發
文：東方新地｜圖：黃翠如IG
《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發
《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭⋯⋯
《七公主》黃翠如喊戲逐格睇
黃翠如得知這一幕即將播放，於是閉關大半個月的IG也重新啟動，撰文分享這一個角色的心情：
七公主的監製Joe send了幾張相片給我，說他很喜歡這一場，顧靈珊與心魔對戰的的一場戲。
Joe，謝謝你，我很愛顧靈珊，一個很有血有肉，很真實的人物，因為她令我相信，人性並非本惡或本善，而是一種選擇。
更加謝謝你，陪伴我塑造這個角色，帶我走出comfort zone，以及無數的鼓勵。
重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄
回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：
壓力大體重下降
黃翠如早前缺席《七公主》宣傳，原來去年拍攝該劇時，黃翠如指因為有大量法庭戲、對白難又長，被指壓力大而令體重下降，日前黃翠如親自解畫，原來是她刻意減掉十多磅，因為想「整個人有一種刻薄的感覺」﹗
忽然講「再見」兼關閉留言功能 事發一後發文作澄清
由於角色壓力大，早前（8月22日）早上黃翠如突然出po留言講「再見」並且關閉留下言功能，有網民擔心黃翠如工作壓力大，經過24小時後，心情平復了的黃翠如再於限時動態發帖，澄清了「再見」的意思⋯⋯
黃翠如指減去十多磅為的是「也是這帶一點病態的態重，給顧靈珊一種瀕臨邊緣的體重，享受踩鋼線上的孤風，也沒有向下的退路，命運，早已為她選擇好，諷刺的人生，發生在她身上，同時也發生很多人的身上」，黃翠如為了角色付出百二分努力，可惜演技仍被網民負評﹗
8月22日早上黃翠如發了一張手拿住小葉子的照片，只留下「再見」二字，並關閉留言功能，而對上一個 post是8月14日的暗黑風景照，原來同樣關閉了留言功能﹗網民指翠如老公蕭正楠正在內地開工，擔心她沒人照顧，憂心她是因受不了工作壓力﹗
24小時後再作回應：「謝謝關心」
出帖24小時後，黃翠如再發出限時動態，並留言說 「 總有一天，我們會再遇」原來是一則私人悼念，黃翠如對IG follower表示「謝謝關心」。
黃翠如驚變木偶鼻 自認「虎鼻」有福氣絕不改動
今年將踏入40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，去年黃翠如她在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗，當時人更有回應﹗
黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力
年近40的黃翠如早前為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：
「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」
早前有報導指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇後天加工，仲話千祈唔好屈佢咁話！不過現場所見，翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！
兩輯《使徒行者》黃翠如面容比拼
去年《使徒行者3》播出，黃翠如的戲份不少，還涉及2009 – 2019年間的轉變，有網民將兩輯「鄭淑梅」的面相做比拼，角色的氣質同演繹的確係唔同咗：
黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水
黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，之前出席新劇《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指黃翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認有動過手腳，更表明不想拖閨蜜唐詩詠落水。
但當被問到會唔會整其他地方時，翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，翠如就表示未有因報道嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。
夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化
之前，黃翠如同老公蕭正楠合體出席超市活動，被眼利網民發現 夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！
翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0
年前度過生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女翠如搶眼，當翠如拉隊同 好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常吸睛。
之前夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚 樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得翠如側面個鼻好突出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡！
蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金
老婆愈變愈索， 蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人在逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。
知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！