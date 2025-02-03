七師傅叫大家扮雞催運 杜汶澤問一大膽想法 楊天命咁反應網民大讚識玩
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由於今年屬雞的人運勢強勁，七師傅近日現身活動時，就建議大家可以扮雞催運，另一邊廂，杜汶澤邀請楊天命上節目做嘉賓，亦有問到點樣用「雞」去催運！
七師傅建議男女都可以扮雞
七仙羽師傅鼓勵大家在今年多與屬雞的人接觸，更建議大家可以扮雞催運，她說：「就算你唔係雞，都可以扮雞！男女都可以扮雞！如果你唔係雞，就攬住屬雞，講下祝福說話，之後就衝去投注站會拎到大獎！」
杜汶澤問楊天命：叫雞得唔得？做雞又得唔得？
另一邊廂，杜汶澤邀請楊天命上節目做嘉賓，亦有問到點樣用「雞」去催運！當講到某些生肖要陀雞的飾物時，杜汶澤就追問楊天命：「叫雞得唔得呢？做雞又得唔得呢？即係師傅話我犯太歲，咁我5、6月去做雞又得唔得呢？如果你覺冒犯可以唔答！」
網民大讚楊天命好適合綜藝
對此楊天命並不覺得被冒犯，反而大讚這是一個非常有創意的想法，並鼓勵杜汶澤去嘗試，他說：「我想你去試下！如果係得嘅話，我就發明咗一樣嘢！」
網民都紛紛大讚楊天命好識玩：「楊師傅果然好適合綜藝，識do」、「師父識玩」、「楊師傅真係好鬼正」、「靠你啦！杜生」、「杜太like咗，杜生可以放心實踐」、「攞正牌叫雞」、「如果叫真係得，咁真係性交轉運」等。
唔知杜汶澤會唔會真係去試吓？
撰文：東方新地圖片來源：FB@MOKO 新世紀廣場、YouTube@杜汶澤喱騷資料或影片來源：原文刊於新假期