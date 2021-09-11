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七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發

東方新地 - 娛聞

《七公主》大結局：黃翠如主演的《七公主》飾演強悍律師角色，本身瘦底再激減了十多磅，不過劇集出街後，黃翠如的演技仍然備受批評﹗劇集播到最終章，一直強悍的大家姐「靈珊」面臨官司的巨大壓力，出現幻覺情緒崩潰，再度考驗黃翠如的演技⋯⋯

文：東方新地｜圖：黃翠如IG

《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發

《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭⋯⋯

黃翠如有幻覺！（圖片來源：tvb.com）
黃翠如有幻覺！（圖片來源：tvb.com）

《七公主》黃翠如喊戲逐格睇

黃翠如得知這一幕即將播放，於是閉關大半個月的IG也重新啟動，撰文分享這一個角色的心情：

七公主的監製Joe send了幾張相片給我，說他很喜歡這一場，顧靈珊與心魔對戰的的一場戲。

Joe，謝謝你，我很愛顧靈珊，一個很有血有肉，很真實的人物，因為她令我相信，人性並非本惡或本善，而是一種選擇。

更加謝謝你，陪伴我塑造這個角色，帶我走出comfort zone，以及無數的鼓勵。

觀眾破例讚賞

電視台快速將結局前這一幕放上YouTube，觀眾難得紛紛送上好評，甚至有網民認為係「衝擊視后」之作：

七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發 七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發

七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發

重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄

回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：

壓力大體重下降

黃翠如早前缺席《七公主》宣傳，原來去年拍攝該劇時，黃翠如指因為有大量法庭戲、對白難又長，被指壓力大而令體重下降，日前黃翠如親自解畫，原來是她刻意減掉十多磅，因為想「整個人有一種刻薄的感覺」﹗

忽然講「再見」兼關閉留言功能 事發一後發文作澄清

由於角色壓力大，早前（8月22日）早上黃翠如突然出po留言講「再見」並且關閉留下言功能，有網民擔心黃翠如工作壓力大，經過24小時後，心情平復了的黃翠如再於限時動態發帖，澄清了「再見」的意思⋯⋯

黃翠如在新劇《七金主》演一名律師﹗（圖片來源：黃翠如IG）
黃翠如在新劇《七金主》演一名律師﹗（圖片來源：黃翠如IG）

黃翠如指減去十多磅為的是「也是這帶一點病態的態重，給顧靈珊一種瀕臨邊緣的體重，享受踩鋼線上的孤風，也沒有向下的退路，命運，早已為她選擇好，諷刺的人生，發生在她身上，同時也發生很多人的身上」，黃翠如為了角色付出百二分努力，可惜演技仍被網民負評﹗

（圖片來源：黃翠如IG）
（圖片來源：黃翠如IG）

8月22日早上黃翠如發了一張手拿住小葉子的照片，只留下「再見」二字，並關閉留言功能，而對上一個 post是8月14日的暗黑風景照，原來同樣關閉了留言功能﹗網民指翠如老公蕭正楠正在內地開工，擔心她沒人照顧，憂心她是因受不了工作壓力﹗

忽然在IG講再見﹗（圖片來源：黃翠如IG）
忽然在IG講再見﹗（圖片來源：黃翠如IG）
對上一次發文已是8月14日，同樣是關閉了留言，貼出一張風景照，以英文講有關宗教的事。（圖片來源：黃翠如IG）
對上一次發文已是8月14日，同樣是關閉了留言，貼出一張風景照，以英文講有關宗教的事。（圖片來源：黃翠如IG）

24小時後再作回應：「謝謝關心」

出帖24小時後，黃翠如再發出限時動態，並留言說 「 總有一天，我們會再遇」原來是一則私人悼念，黃翠如對IG follower表示「謝謝關心」。

黃翠如在說「再見」的24小時後，在限時動態再出Post。（圖片來源：）
黃翠如在說「再見」的24小時後，在限時動態再出Post。（圖片來源：）
上月尾蕭正楠表示要北上工作接受隔離，言詞間表示擔心翠如一個未能照顧自己。（圖片來源：蕭正楠IG）
上月尾蕭正楠表示要北上工作接受隔離，言詞間表示擔心翠如一個未能照顧自己。（圖片來源：蕭正楠IG）

黃翠如驚變木偶鼻 自認「虎鼻」有福氣絕不改動

今年將踏入40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，去年黃翠如她在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗，當時人更有回應﹗

（圖片來源：黃翠如IG）
（圖片來源：黃翠如IG）

黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力

年近40的黃翠如早前為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：

「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」

06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！（圖片來源：黃翠如IG自拍）
06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！（圖片來源：黃翠如IG）

早前有報導指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇後天加工，仲話千祈唔好屈佢咁話！不過現場所見，翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
去年黃翠如貼出她在16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比的相片，即時引起唔少網民留言討論，有人讚佢冇變過，亦有人質疑佢五官不同了！（圖片來源：黃翠如IG）

兩輯《使徒行者》黃翠如面容比拼

去年《使徒行者3》播出，黃翠如的戲份不少，還涉及2009 – 2019年間的轉變，有網民將兩輯「鄭淑梅」的面相做比拼，角色的氣質同演繹的確係唔同咗：

使徒行者3黃翠如
《使徒行者2》vs 《使徒行者3》黃翠如
使徒行者3黃翠如
《使徒行者2》vs 《使徒行者3》黃翠如

黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水

黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，之前出席新劇《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指黃翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認有動過手腳，更表明不想拖閨蜜唐詩詠落水。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
黃翠如強調自己個樣無變過﹗（圖片來源：東方新地）
99 年只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！
1999年，只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣

強調從來不是行鬥靚路線

翠如受訪時強調，自己從來不是行鬥靚路線，大家可以重溫以前有線節目：「媽咪由細到大都讚我『虎鼻』有福氣，我100%冇心虛答你哋，一定唔會郁我個鼻，唔好屈我！」

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
好姊妹連詩雅更為翠如做證，指曾介紹翠如做Facial，她拖了一年都沒去做，表示翠如根本不貪靚。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣

其他地方老咗我唔敢包

但當被問到會唔會整其他地方時，翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，翠如就表示未有因報道嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
黃翠如否認五官有後天加工，身旁的陳自瑤更出手摸她的鼻子，幫好姊妹澄清個鼻係堅嘅。

夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化

之前，黃翠如同老公蕭正楠合體出席超市活動，被眼利網民發現 夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！

14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉 地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉 地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
42 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。
43 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。

翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0

年前度過生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女翠如搶眼，當翠如拉隊同 好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常吸睛。

女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！
女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！

之前夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚 樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得翠如側面個鼻好突出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡！

2 年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
12年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
去年黃翠如容貌又有變化， 18 年中 秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼 袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
去年黃翠如容貌又有變化， 18 年中秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！
黃翠如近年便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！

蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金

老婆愈變愈索， 蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人在逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。

拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！
16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！
▼ 近日忙於趕拍新劇《愛美 麗狂想曲》的蕭正楠，日前在中環開工，不時要在樓梯跑上跑落，不單冇喘氣體能甚fit，近睇仲皮光肉滑兼輪廓分明，回春有法！
▼ 前年拍新劇《愛美麗狂想曲》的蕭正楠，在中環開工，不時要在樓梯跑上跑落，不單冇喘氣體能甚fit，近睇仲皮光肉滑兼輪廓分明，回春有法！

知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！

由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。
由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。

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