七救星｜七仙羽師傅拉攏林母裕美搞破冰飯局 反被林母欽點做新抱

人氣玄學家七仙羽師傅近日為ViuTV主持新節目《七救星》，首集搵來林作做嘉賓，由七師傅嘗試為林作生命中最重要的兩個女人，女友裕美及媽媽王莉妮去修補關係。期間七師傅指要為林作消除孽障，竟然聯同裕美亂棍狂打林作，另一方面林母同七師傅初次見面，竟然叫七師傅考慮嫁畀林作做佢新抱！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及《七救星》截圖