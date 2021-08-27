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七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

東方新地 - 娛聞

ViuTV的《七救星》第9集，七師傅打救了兩位藝人，一位是由來自日本的Soko和泉素行，另一位是𡃁模出身的Rose Ma(馬俊怡)，Rose Ma因為曾收過百張男性私密特寫照，被七師傅指她遇J禍，要即場為「鳥圖普渡」，只見七師傅用劍指鳥圖唸完經，就話頂唔順好頭痛，起身離場！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、Rose Ma IG、Rose Ma寫真集

《七救星》現百鳥圖

第9集的《七救星》Soko和泉素行同Rose Ma每人佔半集，Soko主要都是提升事業運，Rose Ma就因為近年不停收到男性的私密自拍照而煩腦，七師傅稱之為「J禍」。

七師傅為Soko增強運勢！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅為Soko增強運勢！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅直指Rose Ma人紅是非多，犯上J禍。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅直指Rose Ma人紅是非多，犯上J禍。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

七師傅指Rose Ma條命唔紅得

七師傅表示幫Rosa Ma算過，她命中注定唔可以太紅太出名，一紅就身弱受不起財，就會惹來很多麻煩，命格吸引爛桃花。

Rose表示近年收過百張男性的下體自拍照。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Rose表示近年收過百張男性的下體自拍照。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
而且全部都是近鏡，非常噁心。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
而且全部都是近鏡，非常噁心。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

獨特的化解方法

為了幫Rose Ma化解，七師傅話要「愛」每一張J圖，更即場叫助手陳安立Brian把過百張J圖收集在平板電腦內，由七師傅作法逐幅超渡，絕對是聞所未聞。

七師傅用手指逐幅J圖掃，逐幅超渡！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅用手指逐幅J圖掃，逐幅超渡！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
睇住過百張J圖，3位女士都話好難受。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
睇住過百張J圖，3位女士都話好難受。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

睇到面容扭曲

七師傅用劍指逐幅J圖掃時，睇到面容扭曲又掩面，她解釋因為茹素很怕見到肉，而那些J圖就好似牛肉同豬肉，使她感到噁心。睇到中段七師傅頂唔順要起身離場，原來是走去波波池回氣，七師傅平時對付靈界朋友都面不改容，估唔到過百幅J圖竟令她元氣大傷！

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

七師傅原來走去波波池話要冷靜一下，當時老外男友阿龍亦在場。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
七師傅原來走去波波池話要冷靜一下，當時老外男友阿龍亦在場。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民：收J圖係因果循環

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛

Rose Ma曾選大專校花

現年28歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。雖然去年Rose Ma曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Rose Ma早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。（圖片來源：MV截圖）
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Rose Ma去年曾演出電影《我的筍盤男友》，今年亦有份參演話題港產片《#PTGF出租女友》。（圖片來源：Rose Ma IG）

被封日系女模

Rose Ma於3年前推出的寫真，拉大隊去東京取景。Rose Ma努力 Keep fit 保持最良好體態，最令人為之一振的是其團隊竟然諗到去男人最熟悉嘅泳池 「That Pool」影相，哈哈唔知喺呢個泳池游水有咩感覺呢？

寫真, 2018書展, Rose Ma, 沙律, Kimi, 楊思琦
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
寫真, 2018書展, Rose Ma, 沙律, Kimi, 楊思琦
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
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（圖片來源：Rose Ma寫真集）
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（圖片來源：Rose Ma寫真集）
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（圖片來源：Rose Ma寫真集）

Rose Ma VS明日花綺羅

Rosa Ma(馬俊怡) 擁有34D豐滿上圍，出席活動時例必狂騷火辣身材，近年大受宅男歡迎，曾在書展出寫真！不過更多人討論的是，Rose Ma同日本神級女優明日花綺羅好鬼似樣，網民仲封Rose Ma為「暗黑明日花」！

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
港產女模Rose Ma（圖片來源：Rose Ma IG）
日本AV界女神明日花綺羅，唔使多介紹啦？
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短頭髮的明日花同Rose Ma更似？
短頭髮的明日花同Rose Ma更似？

早前明日花來港同Rose Ma合作拍廣告，片中「兩姊妹」齊齊白色tube top上陣，狂騷事業線，睇到大家鼻血狂流！Rose Ma就謙稱身材唔及明日花，又大讚對方五官精緻好靚女。

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose ma ig）

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