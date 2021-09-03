七救星｜最後一集七仙羽師傅臨別打造Kathy仔王頌茵變索女 竟然激似上戶彩？

近日話題多多的ViuTV節目《七救星》來到最後一集，七師傅將會出手打救她的一對得力助手：Brian陳安立和Kathy仔王頌茵， 其中七師傅幫Kathy仔拍寫真轉運，誓要將她打造成一位富有女人味的索女，而經過七師傅同嘉賓Miss Hunny的聯手打造後，Kathy仔看上去竟然激似日本女神上戶彩！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》影片截圖、七師傅IG