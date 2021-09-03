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七救星｜最後一集七仙羽師傅臨別打造Kathy仔王頌茵變索女 竟然激似上戶彩？

東方新地 - 娛聞

近日話題多多的ViuTV節目《七救星》來到最後一集，七師傅將會出手打救她的一對得力助手：Brian陳安立和Kathy仔王頌茵， 其中七師傅幫Kathy仔拍寫真轉運，誓要將她打造成一位富有女人味的索女，而經過七師傅同嘉賓Miss Hunny的聯手打造後，Kathy仔看上去竟然激似日本女神上戶彩！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》影片截圖、七師傅IG

《七救星》最後一集七師傅幫Kathy仔拍寫真轉運

由七仙羽師傅主持的ViuTV節目《七救星》來到最後一集，七師傅當然要造福自己人，關照一下兩位得力助手：Brian陳安立與Kathy仔王頌茵，七師傅話要幫二人增加事業運，令他們人氣急升，其中由七師傅安排的轉運大計，包括幫Kathy仔拍寫真，將她打造成一位富有女人味的索女。

七師傅平時與Brian同Kathy仔一齊嘻嘻哈哈，打成一片。（圖片來源：七師傅IG）
七師傅平時與Brian同Kathy仔一齊嘻嘻哈哈，打成一片。（圖片來源：七師傅IG）
今次七師傅要Kathy仔剝衫拍寫真，Kathy仔睇嚟好猶豫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
今次七師傅要Kathy仔剝衫拍寫真，Kathy仔睇嚟好猶豫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔聽師傅安排，換上多套性感裝束，獲網友大讚打扮的Kathy仔激似日本女神上戶彩。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔聽師傅安排，換上多套性感裝束，獲網友大讚有打扮的Kathy仔激似日本女神上戶彩。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
拍出嚟嘅寫真，盡顯Kathy仔難得一見嘅女人味。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
拍出嚟嘅寫真，盡顯Kathy仔難得一見嘅女人味。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
日本女神上戶彩。（圖片來源：日劇《晝顔》劇照）
日本女神上戶彩。（圖片來源：日劇《晝顔》劇照）

節目中Kathy仔被安排先後著上露腰短衫及吊帶連身裙等性感裝束拍攝寫真，七師傅更搵來曾推出過寫真集的嘉賓Miss Hunny（何穎璇）做顧問，教導Kathy仔如何擺出各種性感誘人的pose，被七師傅和Miss Hunny聯手調教後，平日大癲大肺的Kathy仔立即大變樣，看上去竟然激似日本女神上戶彩！

今集的節目嘉賓Miss Hunny是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
今集的節目嘉賓Miss Hunny是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
在Miss Hunny的調教下，Kathy仔成功擺出誘人pose。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
在Miss Hunny的調教下，Kathy仔成功擺出誘人pose。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅亦有份入鏡，做Kathy仔的寫真拍檔。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅亦有份入鏡，做Kathy仔的寫真拍檔。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔難得著上熱褲，大晒美腿。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔難得著上熱褲，大晒美腿。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但七師傅未滿足，仲要求Kathy仔剝晒全部衫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但七師傅未滿足，仲要求Kathy仔剝晒全部衫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔當然耍手擰頭！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔當然耍手擰頭！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Brian做楝篤笑

至於Brian方面，七師傅就想為他打造一個諧星形象，因此安排了他去做一場楝篤笑表演，引得Kathy仔哈哈大笑兼大拍手掌，不過七師傅就似乎冇咩反應。

Brian就被安排去做棟篤笑。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Brian就被安排去做棟篤笑。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔被Brian講嘅棟篤笑氹到哈哈大笑，但師傅似乎零反應。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kathy仔被Brian講嘅棟篤笑氹到哈哈大笑，但師傅似乎零反應。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅話幫完Brian同Kathy仔轉運，二人的工作量明顯大增。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅話幫完Brian同Kathy仔轉運，二人的工作量明顯大增。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

此外來到節目最後一集，繼「七連閃電鞭」後，七師傅又推出「閃電彩蛋七連發」，一連送出多個從未曝光的隱藏彩蛋，其中包括有Rose Ma、小肥及杜如風等人拍攝時的片段。

Rose Ma同七師傅的出浴片，到底有咩彩蛋？（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Rose Ma同七師傅的出浴片，到底有咩彩蛋？（圖片來源：ViuTV影片截圖）
仲有小肥。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
仲有小肥。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
同埋杜如風都有隱藏彩蛋。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
同埋杜如風都有隱藏彩蛋。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

即睇《七救星》最後一集預告：

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