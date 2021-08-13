七救星｜七師傅出招打救眾星 上山下海玩埋cosplay 美人魚、學生妹造型夠出位

ViuTV全新節目《七救星》將由8月16日起，逢星期一至五晚上11時正播映。人氣爆晒燈的的玄學家七仙羽首次孭重飛，在助手Brian陳安立和Kathy仔王頌茵的協助下，打救一眾星級嘉賓，為他們度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變 。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》預告片截圖