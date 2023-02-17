七師傅收視失靈淪為ViuTV棄將 孖住老外男友亮相無綫試水溫

風水師七師傅（七仙羽）從16年開始參與ViuTV的電視節目，以其搞笑金句，加特色「半鹹淡」廣東話和口頭禪「師傅愛你」為觀眾認識。可惜去年5月由七師傅主持的《瘋火與膠七》負評如潮後，ViuTV即把她投閒置散。據知屬自由身的七師傅一直好恨上無綫，更曾放風話「TVB冇揾過我」，近日在Mytv Super的最新預告片終於發現七師傅1秒蹤影，仲同老外男友一齊亮相無綫。