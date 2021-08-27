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七救星｜雷深如J.Arie為斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴毛孩沾旺氣

東方新地 - 娛聞

《七救星》第10集，萬眾期待的雷深如J.Arie終於出場，ViuTV的忠粉對她絕不會陌生，歌手出身的她曾經拍過無綫劇，近年經常在ViuTV出鏡，為人搞笑又玩得，呢集七師傅話要幫J.Arie斷窮根，要佢體驗瞓街滋味又勇闖有錢人住的半山區，為轉運無所不用其極！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、喱騷影片截圖、J.Arie IG

《七救星》打救窮到燶J.Arie

風水學有講五窮六絕七翻身，不過雷深如J.Arie就話自己好似中咗咒咁，一年365日都窮到喊，所以上《七救星》請求七師傅為她轉運斷窮根。

歌星出身的J.Arie本身都幾有實力，不過出道以來星運只是一般。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
歌星出身的J.Arie本身都幾有實力，不過出道以來星運只是一般。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie話自己好窮，銀行戶口試過得雙位數。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie話自己好窮，銀行戶口試過得雙位數。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

J.Arie喊住瞓街

七師傅話J.Arie個case有得救，可以幫佢翻身，其中一個方法就係瞓街，就咁當街打開張尼龍床，七師傅攬住J.Arie孖鋪，J.Arie仲扮晒慘眼有淚光交足戲。

七師傅兩個助手Brian同Kathy仔幫手打開張尼龍床。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅兩個助手Brian同Kathy仔幫手打開張尼龍床。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅陪住J.Arie瞓街，有埋扇同電蚊拍，準備十足。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅陪住J.Arie瞓街，有埋扇同電蚊拍，準備十足。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie喊住瞓，好有戲。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie喊住瞓，好有戲。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

再去富人聚集之地

之後七師傅再帶隊向富人聚集之地出發，即係最多有錢人住的半山區，邊行邊唸經作法，為了沾染有錢人的財氣，七師傅仲要J.Arie親親有錢人的毛孩，沾返啲富貴犬的福氣，J.Arie照足七師傅吩咐去做。

去到有錢人住的地方，七師傅話要帶他們行有錢人之路，邊行邊唸經作法。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
去到有錢人住的地方，七師傅話要帶他們行有錢人之路，邊行邊唸經作法。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
見到有人放狗，七師傅捉住隻狗唔放，仲叫J.Arie一定要摸！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
見到有人放狗，七師傅捉住隻狗唔放，仲叫J.Arie一定要摸！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie為沾毛孩旺氣，畀狗錫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie為沾毛孩旺氣，畀狗錫。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
個個唔蝕伸手去摸，狗狗個樣幾咁無奈！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
個個唔蝕伸手去摸，狗狗個樣幾咁無奈！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

J.Arie親自回應網民

《七救星》這一集打救J.Arie，內容娛樂性豐富，網民睇得好開心，仲有人在ViuTV的fb留言以為J.Arie係有錢女，竟然引來J.Arie本尊回覆：「得條毛」。

J.Arie同七師傅一樣好玩得。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
J.Arie同七師傅一樣好玩得。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

七救星｜雷深如J.Arie斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴狗佔旺氣

七救星｜雷深如J.Arie斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴狗佔旺氣

七救星｜雷深如J.Arie斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴狗佔旺氣

七救星｜雷深如J.Arie斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴狗佔旺氣

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