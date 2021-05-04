七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員

七仙羽師傅是ViuTV綜藝節目的鐵膽嘉賓，繼加入ERROR上《考有Feel》後，一連兩集上《晚吹-今晚有酒吹》做嘉賓，主持娟姐（練美娟）追問七師傅應承為她做紅娘一事，七師傅隨即找數，並形容娟姐是「單純的潘金蓮」，出手撮合她和ERROR武大郎，笑爆全場﹗

文：東方新地｜圖：《晚吹-今晚有酒吹》電視截圖