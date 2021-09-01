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七救星｜KB粗口難戒 七師傅用酷刑打救 淨化佢個口

東方新地 - 娛聞

ViuTV的《七救星》播出第13集，今集嘉賓是爆粗唔使本的KB李健宏，平時拍節目幕後人員要辛苦幫佢狂嘟，七師傅為了打救KB，出到酷刑為他戒粗口 。平時KB都整蠱得人多，今次有排佢受！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》截圖

《七救星》打救KB免於落地獄

《七救星》去到大結局周，第13集有請KB李健宏，平時把口唔收喜歡隨意爆粗的KB，被七師傅指是最壞的BB，因為犯口孽死後會落地獄，所以七師傅要打救他。

KB話要戒粗口。（圖片來源：《七救星》截圖）
KB話要戒粗口。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅扮阿媽抱住KB。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅扮阿媽抱住KB。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅話KB係壞咗嘅BB。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅話KB係壞咗嘅BB。（圖片來源：《七救星》截圖）

打牌要忍口

為了要KB戒口，七師傅與兩位助手齊與KB打麻雀，邊打牌邊打救KB，要佢激動時忍口，期間七師傅仲出手掌佢個嘴。

KB打牌唔盡講粗口。（圖片來源：《七救星》截圖）
KB打牌唔準講粗口。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅仲拎住支紋身筆，唔通想幫KB......（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅仲拎住支紋身筆，唔通想幫KB……（圖片來源：《七救星》截圖）

七師傅用盡酷刑

KB的陋習唔係話改就改到，不過七師傅就用盡另類方法，不少網民都話好期待，仲話呢集一定會好好笑！

七師傅話要淨化KB個嘴。（圖片來源：《七救星》截圖）
七師傅話要淨化KB個嘴。（圖片來源：《七救星》截圖）
最後仲要出動男助手陳安立Brian。（圖片來源：《七救星》截圖）
最後仲要出動男助手陳安立Brian。（圖片來源：《七救星》截圖）

網民：KB爆粗先好睇！

七救星｜KB粗口難戒 七師傅用酷刑打救 淨化佢個口

七救星｜KB粗口難戒 七師傅用酷刑打救 淨化佢個口

七救星｜KB粗口難戒 七師傅用酷刑打救 淨化佢個口

《七救星》進入最後5集

ViuTV的節目《七救星》早前舉行記者會，請來節目其中4位嘉賓杜如風、郭芯奕、鄧洢玲及和泉素行Soko為七師傅造勢，分享拍攝難忘事。節目已播出10集，下周起將會進入最後5集，壓軸嘉賓分別有來自前亞視、前無綫的藝人，亦有七師傅身邊的自己人。

七師傅在節目中會以觀音造型亮相。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
七師傅在節目中會以觀音造型亮相。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
節目中會有12個星級個案，搵七師傅幫手化解。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
節目中會有超過12個星級個案，搵七師傅幫手化解。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

第11集(8月30日)鄧洢玲 (阿旦)

這集七師傅將會為入行多年感懷才不遇的阿旦鄧洢玲轉運，七師傅更會扮美人魚下水，與阿旦在水中進行開眼儀式。

七師傅再次玩到落水。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
七師傅再次玩到落水。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
與阿旦鄧洢玲扮美人魚。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
與阿旦鄧洢玲扮美人魚落水開眼。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

第12集(8月31日)布偉傑

曾效力無綫17年的布偉傑，是繼河國榮後長年在劇集演「御用老外」「高級警司」，不過他早在2018年已經正式與無綫結束合約，其後更接拍了兩部電影，有說他打算進軍荷李活發展，只是近年淡出幕前，到底他近況如何？點解要搵七師傅幫手轉運？

第13集《七救星》嘉賓係布韋傑，到底「一哥」想七師傅幫佢解決咩難題呢？留意9月1日晚嘅節目。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
第13集《七救星》嘉賓係布偉傑，到底「一哥」想七師傅幫佢解決咩難題呢？留意9月1日晚嘅節目。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
布偉傑做完節目話好多謝七師傅。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
布偉傑做完節目話好多謝七師傅。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

第13集(9月1日)KB李健宏

KB李健宏夾Band出身，近年為ViuTV拍了不少節目，形象粗鄙以整蠱人為目標，七師傅會在《七救星》為他爛佬從良。

KB話要搵七師傅幫手從良。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
KB話要搵七師傅幫手從良。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
KB都有今日喇！在節目中成為被整對象。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
KB都有今日喇！在節目中成為被整對象。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

第14集(9月2日)劉錫賢

觀眾對劉錫賢絕不陌生，自從1988年加入亞視之後，被形容為「亞視忠臣」，他見證著亞視的興衰，現在60歲的劉錫賢自稱現時才是他人生的最低潮，經歷過婚姻失敗、市道差失業，加上健康響起警號，劉錫賢搵七師傅轉運，刻不容緩。

劉錫賢近年諸事不順，正經歷人生的最低潮。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
劉錫賢近年諸事不順，正經歷人生的最低潮。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
劉錫賢稱難以形容自己的情況多糟糕，每天也在憂柴憂米，下個月如何供卡數、供樓，加上健康情況愈來愈差，令他生活百上加斤。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
劉錫賢稱難以形容自己的情況多糟糕，每天也在憂柴憂米，下個月如何供卡數、供樓，加上健康情況愈來愈差，令他生活百上加斤。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

第15集(9月3日)Brian與Kathy仔

七師傅在最後一集，當然要造福自己人，關照一下兩位得力助手，Brian陳安立與Kathy仔王頌茵入行日子都唔淺，七師傅話要幫二人增加事業運，令他們人氣急升。其實拍住七師傅做完《七救星》，Brian同Kathy仔應該都多咗人識。

七師傅平時與Brian同Kathy仔一齊嘻嘻哈哈，打成一片。（圖片來源：七師傅IG）
七師傅平時與Brian同Kathy仔一齊嘻嘻哈哈，打成一片。（圖片來源：七師傅IG）
七師傅話幫完Brian同Kathy仔轉運，二人的工作量明顯大增。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅話幫完Brian同Kathy仔轉運，二人的工作量明顯大增。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

《七救星》娛樂性豐富

在記者會前播出的預告片中，可見到七師傅為星級嘉賓進行了不同的改運大法，娛樂性非常豐富。除了帶住嘉賓上山下海，七師傅更會以多個cosplay造型現身，當中《喜劇之王》中的學生妹造型更是唯肖唯妙。

七救星
打救娟姐的一集，七師傅更會化身《喜劇之王》中的學生妹。（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
七師傅在宣傳片中攬樹吸靈氣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅在宣傳片中攬樹吸靈氣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

林作搵七師傅解決婆媳糾紛

當中林作做嘉賓的一集令人非常期待，大家都想知道七師傅如何為他解決裕美與林媽媽之間的世紀衝突，更見到裕美喊晒的片段，耐人尋味。

林作在預告片中講咗句：「Let them fight！」（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
林作在預告片中講咗句：「Let them fight！」（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
平時好硬淨的裕美竟然喊到鼻都紅埋！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
平時好硬淨的裕美竟然喊到鼻都紅埋！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

收郭奕芯做徒弟

拍完節目，七師傅表示與嘉賓之一的郭奕芯結緣，所以收了她做徒弟，而節目中七師傅更大爆郭奕芯鮮為人知的秘密，話佢私處有粒癦。至於杜如風，七師傅為了幫她斷條買嘢筋，拎了杜如風個名牌手袋去賣，套現去買物資再分派給有需要的人，杜如風終於明白買袋只是自己開心，但賣袋的錢卻可以令很多人開心，所以她決定以後只買袋不買衫，用厭了個袋就拎去賣做善事。

七師傅當場供出郭奕芯鮮為人知的秘密！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
七師傅當場供出郭奕芯鮮為人知的秘密！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
杜如風帶七師傅去買衫，畀七師傅搶咗件衫用籐條打，話要懲罰件衫引誘杜如風買嘢！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）
杜如風帶七師傅去買衫，畀七師傅搶咗件衫用籐條狂打，話要懲罰件衫引誘杜如風買嘢！（圖片來源：《七救星》預告片截圖）

餵嘉賓食金箔

七師傅出席記者會時，除了逼嘉賓杜如風、郭奕芯、鄧洢玲及和泉素行Soko讚她有料到，一定要講經過她改運後運勢轉好，更即場為四位嘉賓進行貼金升運儀式，又向在場所有人噴符水加持，祝福大家好運提升、生活美滿。

七師傅身穿唐裝衫出席記者會。（圖片來源：ViuTV）
七師傅身穿唐裝衫出席記者會。（圖片來源：ViuTV）
四位嘉賓左起杜如風、鄧洢玲、郭奕芯及泉素行Soko。（圖片來源：ViuTV）
四位嘉賓左起杜如風、鄧洢玲、郭奕芯及泉素行Soko。（圖片來源：ViuTV）
七師傅以鮮花為嘉賓加持。（圖片來源：ViuTV）
七師傅以鮮花為嘉賓加持。（圖片來源：ViuTV）
仲有為嘉賓及在場所有人噴符水。（圖片來源：ViuTV）
仲有為嘉賓及在場所有人噴符水。（圖片來源：ViuTV）

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