七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、Rose Ma IG、Rose Ma寫真集
《七救星》現百鳥圖
第9集的《七救星》Soko和泉素行同Rose Ma每人佔半集，Soko主要都是提升事業運，Rose Ma就因為近年不停收到男性的私密自拍照而煩腦，七師傅稱之為「J禍」。
七師傅指Rose Ma條命唔紅得
七師傅表示幫Rosa Ma算過，她命中注定唔可以太紅太出名，一紅就身弱受不起財，就會惹來很多麻煩，命格吸引爛桃花。
獨特的化解方法
為了幫Rose Ma化解，七師傅話要「愛」每一張J圖，更即場叫助手陳安立Brian把過百張J圖收集在平板電腦內，由七師傅作法逐幅超渡，絕對是聞所未聞。
睇到面容扭曲
七師傅用劍指逐幅J圖掃時，睇到面容扭曲又掩面，她解釋因為茹素很怕見到肉，而那些J圖就好似牛肉同豬肉，使她感到噁心。睇到中段七師傅頂唔順要起身離場，原來是走去波波池回氣，七師傅平時對付靈界朋友都面不改容，估唔到過百幅J圖竟令她元氣大傷！
Rose Ma曾選大專校花
現年28歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。雖然去年Rose Ma曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。
被封日系女模
Rose Ma於3年前推出的寫真，拉大隊去東京取景。Rose Ma努力 Keep fit 保持最良好體態，最令人為之一振的是其團隊竟然諗到去男人最熟悉嘅泳池 「That Pool」影相，哈哈唔知喺呢個泳池游水有咩感覺呢？
Rose Ma VS明日花綺羅
Rosa Ma(馬俊怡) 擁有34D豐滿上圍，出席活動時例必狂騷火辣身材，近年大受宅男歡迎，曾在書展出寫真！不過更多人討論的是，Rose Ma同日本神級女優明日花綺羅好鬼似樣，網民仲封Rose Ma為「暗黑明日花」！
早前明日花來港同Rose Ma合作拍廣告，片中「兩姊妹」齊齊白色tube top上陣，狂騷事業線，睇到大家鼻血狂流！Rose Ma就謙稱身材唔及明日花，又大讚對方五官精緻好靚女。