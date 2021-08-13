七救星｜七師傅出招打救眾星 上山下海玩埋cosplay 美人魚、學生妹造型夠出位
ViuTV全新節目《七救星》將由8月16日起，逢星期一至五晚上11時正播映。人氣爆晒燈的的玄學家七仙羽首次孭重飛，在助手Brian陳安立和Kathy仔王頌茵的協助下，打救一眾星級嘉賓，為他們度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變 。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》預告片截圖
《七救星》為12位嘉賓改運
ViuTV為新節目《七救星》舉行記者會，請來節目其中4位嘉賓杜如風、郭芯奕、鄧洢玲及和泉素行Soko為七師傅造勢，而其助手Brian及Kathy仔則擔任記者會司儀，齊齊介紹節目內的精彩內容，分享拍攝難忘事。
《七救星》預告片娛樂性豐富
在記者會前播出的預告片中，可見到七師傅為12位星級嘉賓進行了不同的改運大法，娛樂性非常豐富。除了帶住嘉賓上山下海，化身美人魚在水中進行開眼活動，七師傅更會以多個cosplay造型現身，當中《喜劇之王》中的學生妹造型更是唯肖唯妙。
林作搵七師傅解決婆媳糾紛
當中林作做嘉賓的一集令人非常期待，大家都想知道七師傅如何為他解決裕美與林媽媽之間的世紀衝突，預告片中更見到裕美喊晒的片段，耐人尋味。
收郭奕芯做徒弟
拍完節目，七師傅表示與嘉賓之一的郭奕芯結緣，所以收了她做徒弟，而節目中七師傅更大爆郭奕芯鮮為人知的秘密，話佢私處有粒癦。至於杜如風，七師傅為了幫她斷條買嘢筋，拎了杜如風個名牌手袋去賣，套現去買物資再分派給有需要的人，杜如風終於明白買袋只是自己開心，但賣袋的錢卻可以令很多人開心，所以她決定以後只買袋不買衫，用厭了個袋就拎去賣做善事。
餵嘉賓食金箔
七師傅出席記者會時，除了逼嘉賓杜如風、郭奕芯、鄧洢玲及和泉素行Soko讚她有料到，一定要講經過她改運後運勢轉好，更即場為四位嘉賓進行貼金升運儀式，又向在場所有人噴符水加持，祝福大家好運提升、生活美滿。