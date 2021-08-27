七救星｜壓軸5集嘉賓搶先睇 美人魚七師傅終於出場 大結局打救自己人

ViuTV的《七救星》至今已播出10集，星期一至五每晚11時帶給大家睡前歡樂，人氣爆晒燈的七師傅在壓軸的最後5集，繼續打救一眾星級藝人，為他們度身訂造改運大法，最後一集，七師傅更會出手打救她的一對得力助手-Brian陳安立和Kathy仔王頌茵 。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》預告片截圖