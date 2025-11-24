七師傅今日開庭被客人指收錢不現身 曾以千字文霸氣反擊網上傳聞
客人指控七師傅收錢不現身
申索人郭倩怡在庭上指出，她原本預約七師傅於今年9月10日在太子佛堂會面，處理物業出售事宜。當日七師傅本人未有現身，郭只能與在場其他人會談，對方聲稱可協助以410萬元售出物業，要求郭支付14,680元服務費。然而郭的物業最終只能以408萬元出售，較承諾價格少了2萬元。郭其後再次預約，仍未能見到七師傅本人，更被要求額外支付1.5萬元費用。
七師傅代表拒絕和解
七師傅今日未有親自到庭，僅由一名女子代表出席聆訊。審裁官關注雙方是否有和解空間，惟被告代表堅持已提供相關服務，認為沒有和解空間。郭倩怡在庭上表示會撤回就法器索償的3,800元，現時追討約29,680元退款。她強調當初是因為宣傳聲稱由七師傅親自提供服務，才會選擇預約相關服務。
健康法事同樣未見師傅
郭倩怡透露，她其後再預約有關自身健康的法事服務，並繳付了16,000元服務費。她曾詢問職員何時可見到師傅，職員卻只叫她念經，聲稱會再聯絡安排時間，最終仍未能見到七師傅本人。郭認為整個服務過程與被告聲稱的情況差距太遠，全程沒有與七師傅本人會談，並非由她親自提供服務，明顯違反服務承諾。
網民熱議七師傅服務爭議
案件曝光後引起網民廣泛討論，有網民質疑「收咗錢唔現身，咁都得？」亦有人認為「宣傳話親自服務，結果見唔到人，確實有問題」。部分網民則表示「風水呢啲嘢本身就虛無縹緲，點樣證明有冇效果？」案件已押後至明年5月13日再次提訊，屆時將進一步審理雙方爭議。
七師傅激動發千字文回應 豪言反擊：歡迎公開對證
在今年4月，Threads上出現一則關於堪輿學家七仙羽（七師傅）涉嫌詐騙被捕，直指七師傅是「7騙子」，引起網民廣泛關注。事後七師傅迅速作出回應並否認所有指控，更加公開一些客戶的對話截圖反擊指控，大膽放下狠話：「再之後精彩了….試目以待」。
網傳七師傅涉嫌詐騙被捕
在今年4月，社交平台Threads有網民發文，爆料指七師傅的所有學歷和牌照是假冒的，又指她涉嫌詐騙已被捕，直指七師傅是「7騙子」。
「七師傅貪錢終於出事，無牌扮有牌做善事，學歷係假，牌係假，呃人做善事捐錢，得罪有錢佬，比人報警詐騙，好似比人拉左。一個風水婆突然爆紅唔係突然，係人為，來歷不明，英文又唔識話外國畢業。佢當時勢強無人咬到佢，而家轉勢弱，做咁多衰野紙包不住火」
七師父激動發千字文回應
帖文隨即引起網民熱烈討論，亦馬上獲得七師傅的注意。七師傅於今午在Instagram上出post反擊，表示自己「被人搞」，透露自己被某些客戶以「抵毀名聲」的手法攻擊，明言「君子做事在明，請坦蕩蕩出來和我對證，會更清楚」，又稱：
「任何人的投訴，都歡迎你當面問我，並請拍攝視頻，令你記住你都問過什麼說過什麼做過什麼，我和你一一拆解，既然你有道理，就不需要怕，就不要躲，站出來，明人不做暗事！」
七師傅續指，相關帖文和坊間流傳一些針對她的投訴都是「亂吹亂造」，直接放下狠話要求發文者當面對質：
「好吧，你不是說要報警抓我嗎，那我同你公開核對一下，令你報警拉人時有些證據。你如果投訴我，請提供真名，一起來核對，不要鬼鬼崇崇做假。」
點名事主望能當面對質
七師傅附上5張對話截圖，內容主要關於某客人光顧她請求超渡嬰靈的服務，但疑因價錢談不攏而出現爭執。她直接點名該名涉事人，稱之為「Wxx女士」，並解釋前因後果：「她說三個嬰靈一直未處理，找我幫助。報名時巳經說明3800元超渡一個嬰靈，三個11400元，這個價錢包括做好多儀式….超平。做完法事好多天之後她說：有些後悔付了1萬多，要退回一個嬰靈的錢。」七師傅透露，對方覺得價錢太過高而希望退一個的價錢，但七師傅就以「已做好多法事」為由拒絕。七師傅續指「表面很客氣，但之後就變面，在某YouTube channel 罵我是神棍八婆騙錢」，同時預告會對Threads上的指控逐一反擊，大膽放下狠話：「再之後精彩了….試目以待」。