七救星｜七師傅否認攞著數 自爆貼錢開工 六位數買物資派街坊 送LV袋畀林作阿媽
文：東方新地 ｜圖：七仙羽 IG、ViuTV 截圖
七師傳實力被質疑
以打救藝人為主題的ViuTV節目《七救星》成為人氣熱話，七師傅在節目內普渡眾生，想以一己之力幫陷入低谷的藝人改運加持，提供增加正能量的方法，節目出街後，七師傳迅速成為焦點，有人質疑她的增運方法非常流，覺得她似在搞笑。
節目變成「七師傅自肥企劃」
從首集為平息林作家婆媳之亂被林作媽王莉妮認做契妹、賣杜如風名牌袋套現做善事、小肥一集則坐VIP頭排欣賞音樂會、郭奕芯一集收做徒弟，到為練美娟解決前世孽緣到最後竟為自己辦婚禮，觀眾皆認為節目是七師傅的「自肥企劃」。
至今已倒貼過十萬
七師傅表示拍《七救星》的主要目的是導人向善及做善事，所以她不惜倒貼6位數字拍節目，例如第一集拜訪林作一家，她已經送上水龍珠、能量塔等等，之後更送了一個LV袋給林作媽作為生日禮物。而第二集講她賣了杜如風的名牌手袋，七師傅坦言個手袋套現得幾千元，她自己都貼了十萬元買物資派街坊，並當街派了兩個鐘。
坦言做節目冇錢賺
七師傅更在社交網po出在街派食物及日用品的照片，仲帶住一疊厚厚的銀紙派街坊，認真豪氣。另外，七師傅仲話幫襯陳安立買了100盒月餅。與練美娟拍節目搞婚禮，師傅都每人派$1,000利是。七師傅對於自己要倒貼十分睇得開，表示做節目冇錢賺，拍廣告先有，不過當做下功德，派下日用品係財布施，拍節目主要目的係幫香港人開心下。
《七救星》成上周ViuTV最高收視節目
七師傅主持的ViuTV節目《七救星》，自8月16日開播後，不但登上ViuTV最多人睇節目的榜首位置，更是（8月16日至8月22日）ViuTV最高收視節目。《七救星》每集都為嘉賓進行改運大法，而第五集《七救星》請來練美娟（娟姐）做嘉賓，七師傅指娟姐前世是一名男子，更欠了一名女士的情緣，於是今世的她比較男性化及姻緣欠佳，所以會為她製訂了一個沖喜套餐改運。
重口味互咀
節目中二人穿上中式禮服玩接新娘儀式，更訂下酒席邀請來賓見證七師傅及娟姐的婚禮。娟姐以一身man爆造型反串做新郎哥，在婚宴上同新娘子七師傅宣誓結婚，二人更在徇眾要求下互咀，七師傅笑指娟姐好猴擒，條脷都伸晒出來，十分搞笑。
借節目「自肥」搵老外男友行禮
正當大家以為七師傅全程被娟姐玩之際，節目尾聲來個反高潮，七師傅宣布同娟姐「離婚」，隨即再宣布「結婚」，原來七師傅借節目「自肥」，搵老外男友阿龍預演結婚行禮︰「我同我男友都好忙，橫掂個婚禮都搞咗，我就同佢結婚，呢個係我嘅計劃！」她並向男友阿龍詢問：「寶貝，你願意娶我嗎？」二人相擁接吻並與在場賓客合照。
娟姐被利用：真係有一下嬲嘅！
之後被「離婚」的娟姐因為被利用，直言：「真係有一下嬲嘅！」。而網民更以「七救星係咪已經超越咗Error自肥企劃？」為題在討論區開帖文，網民反應兩極，有網友大讚節目搞笑節奏夠快，但亦有人留言指七師傅借節目「自肥」。對於被指「自肥」七師傅在IG發文澄清：「說我拍攝《七救星》其實就是自己自肥….come on baby，睇完新聞，及所有相片證明再評論好嗎？認識我的人都知道我的爲人，不佔人便宜丶只有自己吃虧從不令人吃虧丶長期請客吃飯丶如果麻煩了別人肯定送大利是送禮物丶定期免費派發生活用品……總之和我相處，保證永遠別人着數，我永遠吃虧，這就是我的性格。」