七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

ViuTV的《七救星》第9集，七師傅打救了兩位藝人，一位是由來自日本的Soko和泉素行，另一位是𡃁模出身的Rose Ma(馬俊怡)，Rose Ma因為曾收過百張男性私密特寫照，被七師傅指她遇J禍，要即場為「鳥圖普渡」，只見七師傅用劍指鳥圖唸完經，就話頂唔順好頭痛，起身離場！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、Rose Ma IG、Rose Ma寫真集