七救星｜KB粗口難戒 七師傅用酷刑打救 淨化佢個口

ViuTV的《七救星》播出第13集，今集嘉賓是爆粗唔使本的KB李健宏，平時拍節目幕後人員要辛苦幫佢狂嘟，七師傅為了打救KB，出到酷刑為他戒粗口 。平時KB都整蠱得人多，今次有排佢受！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播影片截圖、 《七救星》截圖