七救星｜雷深如J.Arie為斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴毛孩沾旺氣

《七救星》第10集，萬眾期待的雷深如J.Arie終於出場，ViuTV的忠粉對她絕不會陌生，歌手出身的她曾經拍過無綫劇，近年經常在ViuTV出鏡，為人搞笑又玩得，呢集七師傅話要幫J.Arie斷窮根，要佢體驗瞓街滋味又勇闖有錢人住的半山區，為轉運無所不用其極！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、喱騷影片截圖、J.Arie IG