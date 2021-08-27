七救星｜雷深如J.Arie為斷窮根 同七師傅攬住瞓街 摸富貴毛孩沾旺氣
《七救星》第10集，萬眾期待的雷深如J.Arie終於出場，ViuTV的忠粉對她絕不會陌生，歌手出身的她曾經拍過無綫劇，近年經常在ViuTV出鏡，為人搞笑又玩得，呢集七師傅話要幫J.Arie斷窮根，要佢體驗瞓街滋味又勇闖有錢人住的半山區，為轉運無所不用其極！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、喱騷影片截圖、J.Arie IG
《七救星》打救窮到燶J.Arie
風水學有講五窮六絕七翻身，不過雷深如J.Arie就話自己好似中咗咒咁，一年365日都窮到喊，所以上《七救星》請求七師傅為她轉運斷窮根。
J.Arie喊住瞓街
七師傅話J.Arie個case有得救，可以幫佢翻身，其中一個方法就係瞓街，就咁當街打開張尼龍床，七師傅攬住J.Arie孖鋪，J.Arie仲扮晒慘眼有淚光交足戲。
再去富人聚集之地
之後七師傅再帶隊向富人聚集之地出發，即係最多有錢人住的半山區，邊行邊唸經作法，為了沾染有錢人的財氣，七師傅仲要J.Arie親親有錢人的毛孩，沾返啲富貴犬的福氣，J.Arie照足七師傅吩咐去做。
J.Arie親自回應網民
《七救星》這一集打救J.Arie，內容娛樂性豐富，網民睇得好開心，仲有人在ViuTV的fb留言以為J.Arie係有錢女，竟然引來J.Arie本尊回覆：「得條毛」。