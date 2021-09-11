七公主｜黃翠如爆喊演技再考牌 事隔6年結局劇透情緒再次大爆發

《七公主》大結局：黃翠如主演的《七公主》飾演強悍律師角色，本身瘦底再激減了十多磅，不過劇集出街後，黃翠如的演技仍然備受批評﹗劇集播到最終章，一直強悍的大家姐「靈珊」面臨官司的巨大壓力，出現幻覺情緒崩潰，再度考驗黃翠如的演技⋯⋯

文：東方新地｜圖：黃翠如IG