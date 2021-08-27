七救星｜壓軸5集嘉賓搶先睇 美人魚七師傅終於出場 大結局打救自己人
撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》預告片截圖
《七救星》進入最後5集
ViuTV的節目《七救星》早前舉行記者會，請來節目其中4位嘉賓杜如風、郭芯奕、鄧洢玲及和泉素行Soko為七師傅造勢，分享拍攝難忘事。節目已播出10集，下周起將會進入最後5集，壓軸嘉賓分別有來自前亞視、前無綫的藝人，亦有七師傅身邊的自己人。
第11集(8月30日)鄧洢玲 (阿旦)
這集七師傅將會為入行多年感懷才不遇的阿旦鄧洢玲轉運，七師傅更會扮美人魚下水，與阿旦在水中進行開眼儀式。
第12集(8月31日)KB李健宏
KB李健宏夾Band出身，近年為ViuTV拍了不少節目，形象粗鄙以整蠱人為目標，七師傅會在《七救星》為他爛佬從良。
第13集(9月1日)布偉傑
曾效力無綫17年的布偉傑，是繼河國榮後長年在劇集演「御用老外」「高級警司」，不過他早在2018年已經正式與無綫結束合約，其後更接拍了兩部電影，有說他打算進軍荷李活發展，只是近年淡出幕前，到底他近況如何？點解要搵七師傅幫手轉運？
第14集(9月2日)劉錫賢
觀眾對劉錫賢絕不陌生，自從1988年加入亞視之後，被形容為「亞視忠臣」，他見證著亞視的興衰，現在60歲的劉錫賢自稱現時才是他人生的最低潮，經歷過婚姻失敗、市道差失業，加上健康響起警號，劉錫賢搵七師傅轉運，刻不容緩。
第15集(9月3日)Brian與Kathy仔
七師傅在最後一集，當然要造福自己人，關照一下兩位得力助手，Brian陳安立與Kathy仔王頌茵入行日子都唔淺，七師傅話要幫二人增加事業運，令他們人氣急升。其實拍住七師傅做完《七救星》，Brian同Kathy仔應該都多咗人識。
《七救星》娛樂性豐富
在記者會前播出的預告片中，可見到七師傅為星級嘉賓進行了不同的改運大法，娛樂性非常豐富。除了帶住嘉賓上山下海，七師傅更會以多個cosplay造型現身，當中《喜劇之王》中的學生妹造型更是唯肖唯妙。
林作搵七師傅解決婆媳糾紛
當中林作做嘉賓的一集令人非常期待，大家都想知道七師傅如何為他解決裕美與林媽媽之間的世紀衝突，更見到裕美喊晒的片段，耐人尋味。
收郭奕芯做徒弟
拍完節目，七師傅表示與嘉賓之一的郭奕芯結緣，所以收了她做徒弟，而節目中七師傅更大爆郭奕芯鮮為人知的秘密，話佢私處有粒癦。至於杜如風，七師傅為了幫她斷條買嘢筋，拎了杜如風個名牌手袋去賣，套現去買物資再分派給有需要的人，杜如風終於明白買袋只是自己開心，但賣袋的錢卻可以令很多人開心，所以她決定以後只買袋不買衫，用厭了個袋就拎去賣做善事。
餵嘉賓食金箔
七師傅出席記者會時，除了逼嘉賓杜如風、郭奕芯、鄧洢玲及和泉素行Soko讚她有料到，一定要講經過她改運後運勢轉好，更即場為四位嘉賓進行貼金升運儀式，又向在場所有人噴符水加持，祝福大家好運提升、生活美滿。