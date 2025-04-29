七師傅與郭奕芯師徒關係決裂 IG互相指控變羅生門戰場 七仙羽6字終極反擊
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七師傅七仙羽最近捲入多起爭議，其中包括被指控詐騙及與郭奕芯的師徒關係破裂。郭奕芯在網上發文澄清「被中傷內幕」，同時七師傅與郭奕芯二人在IG連番指控，變成亂鬥局面⋯⋯
七師傅哭訴被「奀星」背叛 矛頭直指郭奕芯 Ashina連環發文大爆內幕
七師傅回應指控：我對你是真心付出
七師傅在ViuTV節目《晚吹—-怨女俱樂部》中透露，曾真心幫助一位女星，卻遭背叛與誹謗。她表示：「我看到報道說我跟她反目，心想明明是好朋友，何時反面？我常邀她來我佛堂幫她轉運……她卻覺得我利用她上位。我不怕黑夜或鬼，但人心最可怕，怎能如此恐怖。」在社交平台上，七師傅進一步回應郭奕芯的指控，稱：「郭奕芯，我對你是真心付出，所以才傷心。人生已有很多傷痛，我不想你再受苦。我沒有對不起你……」
20萬贊助費爭議重點：
- 七師傅感謝郭奕芯及其男友的支持，但澄清贊助費由主辦單位用於演唱會開支，非藝人個人收取。
- 廣告贊助由主辦單位直接與郭奕芯男友洽談，七師傅未參與。
- 建議郭奕芯男友出示20萬元支票抬頭，以證明款項流向。
化妝間安排爭議重點：
- 七師傅理解郭奕芯因男友贊助卻未獲VIP房的不滿，認同其不開心合理。
- 她澄清化妝間安排非自己負責，因表演前忙於準備，無暇管理。
- 強調她不是主辦單位，不知贊助情況，相關安排由主辦單位處理。
郭奕芯再反擊：貼錢買難受
在七師傅一番回應後，郭奕芯亦在IG發長文強調，指自己從來都不是在意金錢問題，而是覺得自己不被尊重：
- 認識時間澄清：
- 郭奕芯表示拍攝某電影時不知七仙羽在場，未曾同場交流，否認七師傅所稱「認識多年」。
- 後來在《七救星》節目中，七師傅才告知當年她在場，強調當時並未真正認識。
- 郭奕芯澄清不追究金錢，而是主辦方不公對待及處理不當，包括將她放上周刊。
- 後來得知無需付費也能成為贊助商，質疑贊助安排。
- 質疑為何只有她未獲妥善安排房間，其他嘉賓無此問題，認為是尊重不足。
- 指被要求穿淘寶衣服，當時未發脾氣，但對此及男友作為贊助商的待遇感到驚訝與不滿。
- 否認因無房間而不滿多年，強調不開心源於被利用、當箭靶、被影射為反骨及不公對待，而非僅房間問題。
- 七師傅稱所有嘉賓經她同意，郭奕芯諷刺感謝其給予她及男友「貼錢買難受」的贊助機會。
- 郭奕芯否認多次要求去佛堂轉運，僅承認做過化太歲及為狗狗超度兩項法事。
- 承認去佛堂做義工派物資，但強調這與要求做法事不同，駁斥七師傅的說法。
七師傅：已交律師處理
另一方面，七師傅疑似引用楊丞琳早前IG限時動態表示：「對於我受到的無端指控和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」，並明言「已交律師處理」。
圖片來源：ViuTV《七救星》、IG@ashinaaa、IG@master_qi_xian_yu_資料或影片來源：原文刊於新假期