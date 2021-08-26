七救星｜七師傅否認攞著數 自爆貼錢開工 六位數買物資派街坊 送LV袋畀林作阿媽

七師傅（七仙羽）主持的ViuTV節目《七救星》，自開播後成為ViuTV最高收視節目，第五集講述七師傅為嘉賓練美娟（娟姐）進行結婚改運大法，有指七師傅幫人為運，自肥為實，同老外男友阿龍行禮，惹網民熱議。為此七師傅為自己大平反，公開平時樂於行善的證據，仲話自己貼錢開工，絕對唔係攞著數。

文：東方新地 ｜圖：七仙羽 IG、ViuTV 截圖