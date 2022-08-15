七師傅親回10億身家傳聞 豬籠入水親自教路發達貼士靠隻雞！
七師傅自認手持物業「十隻手指數唔晒」 教路想發達靠隻雞
七師傅早前被爆身家介10億至100億，她回覆傳媒指從家人身上學懂成功須苦幹，她謂留意到有些人越勤力越有錢。問她有哪些投資？她如數家珍自爆有物業、現金、基金、黃金、投資，乜到有。問到有幾多物業？她指十隻手指數唔晒。她提供發達貼士，就是比雞瞓得遲、比雞起得早。同雞鬥，你就成功！
出騷身價48萬拍得住姜濤
近兩年人氣超旺的七師傅，不斷都有廣告商希望能夠搶到她的代言，而她代言和演出的廣告跨越不同範疇，由她擅長的時裝、護膚品等等，去到銀行，譚仔米線都有份代言，而且短短幾個月內就已經接下多達40幾個廣告，其人氣相當驚人。七師傅人氣急升而令到她的身價也跟住上升，據了解她每次出騷的身價已經要48萬港元，就連最簡單於社交平店賣個廣告，都要收成18萬元！拍得住MIRROR最紅成員之一的姜濤。
七師傅買3000呎獨立屋relax吓
富貴七師傅2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年前租約期滿，曾經收回來作「度假行宮」，吸取靈氣！獨立屋背山面海視野開揚，七師傅以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」而七師傅主持的ViuTV節目《七救星》播出之後就大獲好評，年初播映的續集《七福星》冠名贊助戰亦相當激烈，據悉最後以280萬成交。
8月開騷票價$777攞意頭
豬籠入水的七師傅現正忙於籌備8月12及13日在九展舉行的「師傅七都識唱笑會」，仲揀正7月7日晚上7時07分開賣票價777元的優先訂票，真係攞盡意頭！七師傅稱每日行程緊密，笑言唔識唱唔識跳，只靠即反應，故沒太大信心。網民對七師傅有幾多身家相當關注：「有錢捐贈出去比有需要既人及動物，幫下自己積褔。」、「通常做藝人係唔會爆自己有幾多身家，自吹自擂係冇用，係就攞出證據出嚟同鄧兆尊鬥過。」
常見問題
七師傅有咩致富大法？
七師傅早前被爆身家介10億至100億，她回覆傳媒指從家人身上學懂成功須苦幹⋯⋯詳見：七仙羽親回10億身家傳聞
「七師傅」七仙羽原名叫什麼？今年幾多歲？
「七師傅」七仙羽背景神秘，其實佢係馬來西亞華橋，原名叫做⋯⋯詳見：七師傅親自教路發達貼士
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