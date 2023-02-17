七師傅收視失靈淪為ViuTV棄將 孖住老外男友亮相無綫試水溫
七師傅一年接15個廣告
七師傅與ViuTV合作7年，拍過多個節目如《鬼同你上位》、《七救星》同《七福星》之後人氣急升，於22年接下達15個廣告，更踩過界為男團P1X3L的《Oh My God》featuring及拍MV，此外又踩入影壇拍電影，去年8月還舉行一連兩場《師傅七都識唱笑會》，絕對是繼麥玲玲之後發展得最全面的堪輿學家。
收視保證不再 遭ViuTV棄用
ViuTV一向都重用七師傅，過去有任何節目需要嘉賓都點名揾七師傅，去年5月更為七師傅度身訂造新節目，和火火主持《瘋火與膠七》，不過節目播出後創收視新低外更負評如潮，七師傅因而在社交網發文為節目平反，她表示節目形式是一個新嘗試，指觀眾多看幾集就會明白當中隱喻，希望觀眾睇得開心，她還說有為節目唸經，希望帶挈收視上升，七師傅曾對媒體笑言網民的批評已經比之前少：「他們都不敢再鬧，因為鬧人會影響福報，所以現在連批評都不敢。」有指七師傅不再是收視保證， ViuTV有見及此都即時下旨煞停和七師傅的其他合作計劃，因而令七師傅近半年在ViuTV的曝光率銳減。
七師傅原來屬自由身
七師傅過去因為是ViuTV多個節目的常客，故曾被外界標籤成ViuTV藝人，七師傅曾公開向傳媒澄清，指自己屬自由身，並不隸屬ViuTV旗下:「我同ViuTV冇簽藝人合約，我同ViuTV簽合約係每一次拍嗰個劇集（或節目）嘅合約，從來冇簽藝人合約，我係自由身，我拍邊間電視台都得嘅。好似我依家都有喺有線電視拍緊節目，邊間請我，而啲節目啱嘅話我都會拍，但TVB係冇搵過我！」其實七師傅早已開口表明恨同無綫合作。
七師傅終於恨到踩入電視城
七師傅去年10月曾在開電視靈異節目《怪談》作駐場嘉賓主持，不過有線電視如今氣數已盡，七師傅亦要另覓出路，從來未踏足過將軍澳電視城、或現身任何無綫節目的她，最近終於如願。日前發現七師傅在無綫Mytv Super 最新預告片中現身，今次仲孖住鬼佬男友齊齊亮相，節目名為《揾鬼做男友》，大台今次以嘉賓形式邀請七師傅亮相，睇嚟雙方都想試試水温，且看無綫收視能否被「七師傅打救」！
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