七救星｜七仙羽師傅拉攏林母裕美搞破冰飯局 反被林母欽點做新抱
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及《七救星》截圖
《七救星》林作打頭陣 被七師傅狂毆
由七仙羽師傅主持的ViuTV節目《七救星》，自8月16日晚上逢星期一至五晚上11時正開播，除了有七師傅孭重飛外，還有陳安立（Brian）和王頌茵（Kathy仔）擔任助手，協助七師傅為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變。首集七師傅嘗試為林作生命中最重要的兩個女人，女朋友裕美及媽媽王莉妮，修補彼此關係。
裕美和林母一向水火不容，林媽媽嫌失婚裕美的背景複雜，深信她與林作拍拖只因貪錢，所以就算住在同一大廈，二人都不相往來。七師傅指林作的罪孽太深，要化解二人誤會首要打走林作身上的孽障。七師傅先企上梳化，然後奮力撲向林作亂棍狂打，更愈打愈起勁，之後裕美再加入，令場面一度失控。而挨打後的林作背部通紅，背上更有數條明顯的棍痕。網民睇到林作被打一幕，都紛紛留言話「大快人心」、「大力D唔使畀面我」等等。
七師傅望用破冰飯局解決婆媳糾紛
打完林作後，七師傅即與林媽媽會面，兩人初次見面卻十分投契，林媽媽更形容七師傅像「失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。另一邊廂，七師傅瞞著林媽媽為她和裕美安排世紀飯局破冰，又建議裕美先對林媽媽釋出好意，親自烹調一道餸菜給她品嘗。
飯局起初沒有裕美，林媽媽向七師傅表示要不醉不散，豈料裕美突然端著一碟由她烹調的咕嚕肉出現，氣氛瞬間變僵，林媽媽立刻表示：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉）都飽啦。」火藥味極重！
裕美激動流淚 林作：Let them fight！
裕美隨即爆seed大呻：「唔好意思我真係覺得好委屈囉！」更忍不住激動流淚。林媽媽沒有退讓更直言：「睇吓搵邊個請佢出去啦！」七師傅沒有加入二人對話，只見她雙手合十不停唸經，事後七師傅神情認真地解釋：「我唸嗰本經嘅名叫『難唸的經』，每一家都有一本嘅！」
即睇《七救星》七師傅下凡普渡眾生：
林母裕美恩怨重溫：
裕美被林作家人稱係「雞」
裕美自從同林作拍拖後，被林媽媽王莉妮多次公開批評出身卑微，更被拒絕嫁入林家門，二人關係勢成水火。早前裕美接受傳媒訪問，表示早已習慣面對各種的負面報道，可以一笑置之。但當中指她跟林作拍拖一心是想釣金龜，她就反駁指過去的男朋友沒有一個是有錢的，而裕美表示最傷害她的正是林作的屋企人，指林作全家人都對她有意見，更在家人的group chat內稱她係「雞」，令她覺得非常侮辱！
裕美受盡委屈，在訪問中含淚反擊林媽媽，質疑她處事雙重標準，指「林媽媽同樣是失婚、學歷唔高人仕」，大家都有相同經歷，點解可以睇唔起自己！
公開挑機想同林母鬧場大交
裕美在訪問中表示試過同林媽媽差點爆發正面衝突，起因是林母send短訊給她，內容是「那麼多男人不去黐，要黐他？」令她非常氣憤，於是去找林母當面對質，但當時林母卻不斷逃避又回避她眼神，然後直頭話返房瞓覺，雖然雙方未有爆發衝突，但裕美反而想狠狠咁同林媽媽當而鬧場大交，將大家所有不滿全部發泄出來！