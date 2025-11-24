七師傅今日開庭被客人指收錢不現身 曾以千字文霸氣反擊網上傳聞

風水師七仙羽近日捲入服務糾紛，被客人指控收費後未有親自提供服務，遭追討近3萬元退款。案件今日在小額錢債審裁處再次開庭，七師傅本人並未現身，僅由代表出席應訊。申索人表示已發現同類物業售價較自己高出10至20萬元，質疑服務承諾與實際情況存在巨大落差。