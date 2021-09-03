七救星｜最後一集七仙羽師傅臨別打造Kathy仔王頌茵變索女 竟然激似上戶彩？
近日話題多多的ViuTV節目《七救星》來到最後一集，七師傅將會出手打救她的一對得力助手：Brian陳安立和Kathy仔王頌茵， 其中七師傅幫Kathy仔拍寫真轉運，誓要將她打造成一位富有女人味的索女，而經過七師傅同嘉賓Miss Hunny的聯手打造後，Kathy仔看上去竟然激似日本女神上戶彩！
文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》影片截圖、七師傅IG
《七救星》最後一集七師傅幫Kathy仔拍寫真轉運
由七仙羽師傅主持的ViuTV節目《七救星》來到最後一集，七師傅當然要造福自己人，關照一下兩位得力助手：Brian陳安立與Kathy仔王頌茵，七師傅話要幫二人增加事業運，令他們人氣急升，其中由七師傅安排的轉運大計，包括幫Kathy仔拍寫真，將她打造成一位富有女人味的索女。
節目中Kathy仔被安排先後著上露腰短衫及吊帶連身裙等性感裝束拍攝寫真，七師傅更搵來曾推出過寫真集的嘉賓Miss Hunny（何穎璇）做顧問，教導Kathy仔如何擺出各種性感誘人的pose，被七師傅和Miss Hunny聯手調教後，平日大癲大肺的Kathy仔立即大變樣，看上去竟然激似日本女神上戶彩！
Brian做楝篤笑
至於Brian方面，七師傅就想為他打造一個諧星形象，因此安排了他去做一場楝篤笑表演，引得Kathy仔哈哈大笑兼大拍手掌，不過七師傅就似乎冇咩反應。
此外來到節目最後一集，繼「七連閃電鞭」後，七師傅又推出「閃電彩蛋七連發」，一連送出多個從未曝光的隱藏彩蛋，其中包括有Rose Ma、小肥及杜如風等人拍攝時的片段。