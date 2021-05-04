七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
七仙羽師傅是ViuTV綜藝節目的鐵膽嘉賓，繼加入ERROR上《考有Feel》後，一連兩集上《晚吹-今晚有酒吹》做嘉賓，主持娟姐（練美娟）追問七師傅應承為她做紅娘一事，七師傅隨即找數，並形容娟姐是「單純的潘金蓮」，出手撮合她和ERROR武大郎，笑爆全場﹗
文：東方新地｜圖：《晚吹-今晚有酒吹》電視截圖
節目一開始，七師傅立即被娟姐爆料，娟姐話：「七師傅上次話要介紹位李先生畀我識，到依家都未有，仲未找數﹗」在旁的七師傅被娟姐質問，表現淡定話已經搵到適合對象介紹給娟姐，娟姐反問：「吓﹗你搵咗喇﹗你自己搵到，但唔話我知，哈哈哈﹗」
七師傅話要撮合娟姐同肥仔@ERROR
七師傅繼續氣定神閒話：「我搵到喇，吖﹗嗰個咩，嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金聯（蓮）（指住娟姐）一個單純嘅潘金蓮、一個專一嘅潘金蓮﹗」全場爆笑指未聽過潘金蓮可以用「單純」來形容。
七師傅揚言：「肥仔hold（吼）住娟姐好耐﹗」
強尼笑住話：「娟姐肯做潘金蓮，但係肥仔未必肯做武大郎﹗」七師傅立即解答：「問咗肥仔意願喇，喺化妝間﹗肥仔佢一早Hold（吼）住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱《呢啲（lady）Killer》，所以冇時間去識女仔﹗」七師傅定睛望住娟姐胸部話：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高﹗」大家笑到收唔到科，最強主持強尼都話要暫停話題：「搞唔掂，飲多枝先﹗」
七師傅指飲酒削福報嚇壞強尼
七師傅次次有笑料，已不是首次任《晚吹-今晚有酒吹》嘉賓的七師傅，當晚大家討論慶功宴，主持強尼問七師傅平時會如何慶功？七師傅話人生唔會慶祝，因為：「好似依家咁大魚大肉、飲酒，呢啲係會削福報，福報係有限嘅，如果咁消耗咪會少咗囉﹗冇人知我幾時生日，我係唔會慶祝﹗」強尼即刻話：「師傅你等節目完咗先講吖嘛﹗」七師傅妙回：「唸番《心經》、《大悲咒》就得，我會為大家唸，放心，所以我成日話師傅愛你﹗」再次令全場爆笑﹗